深交所：对贾跃亭、贾跃芳给予公开谴责处分

新浪科技讯 12月29日晚间消息，深交所发布公告称，对乐视网股东贾跃亭、贾跃芳给予公开谴责处分。深交所指出，经查明，贾跃亭、贾跃芳违反了2014年12月6日做出的借款承诺。对于贾跃亭、贾跃芳上述违规行为及深交所给予的处分，深交所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。

以下为深交所公告全文：

关于对乐视网信息技术（北京）股份有限公司股东贾跃亭、贾跃芳给予公开谴责处分的公告

当事人：

贾跃亭，乐视网信息技术（北京）股份有限公司股东；

贾跃芳，乐视网信息技术（北京）股份有限公司股东。

经查明，贾跃亭、贾跃芳存在以下违规行为：

2014年12月6日，乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）收到贾跃芳出具的承诺函。贾跃芳承诺，其计划在未来一个月内，通过协议转让或者大宗交易的方式处置自己所持有的乐视网股票，将其所得全部借给乐视网作为营运资金使用。该笔借款将用于乐视网日常经营，乐视网可在规定期限内根据流动资金需要提取使用，借款期限将不低于60个月，免收利息。

2015年5月25日，乐视网收到贾跃亭出具的《股份减持计划告知函》。贾跃亭承诺，将其减持所得全部借给乐视网作为营运资金使用，借款将用于乐视网日常经营，乐视网可在规定期限内根据流动资金需要提取使用，借款期限将不低于60个月，免收利息。

2017年10月27日，乐视网公司董事会向贾跃亭、贾跃芳发函提醒并要求贾跃亭、贾跃芳继续履行借款承诺。11月9日，乐视网收到贾跃亭、贾跃芳的复函，复函显示贾跃亭、贾跃芳由于个人资金、债务原因已无力继续履行借款承诺，并且目前也未提出新承诺以替代原有承诺。贾跃亭、贾跃芳违反了上述借款承诺。

贾跃亭、贾跃芳的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.10条、第11.11.1条和《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第4.1.4条的相关规定。

鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第16.2条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所对贾跃亭、贾跃芳予以公开谴责的处分。

对于贾跃亭、贾跃芳上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。

本所重申：创业板上市公司及其全体董事、监事和高级管理人员应当严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及本所《创业板股票上市规则》等规定，诚信为本、规范运作，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。

深圳证券交易所

2017年12月29日