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人民日报评论：防止用户沉迷网游 开发者需负责自律

人民日报评论：防止用户沉迷网游 开发者需负责自律
2017年12月28日 21:53 人民日报
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　　来源：人民日报评论微信公众号

　　游戏成瘾？生活可以玩得更精彩 | 睡前聊一会儿

　　文 | 吕晓勋

　　睡前聊一会儿，梦中有世界。大家好，我是党报评论君。临近岁尾，两条关于游戏的新闻，引发了不少网友的热议。先是中国音数协游戏工委发布了一份报告，称今年中国游戏市场实际销售收入超过2000亿元，比排名第二的美国还要多30个亿。紧接着，有外媒报道，世界卫生组织刚刚更新国际疾病分类名单（草稿），视频游戏被列入到成瘾症的分类之中，排在赌博成瘾之后。产业发展很快，但可能产生的危害也不小，今天，我们就来聊聊有关游戏的那些事儿。

　　前段时间，评论君不幸得了流感。在医院急诊等着医生叫号时，我发现有好几对情侣，戴着口罩、低着头，聚精会神地玩着某款非常火爆的社交类手游。当时我就在心里感慨，智能手机的普及，4G网络的畅通，让玩游戏变得前所未有的方便。我们已经不需要逃课到网吧，寻找点射秒人、沙鹰爆头的刺激，上下班途中、等候办事的空当，随时随地，都可以玩两把感兴趣的手游。可以说，玩游戏不再是“小众的狂欢”。从城市到农村，只要有部能上网的手机，你就能参与这项全民娱乐活动中来。

　　游戏和生活紧密贴合、无缝衔接，这种变化在人类的文明史上，估计都是前所未有的。不过由此带来的影响，也极具“开创”意义。不同于以往严管游戏厅、网吧的物理隔离，如今对于玩手机游戏的广大群体，我们很难通过社会监管，来明确哪些人属于重度上瘾，并及时进行游戏行为的“熔断”。要想防止用户沉迷网游，除了要求游戏开发者负责与自律，匹配不断升级的防沉迷措施，更多还得从如何满足用户的精神、文化需求上做文章。

　　事实上，人天生就容易被游戏吸引。比如在一款游戏中，玩家采集草药、矿石，自己炼金、做裁缝……种种场景设置，都体现了个人行为对周围环境所造成的物理性改变。正是这种“艰苦的乐趣”，激起了体验者克服挑战、战胜困难的渴望，同时也能让人产生兴奋感、幸福感和获得感。还有人详细地分析为什么游戏会让人上瘾，给出的原因包括不确定性、神秘感、替代体验、竞争机制、即时反馈、阶段性目标等等。可以说，游戏如此吸引人，正是因为它对人性特点的观照，这恰恰是我们现在很多文化活动所不具备的。

　　一些人至今还把玩游戏看作是洪水猛兽，认为会耽误孩子的学习进步。这样的担心不无道理。只是，当我们在讨论怎么防止游戏成瘾时，可能也应该追问一句，有没有比玩游戏更有意思的文化消费选择？你看，从2014年玩游戏人均花费10美元，到如今花费143美元，拔节生长的文化消费需求，足以说明充实大家的精神生活，还有很大的进步空间。当人们习惯于为文化买单，习惯于用更愉悦的精神体验来充实自己的碎片化时间，不只是手游，动漫、文学、艺术等等，也完全可能在这个远未饱和的市场中，开拓出一片新天地。

　　有位网友曾说，我们要做的，是告诉他们，你沉浸的世界我懂，但你要不要跟我一起去外面的世界也看一眼？在这个多元时代，游戏为我们培养良好的工作、生活心态，重新认识自己的自制力，提供了非常重要的借鉴，它会一直存在，但永远不会成为生活的全部。享受游戏带来的欢乐，也愿意在各种文化活动、自然探险之中品尝生活的滋味，这样的人生，或许才称得上是丰富多彩吧。

　　这正是：入“戏”太深难自拔，回归生活才荣耀。祝大家晚安！

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