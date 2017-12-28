王健林旗下万达网科员工遭集体裁员 超千人接到通知

澎湃新闻记者 李晓青

王健林曾寄予厚望的万达网络科技集团，现在正面临着生存艰难的局面。

12月28日，有知情人士对澎湃新闻表示，万达网络科技集团（以下简称“万达网科”）从当天开始大规模裁员，据称要从目前的6000名员工裁至300名，即只保留职能部门，这意味着网科人员将从最高峰削减95%。

口头通知员工签字离职，不签的会将合同快递到家

“今天一早到公司，上级领导就通知要裁员，领导和人力资源部门的人在房间里，把员工一个个单独叫过去谈话，并且告诉我们签不签协议都一样要走人，不签协议也没用，公司会单方面终止合同。如果不签的话，会把合同快递到家庭地址。现在已经通知1000多名员工了。”上述知情人士对澎湃新闻表示，“集团现在不仅项目都停了，而且还拖欠供应商的款项。”

澎湃新闻获得的这份《劳动合同解除通知》内容显示，公司与员工从2018年1月1日起解除劳动合同，此外，万达网科向离职员工支付1个月工资作为代通知金，支付2个月工资作为补偿金，万达网科为员工缴纳的社会保险到2017年12月为止。

但对于缴纳社保这一条，有万达网科的前员工称，在6月份离职的员工曾表示，之前万达网科承诺社保交到下个月（即7月份），但实际上并未交足。

同时，万达网科要求员工提交个人提交的辞职申请。内容显示，“因个人原因，我要求从2018年1月1日起解除与公司于X年X月X日签订的《劳动合同书》，终止与公司的劳动关系，并终止全部的劳动待遇……即日起，我的行为与公司无关，不会发表对公司不利的言论等。”

劳动合同解除通知

辞职申请

劳动合同解除证明

协议

“他们口头上说签不签都一样，并且没有任何公司官方形式通知或者邮件通知，就是HR拿着协议找你一个一个聊，当面就说你只是个别情况。”该知情人士表示，“连领导都通知了，让被裁的领导和普通员工谈，万达网科的整块业务要砍掉。当时好多人都是被16薪（年收入=16个月月薪）忽悠进来的。”

澎湃新闻获悉，目前还未签署协议的员工有着“N+1+4”的诉求。该知情人士解释所谓的N+1+4的意思是，N+1是裁员赔偿，4是年终奖，也就是说一年有16薪。然而现在被要求在12月30日之前全部走人，也就是说员工根本拿不到年终奖的4薪。

澎湃新闻看到的已经签署“辞职文件”的名单里，除了已经在万达网科工作一年以上的员工，甚至在今年4月份、5月份新进来的员工也在其中，有部分员工已经签署了文件并被标注为：2017年12月28日离职，在岗时间仅有半年左右。

此前曾有报道称，万达网科要裁员70%，裁员的标准是尚在试用期的员工没有理由的一律不给转正，直接走人；有审计问题的，比如在2016年双十一中有刷单情况的走人；年终考核B以下的走人。

“考核标准一改再改，我的年中考核在B以上还是走人了。”前述知情人士表示，万达网科在更改员工的考核标准上采取，如果原来是ABC档次，C以上合格。但同样的分数会改成A+、AB+，原来的A就变成了B+。

其实，万达网科裁员的消息此前已经被爆出。

12月21日，万达网科公有云服务板块被爆出部分业务部门解散的消息。消息称，万达云公司销售部、市场部、解决方案部等部门解散，解散的原因则是公司与IBM的合作谈判并不顺利。而仅仅在4个月前，万达还公布了云服务在今年年底邀请试用的时间表。

澎湃新闻了解到，人员调整的消息基本可以确认，但并不清楚调整是否涉及公有云板块所有员工。当时有万达内部人士称，这个（与IBM合作）项目仍在正常进行，下一步，万达还将继续推进IBM公有云技术在中国的落地。关于此次调整，是双方在合作推进中，根据实际情况，在角色定位、推进节奏及责任义务作出的相应调整。

王健林曾宣布万达网科要在2020年实现整体上市

万达网科科技集团是万达集团在进行第四次转型时的成果。万达网科旗下主要有四大业务板块：包括数字商业、智慧生活、金融科技和公有云服务。

就在10月26日，万达网科旗下的飞凡App还进行了功能升级。彼时，万达网科称，飞凡App发布以“逛”为核心定位的全新产品版本，引导用户从单纯线上“买买买”回归线下“逛逛逛”的真实生活和社交体验中。

2016年10月，万达集团将万达网络科技集团从万达金融集团中分拆独立出来，分拆之后，原万达金融集团旗下的保险、投资业务归于新万达金融集团，而旗下的飞凡信息公司、快钱支付公司、征信公司、网络数据中心、海鼎公司、网络信贷公司归于万达网络科技集团。

万达网络科技集团总裁由原万达金融集团总裁曲德君担任。万达金融集团董事长兼总裁由广发银行原董事长董建岳担任。

按照网络科技集团官网的介绍，网络科技集团的愿景是将实业与互联网结合，做成大型开放型平台公司，以大数据、云计算、人工智能、场景应用等技术为实体产业实现数字化升级，为消费者提供生活圈消费服务。

此外，王健林更是为万达网科组建了一支豪华的高管队伍。

今年2月，万达网科的高管团队基本组建完毕，曾在北京银行担任副行长的赵瑞安任万达网科副总裁一职；曾在谷歌担任全球副总裁的刘允任万达网络科技集团副总裁兼首席运营官（COO）；曾任微软互联网工程院副院长的杨晓松任万达网络科技集团副总裁兼首席技术官（CTO）；曾任微软大中华区副总裁的徐辉任万达网络科技集团副总裁；曾任VISA中国区副总经理的王济涛任网络集团高级总裁助理；曾任PayPal中国区首席财务官的梁嘉声任网络集团高级总裁助理。

此前曾有知情人士告诉澎湃新闻，王健林对网科集团的期望值是比较高的。但万达网科的业务模式梳理的不清楚，除了金融科技板块有利润之外，其余的板块业务一直都不清晰。

其实对于万达网科业务模式的问题，王健林也曾在万达集团2017年的团拜会上提过。当时王健林称，目前除了网络和金融公司（即万达网科），其他公司的业务板块基本成型，业务模式也看得清楚了。值得注意的是，王健林在当时就强调，2017年将是万达网科关键的一年。

数据显示，2016年，网络集团收入41.9亿元，完成计划的103%；金融集团收入213.5亿元，完成计划的127.7%。王健林在2016年万达集团的年会中的讲话中表示，2017年网络集团收入要达到65亿元，金融集团收入达到265亿元。

王健林对于万达网科的期望不仅停留在简单的收入要求上。

在万达集团2016年的年会上，王健林表示，集团批准了万达网科2017年至2019年的发展计划，同时批准五年资金计划。按照这个计划，万达网科要力争2018年实现整体赢利，2020年利润过百亿，实现万达网科的整体上市。

的确，王健林在为万达网科寻找资金。

王健林曾表示，万达网科计划募资100亿元，在2017年上半年要完成示范项目和估值评估报告，三季度开始私募。王健林称，“要找好的投行和投资人，不是完全找朋友圈，不能完全找财务投资人。”

愿景是美好的，现实是残酷的。

9月份，澎湃新闻从知情人士处获悉，万达网络科技集团推迟原定于今年进行的15亿美元融资方案，时间推迟到至少2018年年初。