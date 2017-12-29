上海市食药监局要建网红餐饮监管名单 喜茶等被约谈

来源：界面新闻 唐怡园

从面包店Farine、一笼小确幸到赵小姐不等位，过去一年，上海网红餐饮出了不少食品安全事件。最近，上海市食药监局食品餐饮监管处处长沈伟涛透露，上海正在梳理“网红”餐饮品牌信息，并在此基础上建立“网红”重点监管名单。

但什么样的餐厅才算是“网红”？上海市食药监局设定了有两个标准：扩张速度快；排队时间特别长。沈伟涛解释，“排队时间长，意味着这家店很可能超负荷经营；开店快，就可能因超负荷扩张带来监管不严，存在食品风险。”

12月26日上海市食药监局约请“1点点”、“喜茶”、“哥老官”、“楼上”四家餐饮品牌企业座谈。但这四个品牌的负责人都不承认自家是“网红”，并一致否认曾雇黄牛排队，宣称出名靠的是产品品质。

然而，网红店的确存在排队及其催生的黄牛生意。刚开业一段时间里，买一杯喜茶要排上三四个小时。见缝插针的黄牛一度原价一杯25元左右的喜茶卖到了60元左右。喜茶最火的时候，部分黄牛能月赚5万左右。

销售混乱之外，网红餐饮业的确存在食品安全问题。今年7月，上海消保委发布“奶茶比较试验”情况通报显示，除多款网红奶茶含有过量的咖啡因和糖分外，还存在部分奶盖中反式脂肪酸超标问题。

上海市食药监监测数据显示，2016年以来，上海食品安全投诉平台共接到“1点点”奶茶投诉155件，其中，查实的为26件，主要投诉内容为无证经营。

目前，监管信息正在梳理中，已初步形成上海“网红”餐饮品牌信息库，其中包括100余家“网红”品牌、近2000家门店。上海市食药监局将在此基础上建立“网红”重点监管名单，名单和数据库都将实时更新。