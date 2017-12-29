互金风险整治办：部分互联网平台仍与地方违法合作

原标题：互金风险整治办警告：部分互联网平台仍与地方交易所违法违规合作

12月29日，21世纪经济报道记者获悉，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室于27日发布《关于排查辖区互联网平台与地方各类交易场所合作情况的通知》（整治办函〔2017〕145号）。

145号文称，近期我办收到举报、投诉，反映部分互联网平台无视整治办函64号文的有关要求，仍与地方各类交易场所合作从事违法违规业务。请各地整治办会同地方人民银行对辖区内互联网平台进行排查，摸清辖区内互联网平台与地方各类交易场所的合作情况，并将有关信息统计汇总后于2018年1月 5日前报送我办。

这验证了21世纪经济报道12月28日发布的报道：《互金风险整治办发文：排查互联网平台与地方各类交易场所合作情况》。145号文是此前64号文的继续。

为配合清理整顿各类交易场所部级联席会议“清理整顿回头看”工作，防范互联网金融风险，《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》（整治办函〔2017〕64号）严令各地互联网平台于2017年7月15日前，停止与地方各类交易场所合作从事违法违规业务的增量。

145号文要求，如在排查中发现互联网平台与地方各类交易场所合作的业务存在违反 37号文、38号文及“清理整顿回头看”工作要求的情况，及时将有关信息移交交易场所所在地金融办及证监局。