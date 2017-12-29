2017科技圈十大爆语:负责到底贾跃亭 延长寿命王老吉

原标题：2017科技圈十大爆语：“负责到底”贾跃亭，“遗憾一生”孙宏斌，“延长寿命”王老吉

孙骋

2017年已经进入尾声，科技圈大佬们这一年常常“一语惊人”，众多名言流传圈内外。

刘强东的言论直面贫富差距：我国还有几千万人口生活在极端贫困的状态，这是我们这些富人的耻辱。

一位00后CEO的话颇有些自信不羁的味道：老一辈企业家不懂互联网。

孙宏斌的话有些黯然神伤：本来没什么遗憾了，投资乐视之后，如果搞不好，可能要遗憾一辈子。

李彦宏的名言对未来充满想象力：无人驾驶罚单都来了，量产还会远吗？

我们一起来回顾这些金句。

王健林：什么清华北大，都不如胆子大

今年1月，在清华企业家讲堂上，万达集团董事长王健林鼓励年轻人，光有梦想不够，还要勇敢地迈出创业第一步。

“什么清华北大，都不如胆子大。你如果去试了，也许一半成功一半失败，但不试成功的机会是零。”王健林说，所有的创新都面临失败，都会有完善的过程，很多人经过一次或者几次失败就放弃了，只有执着地坚持最终才能成功。

二十几年前，34岁的王健林是大连市西岗区人民政府办公室主任，他接手了万达集团的前身——大连市西岗区住宅开发公司，赚到了人生中第一桶金。

“我打破苏联筒子楼模式，给房子加铝合金窗、防盗门、洗手间，那时只有局级以上干部住房才获批配独立洗手间。” 他回忆道。

在王健林看来，中国现在缺生产资料等很多要素，但最缺的是企业家。

“目前中国大学生的创业率不到1%，是世界平均水平的十几分之一。而美国大学生有30%多，全世界平均百分之十几。这么低的创业率怎么可能出企业家？怎么可能成就梦想？”王健林说。

马云：阿里巴巴对于十九大文件的学习可能比任何一家公司都认真的

12月1日，阿里巴巴董事局主席马云在脱贫基金启动发布会上表示：“阿里巴巴对于十九大文件的学习可能比任何一家公司都认真的。学这个就是问一个问题，我们为落实十九大精神可以做点什么？”

他说自己想到要“先富带后富”，于是成立了阿里巴巴脱贫基金，未来5年将投入100亿元到这项业务中。这一基金配备了高规格班子：马云任主席，蔡崇信、彭蕾、张勇、井贤栋担任基金副主席，阿里巴巴集团党委书记邵晓锋则任基金秘书长。

马云表示，阿里巴巴要做的是帮助脱贫，而不是扶贫，“扶贫是授人以鱼，脱贫是授人以渔，就是自己能够造血，自己能够钓鱼。我也坚定相信，今天不管谁，全世界要做的不是消灭穷人，而是消灭贫困。因为穷人是没办法消灭掉的，但是贫困，我们是有机会的。”

在这个过程中，马云希望让农民回到土地，并通过互联网做到亩产1000美金的愿望。

用来帮助脱贫的100亿元从哪里来呢？

马云说：“部分来自于阿里巴巴千分之三（的营业额），但是绝大部分来自于阿里巴巴员工、阿里巴巴合伙人、阿里巴巴所有的干部自己的钱。不希望100亿给别人带来太多的压力，公益不在于捐钱，在于捐心，在于行动，在于唤醒自己。”

李彦宏：无人驾驶罚单都来了，量产还会远吗？

“7月百度AI开发者大会后，人们问我最多的问题是：你坐无人车上五环有没有吃到罚单？ 我可以告诉大家，我们确实收到了一张罚单。我想说的是，无人驾驶罚单已经来了，无人车量产还会远吗？”11月6日，百度创始人、董事长兼CEO李彦宏在2017年百度世界大会上说。

这半年，他唯一一次去逛商场，被路人认出来，对方问的第一个问题就是“李总，我什么时候能坐上你们的无人车？”李彦宏表示：“我们在努力”。

他坦言，AI仅仅刚刚开始，目前仍然处在AI时代的黎明，还有很多没有发现的美好未来。

百度从搜索引擎网站起家，如今试图摆脱这一身份，成为一家真正的AI公司，AI已经成为百度的核心战略。

李彦宏介绍，百度AI技术背后是“百度大脑”，主要包括百度语音识别技术、自然语言理解技术、用户画像技术和图象识别技术四部分。目前百度开放了80多项百度大脑的能力，有37万多个开发者在使用百度大脑，目前被内外部产品调用的次数达到每天2188亿次。

不过AI短期内比较难实现收入和利润，从百度2017年第三季度财报来看，总营收235亿元人民币，净利润79亿元，用于研发支出为32亿元，同比增长24%，研发支出的同比增长，主要是因为AI研发人员相关成本的增长。

