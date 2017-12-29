扎克伯格周游美国的真实目的：不是准备竞选总统

马克·扎克伯格

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传言扎克伯格有意竞选美国总统 小扎：并不想

新浪科技讯 北京时间12月29日早间消息，2017年伊始，马克·扎克伯格开始周游美国，因此有传言说他是准备竞选总统，但目前看来，他并没有考虑竞选总统。

2017年即将结束之际，Facebook的首席执行官改变良多——他承认Facebook受到人为控制，希望人们与他一起，拯救这个人类历史上最强大的平台。

Facebook的一位高管告诉我们：“今年，人们会看到我们有许多真正的工作要做。我们必须改变。”

假新闻和俄罗斯曾经将Facebook拉进人们的视野，但该公司称，计划在其他领域进行“真正的产品修复”，包括对外展示他们对数据隐私的重视程度。

Facebook、谷歌和Twitter不再被视为无害的玩具和工具。事实上，政界和公众对硅谷宠儿的态度转变是本年度的大事之一，而类似论调多年来不绝于耳。

在科技公司高管中，Facebook公司COO雪莉·桑德伯格（Sheryl Sandberg）是唯一直面争议的人，她在接受外媒一个半小时的采访中坦言，Facebook公司应该得到掌声，因为他们做了大多数人没有做的事——对批评实时回应。

事实证明，扎克伯格正在美国高调巡游，为一场竞选运动做准备，但并不是你所想的那样。他知道自己终生都要在世界各地为Facebook的声誉高声疾呼，其行动将在一定程度上影响监管机构的发展速度和广度。

值得注意的是，Facebook不是打击假新闻，而是在打击垃圾邮件和“钓鱼”信息，两者在本质上完全不同。

Facebook的底线是：希望尽可能少地编辑评论，以剔除平台上的垃圾，并避免成为一家利润率更小、法律责任更大的媒体公司。

雪莉·桑德伯格明确表示，除非法律规定企业要为跨平台的内容负责，否则，Facebook将不会从根本上改变。（杨戈）