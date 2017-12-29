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人民网:“同一天生日”网上募捐 做慈善别让爱心凉了

人民网:“同一天生日”网上募捐 做慈善别让爱心凉了
2017年12月29日 09:31 人民网
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　　原标题：人民网评：做慈善别让爱心凉了

　　作者：贾兴鹏

　　近日，“同一天生日”网上募捐事件闹得沸沸扬扬。最新消息是，深圳市民政局对爱佑未来慈善基金会立案调查，民政部也发文称该活动违反《慈善法》,爱佑未来基金会回应称，捐款者可申请退款。

　　赠人玫瑰，手留余香。做慈善是值得提倡的事情，但切不可忘记初心，不能以慈善的名义，跨越诚信的底线。更不可为了达到传播效果而不择手段。

　　“同一天生日”发起之初，凭借公众的好奇心和同情心，吸引了一大批人的眼球，网民在捐款后主动转发，还点赞这个创意，短短两天时间就捐款250多万元。从这个角度来说，这确实是网络募捐的一次成功案例。

　　然而，慈善不是商业策划，更不是传播作秀，坚持法律法规，是基本底线。《中华人民共和国慈善法》第二十三条明确规定，“慈善组织通过互联网开展公开募捐的，应当在国务院民政部门统一或者指定的慈善信息平台发布募捐信息”。

　　“同一天生日”项目所选平台为“分贝筹”微信服务号，账号主体是北京零分贝科技有限公司，很明显并不属于民政部指定的12家互联网公开募捐信息发布平台。

　　活动发起方之一的深圳爱佑未来慈善基金会，是由腾讯公司董事会主席兼CEO马化腾与爱佑慈善基金会理事长王兵共同发起，在深圳注册成立的公募基金会。

　　作为一家专业的慈善组织，爱佑未来慈善基金会居然罔顾法规，让一个不具备资质的平台发起募捐，难怪有法律人士评，“犯这么低级的错误，也着实让人匪夷所思。”

　　而“分贝筹”创始人王立的回应，也多少显得苍白无力。先是称“内部测试，还没正式上线”，随后又表示“只有6个孩子信息有误”。网友立即站出来反驳，贴出了19张有误照片，并表示“信息错误的肯定不止这些。”

　　随后，分贝筹还被曝光，其实行的“一对一长期捐”，实际却是“多对一无限捐”。前后矛盾、漏洞百出的受助者信息，反衬的正是慈善初心的遗忘和随意。

　　亡羊补牢，犹未迟也。作为此次募捐的发起人，分贝筹理应及时公开收集信息的程序，回应公众关切，及时撤回测试阶段的无效募捐行为，返还民众因信息误导的捐款。

　　不要以为做慈善初衷是好的，未谋取私利就可以推卸责任。做好事更不能不择手段，失去诚信的慈善，欺骗了奉献爱心的民众，损害的却是整个慈善事业。

　　进入新时代，“人人公益、随手公益、互联网公益”已成为引领社会向上行善的新潮流。面对社会广泛参与的爱心行动，组织者更应谨慎为之，募捐程序化、专业化，才能守护爱心。别让爱心凉了，别让善意灭了。爱心传播越远，募捐者的责任越大。

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