雷军：我比马云早半天提出新零售概念

和马云同样出身零售行业的雷军，在世界互联网大会接受采访时表示，“我们市场部考证了一下，好像全国第一个讲新零售就是我，我上午在一个地方讲的，马云在下午在另外一个会上讲的。”

雷军在电商领域沉浮了十六七年，他看到了电商的优势，也感觉到了不足，这让他开始思考“新零售”。

“电商的不足之一，是线上销售缺少体验环节，没办法体验，只能看照片，有些无良的电商还会有‘卖家秀’，看起来很漂亮，但你拿到手上不是那么回事；其次是电商不能达到及时消费，无论物流多发达，商品到达手中也需要一些时间。”雷军认为，在这样的环境下，新零售是未来电商发展的必然趋势。

他以“小米之家”为例，表面看是线下零售店，本质上是布局新零售，用电商的技术和电商的方法，做传统零售，让传统零售插上互联网的翅膀，具备像互联网一样的效率。

贾跃亭：我会负责到底

今年7月，乐视面临一系列资金链断裂、员工讨债危机，贾跃亭辞去了乐视网一切职务，他在微博向大众留下一句“我会负责到底”，然后前往美国，声称要实现自己的汽车梦。

这一离开，就再没回国，网上仅流传了一张他在香港和朋友的照片。他在美国接受媒体采访时表示：小薇（贾跃亭太太甘薇）都说不相信我了，对我触动特别大。

他声称自己有回国计划的时间点，但是目前首要任务是完成FF的A轮融资，暂时还不会回国，因为债务纠纷会涉及到自己，产生限制出境和高消费的影响，一旦回国之后又来不了美国，FF的融资就没戏了，就垮了。

12月14日，乐视网发布公告，公司第一大股东贾跃亭被北京市第三中级人民法院列入失信被执行人名单中，此前就有媒体报道贾跃亭因为没有偿还平安证券4.79亿欠款（包括利息）而被列入失信人名单。

“会负责到底”的贾跃亭在12月25日午间，发布了一条圣诞祝福微博：“Merry Christmas all FFer！”配上了一张在美国当地工厂的合影，其中众多人围着7辆汽车。根据和讯科技的消息，这7辆车即为FF91。

这被看作是他对融资传闻的回应。

最近《证券日报》报道，乐视汽车中国于12月22日召开了一次全员大会，乐视汽车公司COO高景深确认了美国FF（法拉第未来）融资到位的消息，表示资金已陆续到账，但他没有透露融资具体金额及投资人背景。

刘强东：我国还有几千万人口生活在极端贫困的状态，这是我们这些富人的耻辱

12月4日，在第四届世界互联网大会“共享红利——互联网精准扶贫”分论坛上，全国脱贫攻坚奖获得者、京东董事局主席兼CEO刘强东说：“三十年前说要让大家富起来，先富帮后富，富到现在有人赚一个亿成为了小目标，富到了一个月赚几十亿已经成为一件让人痛苦的事情，富到中国人到全世界买买买，但这么富裕的情况下我们国家还是有几千万人生活在极度贫困的地区。这是整个中国人特别是中国已经富起来的我们这些富人的耻辱。”

刘强东提到的“赚一个亿成为了小目标”、“一个月赚几十亿已经成为一件让人痛苦的事情”，原话来自于王健林和马云。

11月在第四届世界浙商论坛上的发言表示：“如果是普通的快乐感，一个月挣一两百万的人那是相当高兴，一个月挣一二十亿的人其实是很难受的，这个钱已经不是你的了，你没法花了。”万达集团董事长王健林在2016年接受凤凰卫视采访时曾说：“想做世界最大、做首富这个想法是对的，但是最好先定一个能达到的小目标，比方说先挣一个亿。”

据刘强东介绍，目前京东的物流网络已经进到52万个行政村，到今年年底全国60万个行政村都会有京东物流覆盖。

农村出身的刘强东，如今也当上了“村主任”。

11月28日，河北省阜平县平石头村村委会正式聘请刘强东为“名誉村主任”，刘强东当场承诺要为村里学校老师发工资，表示“每个月工资不低于一万元。”

孙宏斌：本来没什么遗憾了，投资乐视之后，如果搞不好，可能要遗憾一辈子

孙宏斌和贾跃亭是山西老乡，经历了这一年的起起伏伏，如今真是“老乡见老乡，两眼泪汪汪”。

9月1日，在香港召开的2017年中期业绩会上在融创中国2017年中期业绩发布会上，融创中国董事局主席、执行董事孙宏斌谈及乐视，不禁掩面而泣：“在投资乐视之前，我这辈子已经没什么遗憾了。但在投资乐视之后，如果不把这个公司搞好，我这辈子就真的有遗憾了。”

