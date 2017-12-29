“BATJ”PK硅谷八大金刚 中美互联网巨头大博弈

来源：北京商报

编者按：在欧盟内部的新一次民粹主义测试中，年仅31岁的库尔茨成为欧洲历史上最年轻的国家领导人。对于正在与英国“脱欧”谈判僵局中挣扎的欧盟而言，民粹主义的崛起让整个欧洲忧心忡忡。2017年，全球化慢下来开始自我修复、自我调整，但并不意味着全球化时代已经过去。相反它在以更深的维度影响世界，催生改革。收起冒险的非常规货币政策，美国已经启动了前所未有的大减税，以此为标志步入新时代的全球化竞争也必将是另一番模样。

在全球第一大电商宝座的比拼中，华尔街的投资人一直举棋未定。北京时间10月10日，阿里巴巴市值4721亿美元超越亚马逊，这一历史性转折点将中美两大电商巨头的对决拉入崭新的赛段。围绕中美互联网巨头，正如《纽约时报》的报道所预言的那样，它们在全球范围内“必有一战”。中国互联网巨头已经在细分领域和美国公司展开博弈，而且在很多细分领域正在超过美国巨头。

不意外的转折点

转折点来得并不意外：阿里巴巴的市值超越亚马逊。就在赶超前的9月19日，阿里巴巴市值达到4579亿美元，只落后亚马逊66亿美元。

2014年上市之初，投资人看好阿里巴巴的理由足够多：譬如它对于中国电商市场近乎垄断的控制、关联公司支付宝对于移动支付的控制力等。这种预期也使阿里巴巴成为美股历史上规模最大IPO。

彼时，亚马逊则经历Fire手机惨败和连续两个季度巨额亏损，投资人抛售股票。但没过一年，两家公司的市值呈现出截然相反的走势。

2017年以来，两者之间的距离已经在快速缩小。有的分析师坚信亚马逊会成为首家市值过万亿的公司；而也有的人相信与阿里巴巴的利润率相比，后者在增长性上更胜一筹。

不管是亚马逊，还是阿里巴巴，两者的业务都早已超越了电商的范畴，从原本的在线零售业务又生发出了更多的业务支脉，这种拓展没有让两者渐行渐远，而是让两者的版图越来越相近。

类似的版图“靠近”还发生在谷歌与百度之间。12月15日，在北京举办的谷歌开发者大会上，谷歌人工智能中国中心在北京成立。

“追随者”反超

斯文的硅谷巨头在中国互联网的野蛮人面前，总有水土不服的时候。今年4月，英国《经济学人》所说的中国大型互联网企业经常被美国硅谷的投资人嫌弃，它们认为那都是些无足轻重的小公司，总爱模仿美国巨头的产品，但现在已今非昔比。如今它们已成长为互联网巨头，国际野心越来越大。

新零售拉近了阿里巴巴和亚马逊的距离，让两者终于站到了同一个起跑线上。在新零售的探索中，长期在亚马逊后面充当“跟随者”角色的阿里则有望扳回一局，最典型的例子就是它所投资的盒马鲜生。

据说亚马逊曾到此参观，有外媒则指出，亚马逊对全食超市的收购，是在“偷师阿里巴巴”。德银在分析报告中指出，阿里巴巴的新零售战略已经走在亚马逊之前。

尽管从收入上来说，阿里巴巴与亚马逊还相去甚远，但美国顶级基金经理人Gorden Lam在接受《福布斯》采访的时候指出，投资阿里巴巴比亚马逊更好，因为前者的利润率更高——实际上从亚马逊创立以来，亏损就是20多年的常态。

相比于亚马逊，阿里巴巴的支付业务更具想象空间，尽管早在2014年，阿里巴巴就将旗下的支付宝、余额宝、招财宝、蚂蚁小贷、网商银行等金融资产打包成立了蚂蚁金服，并与阿里脱离进行独立上市，但支付依然是阿里业务生态中一个重要的构成；相比之下，2013年亚马逊才自建支付渠道。

“追随者”谷歌也在弥补2010年错失中国市场机遇的损失。今年9月，谷歌在北京的招聘网站上发布了至少四个与AI相关的职位。当时就有不少人猜测，谷歌打算利用人工智能重返中国。

谷歌希望能在中国招揽人才，积累数据，弥补过去退出中国市场造成的缺失。中国拥有海量的数据、广阔的应用场景，还有把AI上升为国家战略的政策利好，这些都是谷歌无法抵御的诱惑。

