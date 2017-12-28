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美团在京沪等七城上线打车入口 开始招出行业务人员

美团在京沪等七城上线打车入口 开始招出行业务人员
2017年12月28日 15:43 新浪科技
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美团App打车服务司机端美团App打车服务司机端

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　　新浪科技讯 12月28日下午消息，美团打车继在南京试点10个月后，12月28日正式在全国7个城市的美团App上线打车入口。包括北京、上海、成都、杭州、温州、福州和厦门在内的7个城市，均已启动“美团打车用户报名”活动。

　　宣传海报显示，用户报名满20万人，美团打车服务在该城市就会开通。同时，用户可领取3张当地出租车起步价等值无门槛优惠券，司机注册成为车主还能获得美团打车“零抽成”特权。

　　今天下午开始，上述7个城市的用户打开美团App时，首页中间位置都会出现“打车”入口。美团打车虽然已经上线到美团App，但打车服务却尚未正式开通。以北京为例，点击“打车”频道按钮，就会进入一个活动推广页面。信息显示为，“美团打车北京站，何时开通你说了算！报满20万人马上就开站”。用户可点击“报名”按钮，为美团打车开通新城市进行报名投票。一键投票“召唤”成功后，活动页面会有用户投票进度状态显示。用户投票后，可领取与当地出租车起步价等值的优惠券3张。

　　司机成功注册成为美团打车平台车主，还可以限量领取开城后三个月的“零抽成”福利。值得注意的事，美团打车此前在南京对司机的抽成为8%，这次7座城市开通美团打车的推广活动，为吸引更多司机成为车主，特别推出零抽成福利。

　　美团点评高级副总裁、出行事业部总裁王慧文表示打车业务源自用户需求驱动，美团点评日活跃用户2.5亿中30%有出行需求。在南京试点的10个月以来，美团打车事业部已经拥有一支超过200人的团队，日订单量也已经突破10万单。“目前，我们已经掌握打车业务的关键要素、经营方法，具备开新城的能力，并判断值得花更多精力投入到该业务。新城市开通初期对司机零抽成，希望能给行业带来创新动力，在本地吃喝玩乐消费场景协同的基础上，为用户提供更好地体验。”

　　今年10月，美团点评宣布完成新一轮40亿美元融资。随后不久，美团点评宣布升级组织架构，成立出行事业部。在原有的餐饮、到店综合、酒店旅行三驾马车基础上，升级成为到店、到家、旅行、出行四大LBS场景。早在今年2月，美团点评在江苏南京率先试点打车业务。经过10个月的试运行，美团打车开始向全国扩张。12月20日前后，美团点评已经在新开通城市招聘出行业务相关人员，包括“美团出行——测试开发工程师”“美团出行——数据分析师”等多个职位。（肖鹏）

美团打车出行
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