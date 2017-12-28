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贾跃亭被冻结:两套北京房产被查封 名下已无车房存款

贾跃亭被冻结:两套北京房产被查封 名下已无车房存款
2017年12月28日 19:00 澎湃新闻
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贾跃亭 资料图贾跃亭 资料图

　　澎湃新闻记者 陈宇曦

　　离北京证监局给贾跃亭的回国期限12月31日仅剩下3天了。

　　12月19日，北京市第一中级人民法院发布的执行裁定书显示，被执行人贾跃亭无其他可供执行的银行存款、无其他房屋登记记录、无车辆登记记录。

　　这则裁定书涉及的是华福证券和贾跃亭的公证债权纠纷案，华福证券于9月1日向北京市第一中级人民法院申请强制执行，金额为2.01亿元及违约金。

　　执行中，法院依法对被执行人贾跃亭的银行存款、房屋登记、车辆登记进行了调查，扣划被执行人贾跃亭银行存款130.94万元，轮候查封了贾跃亭持有的乐视网10.24亿股股份，轮候查封了贾跃亭名下位于北京市东城区东直门外大街x房产和位于北京市朝阳区双花园南里二区x房产。

　　除此之外，查明贾跃亭无其他可供执行的银行存款、无其他房屋登记记录、无车辆登记记录。

　　这仅仅是众多贾跃亭和乐视所涉及的财产保全申请中的一起，根据乐视网7月27日晚发布的公告，贾跃亭直接所持乐视网股份已被全部冻结。

　　澎湃新闻统计发现，根据中国裁判文书网和北京法院审判信息网的公开资料，在2017年，乐视至少8次被债权方向法院提起财产保全申请，要求冻结乐视系公司资产，涉及金额30亿元。

　　但这显然只是贾跃亭被冻结资产的冰山一角。澎湃新闻查阅工商资料发现，他在乐视控股、乐视影业、乐视总部大楼、世茂工三等项目中的持股已全部被冻结

　　单以公开的这30亿元被冻结资产为例，这些财产保全申请的提出时间大部分集中在上半年的4月和6月，作出裁判的法院包括北京市朝阳区人民法院、北京市第四中级人民法院、北京市第一中级人民法院和北京市第三中级人民法院等。

　　2016年乐视资金链危机爆发后，多家乐视手机业务供应链厂商迅速向法院提出财产保全申请，包括瑞声科技、香港华清电子、赫比金属等，而在2017年，采取行动的多为金融机构。

　　其中，金额最大的要数6月26日，招商银行股份有限公司上海川北支行向上海高院申请财产保全，请求冻结被申请人乐风移动香港有限公司、乐视移动智能信息技术（北京）有限公司、乐视控股（北京）有限公司、贾跃亭、甘薇名下银行存款共计人民币12.37亿元，或查封、扣押其他等值财产。

　　7月10日是乐视的发薪日，乐视非上市体系却未能在当天发放6月份的工资，乐视方面表示，此次乐视非上市体系员工工资发放推迟，其中重要原因就是招行恶意超出债务二十倍冻结乐视财产，导致乐视非上市资金卡死，对本就资金危机的乐视雪上加霜。

　　不过，随后招行表示，招商银行保全的资产不涉及乐视系任何公司的银行账户、现金或存款，因此不会对资金的划转与结算、工资发放等日常经营造成任何影响，乐视不发放或推迟发放工资与股权冻结无关。

　　招行申请冻结乐视系12亿资产的事件，可以说是乐视资金链危机中的重要节点，产生连锁反应，多家金融机构及乐视业务相关债权方纷纷效仿。

　　值得一提的是，在招商银行向法院提出申请财产保全两天后，6月28日，乐视网2016年度股东大会在北京举行，贾跃亭在回答投资者提问时称，从去年资金到账到现在，累计偿还的贷款已经达到了150亿左右，“97亿的资金（指乐视非上市公司体系所获得的97亿元融资），我们付出去的资金有100多亿，而且绝大部分都是给金融机构的还款。”但是，“金融机构在观望，最终出现不太好的情况，出现了一些准挤兑的现象。大量的资金偿还以后，业务线也在不断筹集资金偿还贷款，导致业务受到了较大的影响。”

　　另一家金融机构的财产保全申请也达到12亿。

　　8月16日晚间，乐视网（300104）发布公告称，近期收到了法院执行裁定书，中国民生信托有限公司因申请财产保全，向北京市高级人民法院申请强制执行冻结乐视控股(北京)有限公司、贾跃亭、乐视致新电子科技(天津)有限公司12亿元资产。

　　民生信托和乐视的纠纷始于2016年一笔不超过10亿元的贷款业务，不过这场纠纷得到了较为妥善的解决，根据公告，乐视网已与民生信托达成和解，民生信托已向北京市第三中级人民法院申请撤销此次强制执行。民生信托与乐视颇有渊源，是乐视汽车的首轮投资方之一。

　　在公开可查的裁判文书中，财产保全申请金额最小的为华信永益（北京）信息技术有限公司，华信永益在2017年6月14日向北京市朝阳区人民法院提出诉前财产保全申请，请求对被申请人乐视云计算有限公司的银行存款260万元进行冻结，如不足则查封、冻结与不足部分价值相当的其他财产。

　　而提出财产保全申请最多的是北京天一恩华科技有限公司，在8月1日当天，北京天一恩华四次向北京市朝阳区人民法院提出诉前财产保全申请，合计共冻结乐视云计算有限公司3185.7万元资产。

　　最新一起则来自汇天网络科技有限公司。汇天网络在11月16日向北京仲裁委员会申请财产保全，请求对被申请人乐视网信息技术（北京）股份有限公司价值人民币1.1亿的财产采取保全措施。

　　上述公开的裁判文书信息仅为冰山一角，澎湃新闻查阅工商资料发现，乐视影业已经出现了15条股权冻结信息， 均为乐视控股（北京）有限公司对乐视影业的持股冻结；乐视旗下的房地产资产也被冻结，乐视控股对乐视总部大楼公司主体宏城鑫泰的持股、以及对世茂工三项目的持股全部被冻结。贾跃亭是乐视控股的实际控制人。

　　让风暴达到高峰的，是在今年12月，贾跃亭被法院正式列为失信被执行人，即俗称的老赖。

　　而在两年之前，贾跃亭还是身家超过450亿元的富豪在胡润百富榜上排名第25，排在他后一位的是身价445亿元的京东创始人刘强东。即使是在年尾爆发出资金链危机的2016年，贾跃亭的财富仍达到了420亿元，在胡润百富榜上排名第21。

　　在2017年，乐视的商誉和贾跃亭的个人信誉急速跌落。这一年，44岁的贾跃亭离开了乐视网董事长、总经理的位置，奔赴美国，希望能在2018年或是再下一年带领法拉第未来的首款量产车型FF91顺利量产上市。在国内，贾跃亭实际控制的非上市体系的债务问题尚未得到妥善解决，几乎每隔一段时间就会有公司向法院申请财产保全，冻结乐视系公司资产，而在乐视总部大厦的前台大厅里，一群讨债者们蹲守了大半年，成为中国互联网公司发展史上的一道奇观。

　　法拉第未来10亿美元融资的消息仍迷雾重重，贾跃亭会在此刻回国吗？

贾跃亭存款房产
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