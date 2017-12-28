程维：美团上线打车那天正和王兴吃饭 但他只字未提

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对话程维：多数人只知道战争 却并不真正理解竞争

新浪科技讯 12月27日下午消息，在接受《财经》的专访中，滴滴出行CEO程维谈到美团打车时表示，“我和王兴认识很早，私人关系不错。美团上线打车产品的那一天我和他还在一起吃饭，我当时并不知道他在做这个事情，他也只字未提。吃完饭我看新闻才知道了这件事。”

“我和王兴认识很早，私人关系不错。美团上线打车产品的那一天我和他还在一起吃饭，我当时并不知道他在做这个事情，他也只字未提。吃完饭我看新闻才知道了这件事。”程维说。

在程维看来，中国有350个网约车平台，美团做打车只是多一个竞争者而已。“这是南京城市经理的工作，不是我需要去投入精力的。企业能不能持续创造价值，这才是我要关心的。滴滴和优步合并以后，易到、神州加上首汽可能烧了100多亿。可是烧100亿对市场有什么影响呢？”

程维认为，美团打车未必有易到那么多钱，易到有一次满100送100，三天充了60亿，我听到后都感叹他们太有钱了。我们一路碰到了太多对手，美团肯定不是最弱的，但也未必是最强的。

谈及停掉了滴滴和点评的合作接口，程维解释道，“我们本来的合作就不大。但如果别人都要打上门来了，你还要假惺惺跟他合作，就没必要了。”

他认为，专车的壁垒在于服务。快车的壁垒在于交易市场设计和技术能力，它是一个包括了技术、资本、效率、营销、品牌、政策等的全方位的竞争。如果第一名做得足够好，比如Google、腾讯，是可以赢家通吃的。但如果你犯了战略性错误，就会出现有竞争力的对手，对手帮你看清自己的不足，反应你的认知盲点和傲慢。

程维表示，作为行业领导者，被攻击是常态，滴滴今天应该有这个眼光和胸怀，就像苹果不会去关注全世界又有哪个手机厂商做了一款什么样的产品，专注做创新的事情，这才是行业领导者应该做的。

“绝大多数人都还是理性的。希望大家去做创造价值的事情。”程维说。