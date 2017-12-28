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美团打车要杀入滴滴大本营 司机期盼新一轮补贴大战

美团打车要杀入滴滴大本营 司机期盼新一轮补贴大战
2017年12月28日 16:33 界面
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　　来源：界面新闻 作者：杨阳

　　12月28日，美团打车向北京司机端开放注册，这是美团在南京测试运营打车业务十个月后，开始的新一轮扩张。这些城市包括北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门。

　　美团打车北京站注册信息显示，“报满20万人，马上就开始，前5万注册0抽成”。

　　对乘客端，可以领取新人见面大礼，包含3张券，其中一张为首单券，仅新用户可用，3张券有效期均为7天，根据美团打车支付规则，在用户使用打车券的情况下至少也要支付1分钱；

　　对司机端，北京市前5万名完成注册并成功通过审核的司机，可以在开城3个月期间享受免抽成特权，为免疑义，“0抽成”不免除每单0.5元平台信息费。

　　早在今年2月，美团打车开始在南京地区试水，11月初又在成都启动了分时租车业务，本月初，美团点评成立了出行事业部，由王慧文负责，美团打车则隶属于该部门。

　　几天前，《财经》的报道显示，美团打车在南京测试了十个月后即将开始扩张，内部拟定了北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门七个城市。

　　而在今日正式开放注册前，已经有不少司机获悉了各种传闻，例如“0抽成”、“月卡打车”等优惠方式。更重要的是，他们都对美团打车表达了期盼。

　　“我非常高兴，我愿意他们挖(司机)。”一名司机告诉界面新闻记者，等美团打车一进来北京市场，“司机和乘客都有补贴了，主要是现在我们在滴滴上没有以前挣得多了。”

　　据记者了解，滴滴快车目前的抽成在20%左右，上述司机证实，“通常一单100块钱，我们能得到73块，他们(滴滴)抽20多块。”

　　而美团打车在南京地区的抽成为8%。之前腾讯科技的报道显示这个抽成在今年6月起已经提升至15%，但仍然低于滴滴，且开城3个月期间，前5万名完成注册的司机享受“0抽成”。这些对司机来说比较有吸引力。

　　除此之前，多位司机还表达了对滴滴的不满，源于无法获得后者许诺的奖励。

　　据另一位司机讲述，在滴滴和Uber没有合并前，司机的奖励是每拉五单获得50元。现在滴滴的奖励有“一天拉32单，奖励100块钱”、“早上6点到10点拉6单，奖励30块钱”等。

　　“这些奖励，一般你拿不到，我经常辛苦拉到31单的时候，就不给我派单了；或者早上拉到第五单、第四单就给我派个(路程远的)大单，回来时间就不够了。”该司机还询问“司机微信群”里的其他人也经常遇到同样的情况。

　　他还抱怨，“我们还有个银河战队的奖励，一个月拉450单达到多少星级，奖励1000块，以及这个月的流水5%，我拉了611单，就没有得到奖励，打电话一问，结果都没有发放，我就开始对他们有了看法，再有这些活动我都不想参加。”

　　“反正(滴滴uber)合并后就他们一家说了算，现在干多少就赚多少，没有动力了。”上述司机遗憾自己错失了补贴时代的红利。他们期望，在美团打车进入北京市场后，能像过去uber和滴滴合并前一样，开启新一轮补贴大战，司机和乘客都“获利”。

　　而与此同时，目前粮草已先行，不久前，在美团点评宣布完成新一轮40亿美元融资后，滴滴也相继宣布完成了超40亿美元股权融资。

　　不过目前双方还比较克制，美团公布的优惠也仅仅是抽成比例更低，是否会开启当年一样的烧钱补贴大战还不得而知。

　　截止发稿，美团打车已经有12495名司机完成注册。

　　另记者据了解，上海地区的司机招募也已经在准备中，很快会向上海地区开放注册。

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