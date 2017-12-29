腾讯和阿里股价都翻倍了 明年科技股还有上涨空间吗

来源：界面新闻 张一诺

2017年，中概股高歌猛进。

如果市场不出现什么重大的“黑天鹅”事件，美股2017年将成功演绎“九年大牛市”的神话。今年以来美股屡创新高超50次。在牛市氛围中，中概股表现“亮眼”，2017年初至12月20日，WIND数据显示，中概互联网指数上涨59%。

香港股市今年更是大幅飙升。截至12月20日，恒生指数今年以来录得38%的回报。股价表现最佳的板块包括内地房地产、科技和硬件、汽车、互联网和原材料等板块。

综合来看，今年中概股中表现最好的当属科技股。截至12月20日，新浪累计上涨69%，腾讯与阿里巴巴上涨均近一倍，涨幅分别达109%和96%，百度涨幅为41%。这四只股票今年也合计增加了约6000亿美元的市值。

从目前情况看，2018年美国股市前景仍然看涨，估值或有所收缩，但不存在大幅下行的风险。

从高盛（Goldman Sachs）、瑞士银行（UBS）、蒙特利尔银行、德意志银行（Deutsche Bank）、瑞士信贷集团（Credit Suisse）分析师预期来看，其均对2018年美国持有看涨观点。多家分析师甚至对其客户表示，应该为标普500指数明年将会实现两位数上涨的前景做好准备。

综合这五大投行的预期报告来看，美国国内及全球经济增长、企业良好盈利状况成为看好美股明年涨势的关键两大因素。

一般认为，利率的上升将会威胁到股票估值。美联储的加息进程已经正式开启，目前的数据显示，2018年可能要加息3次，2019年加息2次，2020年加息1次。

那么美股市场股票的估值是否存在大幅下行的风险呢？由于这一轮上涨主要都是由盈利驱动的，对于大多数板块，盈利能解释65%-70%的上涨来源，而美股的估值水平仅在历史高位的70%左右，同时在全球利率水平还比较宽裕的背景下，美国市场无论在增长端还是未来展现的可能性端，在全球都是相对比较好的市场。因此美国市场即使明年估值收缩，也并不一定存在大幅度下行的风险。

而且，相关数据显示，当收益率承压时，股价和利率将呈现出相同的走势。从以往历史上来看，在10年期美国国债收益率达到5%以前，市盈率都会上升。但是，这种转折点很可能已经下降到了3.5%，这是市场对当前增速减缓的环境作出的反应。

目前10年期美国国债的收益率已经下降到了2.5%以下，这就意味着股票估值很可能在相当长的一段时间里都不会受到利率上升所带来的挑战。

港股方面，2018年市场整体资金环境会向好，资本会继续流入。港股当前估值水平属于基本合理的情况，包括地产、汽车，以及一部分金融等最低估的板块，在今年得到非常明显的修复，但依然能从中找到相对便宜的资产。

不过，2018年香港股市可能很难再有2017年一样的涨幅。如果能够在年内稳定在30000点的水平，2018年初有望进一步挑战2007年32000点的高位，全年有望升至35000点，后续将会进入休整阶段。

2018年，大多数分析师给出了“增持”中国股票的建议，基本面改善将令中国企业盈利表现出色。

如果宏观条件保持有利，科技类中概股仍有进一步上涨空间。

尽管一些科技股的上涨幅度已超出预期，特别是阿里巴巴和腾讯，但他们仍然远离互联网泡沫的水平，目前还未出现催化剂导致投资者质疑科技公司的销售额和利润预期，发生巨大抛售的可能性并不高。

数据显示，反映中国离岸股票表现的MSCI中国指数自之前创出10年新高后掉头向下，但是预期该指数于2018年仍有25%-35%潜在升幅。

科技股为投资者提供的是结构性增长，即能持续多年的盈利增长，不能单按估值衡量其投资价值，对于机构投资者来说在市场上并不容易找到替代品，因此相信调整过后投资者会继续入市。