谷歌潜入中国市场显然会触碰到百度的蛋糕。两者间未来不可避免会产生大量业务、人才层面的争夺和冲突。今年陆奇入职后，百度人工智能应用落地速度极快，自动驾驶以及“AI+IoT”领域的进展在全球范围内备受关注，甚至杀入国际市场与谷歌分羹。谷歌“曲线入华”暗藏对中国市场的焦虑和野心。

百度踏入全球市场的蓝海，谷歌则是悄悄潜入中国市场的红海。两者之间的碰撞可谓是如今中美互联网行业融汇、对战的缩影。

不仅百度，阿里、腾讯都在和各自领域的巨头展开这样的碰撞。中国互联网企业全球化步伐加速，而美国互联网企业觊觎中国的庞大市场。双方技术力量、势力范围的延伸不可避免地产生了重叠和碰撞。

阿里公有云在全球范围内扩张，不断用低价侵蚀亚马逊AWS在全球范围内的市场。被Facebook视为最大竞争对手的Snap正在被腾讯收入囊中。

彭博社则在今年11月指出，百度旗下PaddlePaddle在全球开发者中的推广力度和深度已经超过谷歌，这让谷歌感到了焦虑。同样是在11月，福布斯撰文称，百度有理由在无人驾驶汽车竞争方面击败谷歌，这些理由就包括百度自己独特的算法、优秀的商业合作伙伴和国家大力支持等。百度在无人驾驶汽车领域甚至可以战胜其他竞争对手。

迎接新入局者

“少数几家财力雄厚的美国和中国互联网公司之间爆发了一场新阶段的全球竞争——消费者和企业都是它们所提供服务的受益者。”

至少，这是玛丽·米克尔的观点。她曾经是一名互联网分析师，仍被视为与上世纪90年代的网络股泡沫最为密切相关。自七年前离开华尔街转投硅谷风险投资公司凯鹏华盈以来，她的年度分析已成为有关全球互联网状态广泛使用的参考。

在经历了她所称的“史诗般的五年”扩张和股市增值之后，苹果（Apple）、微软（Microsoft）、Alphabet、亚马逊（Amazon）和Facebook已崛起为全球市值最高的5家公司。两家中国互联网公司——阿里巴巴（Alibaba）和腾讯（Tencent）也闯入前10名。

中国互联网巨头进入500强成为近两年来榜单上出现的重要变化。继去年京东代表中国互联网企业首次进入世界500强，今年阿里巴巴和腾讯双双上榜，BAT中仅剩百度依旧榜上无名。

目前，全球仅有6家互联网企业进入世界500强，除了中国的3家外，美国的亚马逊、谷歌母公司Alphabet排名依旧保持快速上升势头，社交媒体巨头Facebook也于今年第一次登上榜单。

这几家互联网巨头的崛起，已引发了监管机构及尚未感受到数字化颠覆影响的其他行业的担忧。但米克尔表示，这些担忧并未考虑到的一点是：随着这些互联网公司跨出自己最初的市场，挤入彼此的地盘，它们深陷相互间的竞争，也在一起迎接新的入局者。

从2016年起，红底白字的“今天××××，看今日头条”系列户外广告，攻占了整个京城所有的地铁站和公交站。在这个中国用户使用时长最长、用户量第二的新闻客户端上，每个月有超过1.6亿的用户通过这枚红色的App获取着“机器学习”的算法为他们量身定制的各种资讯。

与骇人的发展速度、优异的市场表现和技术团队形成鲜明对比的是，今日头条在推送的内容“调性”上，一直被一线城市年轻的中产阶层斥之为“low”。

也正是这家以人工智能和机器学习为驱动核心的公司，成了互联网内容市场最不可忽略的角色。今日头条成功地引起了百度、阿里巴巴和腾讯三家“寡头”的注意，成为了中国互联网历史上第一个被三巨头合力“围剿”的公司。

就连一直被人诟病“慢半拍”的百度，也在2017年宣布了“重视内容分发”。人们终于看到：“内容分发这块本已是死海的市场，被重新撬动了。”

内容的“死海”再起波澜，意味着门户时代的彻底结束。在新的“内容分发”战争一触即发的背后，是对互联网广告市场新一轮瓜分和争夺。

即使这些数字巨头间的竞争变得越来越激烈，这种竞争会造就一个新的全球寡头垄断局面吗？经过20多年对互联网领军者崛起的观察，米克尔表示，她“非常有信心”新的业务类别将应运而生，同时新的集团将主导它们，就像优步（Uber）和滴滴出行（Didi Chuxing）将主导叫车市场一样。

北京商报记者 陶凤/文 李烝/制表