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80后女辅导员“卧底”校园贷群揭黑幕：曾遭威胁谩骂

80后女辅导员“卧底”校园贷群揭黑幕：曾遭威胁谩骂
2017年12月29日 09:11 中国青年报
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　　80后女辅导员“卧底”不良校园贷群揭黑幕：曾遭威胁和谩骂

　　胡林 雷宇/中国青年报

　　12月24日晚，毛晶在个人微信公众号“123下课啦”更新了一篇文章《“网红”过后：初心依旧，脚步仍在路上》。

　　这位汉江师范学院的80后女辅导员，一年来匿名潜入不良校园贷QQ群，揭露不良校园贷陷阱的套路与黑幕，一度走红网络，被誉为“美女卧底辅导员”。

　　“选择加入网贷群、催收群，虽然一度遭到过群里的搜索和言语威胁，但其实想法很简单，就是想讲清楚不良借贷的危害，让学生能够知道其中的套路，过一个平安、健康的大学生活。”毛晶说。

　　去年11月，毛晶班上的一名大二男生长时间旷课，引起了她的注意。“为了买手机，他向某校园贷平台借了2000元，扣除手续费后，实际到账只有1300元。但按照还款要求的利率计算，3个月之后要还3万元。”

　　这家校园贷平台为了催学生及时还款，向该男生的同学、以及毛晶在内的老师和家人进行短信轰炸，甚至威胁送花圈，并扬言“直到还清欠款为止”。

　　毛晶联系上学生的家长，最终还了两万多元。

　　此前，毛晶也关注过校园贷，但了解不多。该生的惨痛遭遇加深她内心的疑问。“实际只拿到了1300元的借款，短短3个月，如何利滚利就翻到了3万元？”

　　此外，这些从湖南、广东、江西等地打来的催款电话，也引起了毛晶的警觉。“辗转出售公民的个人信息，已经触犯了法律。他们为什么还如此有底气？”

　　从去年年底开始，毛晶通过微博、贴吧、微信平台了解不良校园贷信息，匿名加入多个催收QQ群、贷款群、反催收QQ群。

　　在各个群里，毛晶默不作声地观察了大半年，只要有最新的信息，她就记录下来，先后整理出了不良校园贷的形式、借款的要求、背后的陷阱、暴力催收等大量资料。

　　毛晶介绍，虽然国家发文明令禁止向大学生提供网贷，但很多不良校园贷平台会变着法实施变相放贷。

　　通过调查，她发现在目前的网贷市场中，高利贷性质的不良网贷大量存在，针对大学生放款的不良网贷比例更高。

　　毛晶举例，某某贷以月利率0.99%的噱头，造成利息不高的假象，但一推演，这款网贷的实际年利率达21.25%，再加上各种名目的手续费、中介费，利率可以达到50%甚至200%。

　　让人忧心的是，办理不良校园贷几乎没有门槛。往往只需要借款人提供身份证、学生证和银行卡，以及父母、老师的电话，根本不用提供收入证明。

　　“难道放贷者就不担心无收入的学生无法还款吗？”毛晶发现，放贷者正是算准了家长息事宁人的心理，害怕不良贷款影响孩子的学业，宁愿偿还这些不受法律保护的高额利息。

　　毛晶说，在网上还分布着各式各样的异地催收群。群里有专门教放贷者催款的技巧，还提供异地上门催收。“催款的垃圾短信大都不堪入目，一天高达100多条骚扰短信，其中部分会发给亲人、朋友、老师进行威胁，骚扰。”

　　有了这些资料后，毛晶将其整理制作了PPT，并录制了公开课视频《今天，是时候揭揭不良网贷的套路了》，在“双十一”当天推出。

　　此后，她又与学校学工处老师联合制作发布了一段《5分钟解读不良借贷套路》的动画视频，将不良校园贷的危害进一步揭露。“双十二”上线当天，就获得了1.6万次的点击量。

　　“幸好听了毛老师的课。”学校组织看过视频后，该校旅游与管理系大二学生徐方甜有些后怕，以前对校园贷了解不深，有些同学还觉得挺时髦，“现在才发现陷阱就在身边”。

　　受益的不止是该校学生。这段揭露不良校园贷背后陷阱与套路的视频，在网上一经推出，就获得大量转发，引起了全国高校同行的好评和关注。在全国高校辅导员QQ群里，有近600名来自不同高校的辅导员下载了这份课件。

　　毛晶透露，在学校的支持下，她和学校部分辅导员正组建一个“We知We行”工作室，面向全国各高校征集不良校园贷案例，目前已经收集到8起典型案例，计划在明年3月之前，推出一本不良校园贷案例集，“分析如何避免陷入不良校园贷，加强学生们的金融理财、法律教育，让他们学会运用合法手段保护好自己”。

　　随着在网络走红，毛晶的个人隐私也暴露在网络之中。她潜伏的不良校园贷群里，甚至出现了她的信息和照片，言语间透露着威胁和谩骂。

　　这个工作4年收获首届十堰市“十堰好网民”、十堰市“文明市民”等荣誉的女老师在个人微信公众号里坦承心路，“从大学选择师范专业开始，帮助学生实现自己的梦想，用一片云推动另一片云，一棵树摇动另一棵树，便是我最初的梦想。初心在，纵使跋山涉水，也能见到千山万水。”

　　（原题为：《80后女辅导员揭不良校园贷陷阱》）

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