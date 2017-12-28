微信宣布小程序增加新类目“小游戏”

新浪科技讯 12月28日下午消息，今日，微信团队宣布小游戏已于今日正式上线小程序。

据官方介绍，小游戏是小程序的一个类目，它即点即玩，无需下载安装，可以和微信内的好友一起玩，比如PK、围观等。

目前，将微信客户端升级至6.6.1版本后（iOS版本已上架App Store；安卓版本正在灰度中，将于近期发布），你可以在微信“搜一搜”搜索小游戏的名称，如“跳一跳”进行体验，或者通过微信客户端的“发现-游戏”进入“我的小游戏”查看玩过的小游戏。用户可以通过好友的转发加入一款小游戏进行互动，形成自传播。

另外，仅安卓端的小游戏在测试少量游戏商品内购，iOS端暂不支持。

腾讯方面表示，小游戏已提供开发文档和工具，方便开发者先进行开发，访问微信公众平台官网获取开发工具。待小游戏开放注册后，开发者可注册和提交小游戏。

除了增加小游戏的类目外，微信在最新版6.6.1的主界面中，增加了小程序任务栏。用户可以通过下拉的动作，唤出任务栏，打开最近使用过的小程序或进入小程序历史列表。同时，也对小程序菜单进行了升级，在原来的 “???” 按钮的右侧，增加了 “圆点” 按钮。

原有的 “…” 按钮功能保持不变，点击 “圆点” 按钮可以离开当前的小程序。（宵寒）