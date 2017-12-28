网游行业迎专项整治 游戏类上市公司业绩迎考验

中国的网络游戏已经到了非治不可的地步。据今日晚间的《新闻联播》报道，中宣部等部委将联合开展针对网络游戏违法违规行为和不良内容的集中专项行动，并公布了举报网站和举报电话。由此预计，游戏类上市公司业绩将受较大影响。

自从2013年游族网络（002174）借壳梅花伞登陆资本市场以来，国内上市公司开始对了游戏类资产的疯狂追逐。

游族网络借壳后，即使在当时的熊市背景下，公司股价也展开了一波令人目眩的拉升。2014年，该公司股价从20元起步，一度飙升到86.87元/股；2015年6月的牛市疯癫之时，甚至一度涨至160.1元/股。

巨大的财富效应刺激下，无数上市公司开始竞相收购游戏资产。目前，A股市场上已经形成了以完美世界、三七互娱、游族网络、天神娱乐、恺英网络、富控互动、吉比特等为代表的游戏行业龙头企业。

而由这些游戏公司中脱离出来单独创业的“工作室”、“团队”也相继公司化经营，并成为众多并购基金、上市公司竞相收购的对象。

如果仅从财务指标上看，近年来的互联网游戏产业确实表现出色。

根据今年7月份由伽马数据（CNG）和海通证券[股评]传媒互联网团队联合发布的《2017上市游戏企业竞争力报告（A股）》，该细分行业在2016年归母净利润同比增速、毛利率、2017Q1营收同比增速、归母净利润同比增速四项指标中均位列第一，且优势明显。

但是，如果从社会效益上进行考量的话，国内的游戏厂商在此项目上的得分却可谓“惨不忍睹”。

大家只要随意点开此类公司的官网即可看到，各平台充斥着大量以篡改历史、戏说人物甚至“丰乳肥臀”的游戏品种，内容之庸俗低级可谓触目惊心。从内容设计上看，国内游戏总体制作水平还十分低下。

特别是近年来，随着越来越多商家的进入，为了抢食市场份额，不少商家把原本定位于成年人的游戏稍加改头换面，即推向未成年市场，由此引发的一系列问题已成社会顽疾。

此外，更有一部分“赌博”色彩浓厚的游戏，摇身一变成为所谓具有地方特色的“地方麻将”、“地方斗地主”。上市公司则借用网络平台向玩家兜售“砖石”、“金币”牟利，衍生出“休闲娱乐游戏细分市场”，滋生出更加令人不安的灰色空间。

从制度建设上看，得益于网络建设飞速发展，我国游戏产业在很短时间内就迎来发展高潮。但是，对于游戏内容的监管，对游戏人群的分级制度却始终落后于产业现状。

实际上早在2004年，在中消协、中国软件行业协会游戏软件分会等单位联手发起的“为未成年人营造健康网络游戏环境”公益活动新闻发布会上，就已经宣布将在我国建立游戏软件分级制度。然而，时至今日，此类制度依然没有得以颁布和实施。

借此次中宣部等部委重拳出击的集中专项行动，游戏类上市公司作为具有社会责任的公众公司，在忙于扩大经营、为股东谋取利益的同时，理应认真思索下各自所应承担的社会责任。

“有些网游企业通过打擦边球，放置一些色情暴力及相关不良信息吸引消费者，从长远上来看对行业的发展是不利的。这对于那些真正想做精品化、标准化内容的网游企业并不公平。”资深互联网人士丁道师告诉e公司记者，因此对于网络游戏违法违规行为和不良内容应该严厉打击、持续打击。

多位证券市场人士则告诉e公司记者，针对集中专项行动如果持续进行，那么很可能会令A股市场中游戏类上市公司的业绩受到影响。