说完，他摘掉眼镜，擦了擦眼眶内的泪水。

1月，融创和乐视签署协议，其通过旗下天津嘉瑞收购贾跃亭所持乐视网8.61%股权，相当于60.41亿元；收购乐视影业15%股权，代价10.5亿元；收购乐视致新约33.5%股权，代价79.5亿元；三项收购合计金额达150.4亿元。

8月31日，融创中国发布的2017年半年报显示，公司投资部分的应占业绩，从去年上半年的亏损23.55亿元扩大至39.72亿元，今年上半年公司对乐视网及乐视致新的投资损失达到39.19亿元。

即便如此，孙宏斌依然力挺老乡：“贾跃亭做的生意都是好的，但没做对，是手拿一副好牌但打烂了。另外，在出问题后，贾跃亭处理得不够坚决，没能作出断臂求生的决定。”

孙宏斌正在资本市场寻找新鲜血液。2017年12月5日，融创中国（1918.HK）宣布以单价31.1港元配售2.515亿股（占扩大后总股本的5.72%），募集78.22亿港元。融创方面声明，融资是为了进一步扩大公司的股东权益基础，优化公司资本结构，认购事项所得款项用作公司一般运营资金。但是，配售的消息公布后，融创开盘大跌，跌幅超过10%。

孙宏斌依然乐观，他多次表示，融创今年的经营情况和现金流达到历史最好水平。

王老吉李楚源：喝凉茶延长人类10%寿命

12月5日，广药集团董事长李楚源在国际科技头脑风暴大会上宣布，国家863计划研究结果表明，喝王老吉可延长寿命大约10%。

李楚源说：“现在全球新药的研发有54%是从植物药里面研发出来的，所以我觉得植物药研发是一个有前途的空间。我们中医药，现在的研发已经引起了全世界的关注，像“伟哥之父”莫拉德博士在美国就有实验室，跟我们广药有合作，大家桌面上放的王老吉是一个植物饮料，我们最近也有一个研发，是国家的计划，研究出来，常喝王老吉，提高寿命达到10%，这是非常有意义的。”

广药集团给王老吉的定位是“时尚中药”，为了时尚一把，王老吉在营销上花了不少功夫，最近，王老吉在广州珠江新城花城汇的北区、中区、南区、地铁口，开了4家实体店。

实体店名为“1828王老吉现泡茶”，特意强调悠久的历史，店内装修风格颇具文艺气息，中国风加上原木、灰色的家具、装饰，从招牌Logo到店内装饰，都是“王老吉红”。除了罐装、桶装凉茶，王老吉实体店还售卖桃胶银耳羹等茶品，在消费升级的大潮，王老吉也是挺拼的。

00后CEO李昕泽：老一辈企业家不懂互联网

17岁少年李昕泽在一次视频采访中，称70后企业家为“老一辈”、“不懂互联网”，这个视频截图被雷军看到并转发，他调侃自己为“老老老一辈企业家”，李昕泽的自信和张扬引起广大网友的热议。

李昕泽2年前与朋友合伙创办网络科技有限公司“崇才科技”，担任CEO，“员工”均为00后。他向红星新闻表示，公司目前拥有300多人，都分散在崇才的各个QQ群中，李昕泽没有和任何人签合同，不开工资，因为“没钱”。公司有鲜明的高低官职，高层职员现有6人，公司高层选举在2年内已经完成了14次，这些人均是李昕泽提名。

如今，李昕泽在圣彼得堡学习俄语，明年将在俄罗斯就读哲学专业，他希望自己和其它商科出身的企业家不一样。

李昕泽说自己现在最关注的，是开发崇才的生态圈，自贾跃亭后，“生态圈”一次基本从互联网创业圈消失，李昕泽很坦然，“我和贾跃亭是不一样的。”

马斯克：AI比朝鲜核武器更危险

今年，马斯克多次在公开场合表示：机器人比人类更出色，AI是人类有史以来最好也是最糟糕的发明。

这位传奇的特斯拉总裁，被人们称作“现实版钢铁侠”，他梦想发射火箭、帮助人类移居到其他星球，想要用电动车改现代人类出行方式的人，

“未来一定会有工作消失，因为机器人在一些领域要比人类做得更好，没错，我说的是所有人。”在今年7月他出席参加全美州长协会会议时表示，“我们不知道应该怎么做，这的确是一个可怕的问题。”

在他看来，运输公司将是第一个失去工作的领域，交通运输是第一批被自动驾驶汽车所取代的行业，未来一切行业都会受到影响，机器人无所不能。

马斯克还不忘在社交软件上表态，在Twitter上贴了一张图片，配了一句话：“最终机器人会胜出。人人都应该关心人工智能安全，它的威胁要比朝鲜核武器大多了。”此外，他还向大众推荐关于人工智能主题的书籍《生命3.0：在人工智能的时代生而为人》，希望更多人关注AI产业。