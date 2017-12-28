华兴资本报告：2017一级市场融资难度加大 估值仍高

新浪科技讯 12月28日上午消息，华兴资本发布报告总结了2017年的风险投资特点，分析称，2017年投资人变得理性和谨慎。市场并不缺钱，但投资人对项目变得挑剔，项目执行周期也有所延长，2017年上半年项目紧缺，但下半年受海外上市潮影响，年尾后期项目尤其是美元项目突然多起来。

2017年，受到二级市场上涨替代效应的影响，一级市场募资难度有所加大，市场稳中有降，募集基金数量和金额均有所降低。但一级市场的估值水平仍然很高，但后期基金也很活跃，好的项目仍然刺刀见红。

根据IT桔子收录数据，2017年1-11月国内融资事件2829起，公布融资金额近600亿美元；并购事件590余起，并购总额达660亿美元。报告中，华兴也从顾问业务、投资业务、国际业务、华菁证券四大业务板块总结了自身2017年的成绩。

投融资：人工智能/大数据以及新零售是2017年热门领域

华兴资本基金平台年末亮相，包括华兴新经济基金、华兴医疗产业基金及华兴夹层基金。其中11月23日，华兴新经济基金完成超过200亿人民币三期基金首次募集，定位为新经济伟大公司推手，关注消费升级、产业变革、技术创新三大领域。投资公司包括：快手、知乎、途家、猩便利、乐信等。

华兴的医疗产业基金完成15亿人民币募集，主要布局创新型早期企业和成长型企业，主要采取三大投资策略：孵化独角兽、支持领军者以及打造平台型企业。所投企业包含微创心脉、微创心通等。

2017年，华兴夹层基金作为华兴资本旗下首支专注于夹层机会的基金开始筹备，聚焦成熟期新经济企业的债权、夹层以及并购融资，通过股债混合配置，实现风险可控、收益均衡。

延续2016年态势，私募融资市场交易数量和金额在2017年一季度触底后开始缓慢回升，全年保持相对平稳水平。人民币投资人保持活跃，交易数占比不断攀升到80%以上；美元投资的数量占比虽然在下降，但单个项目金额较大，整体交易金额仍占40%以上。另一方面，更多“国家队”资本的入场，逐渐成为市场上一方重要力量。

在市场整体审美从规模向效率转移的过程中，在多个热点领域沉淀下来的头部资产，受到投资人热烈欢迎。年内TMD三驾马车滴滴出行、今日头条、新美大相继完成大额融资。在共享单车、在线教育、二手车、车后服务、物流服务等多个领域，马太效应愈发明显。受到IPO市场良好态势的影响，文娱和金融科技领域的Pre-IPO融资也异常火爆。

另一方面，投资人在一些热点的新兴领域也在加强布局，人工智能/大数据以及新零售两个方向特别突出，预计趋势会在2018年延续。在生命与医疗科技领域，国内创业企业创新能力的提升及与世界主流市场的接轨已经成为长期趋势，行业前景可期。

2017年的早中期融资市场较去年有显著的回暖，寒冬过后，存活下来的项目品相不错，且度过了痛苦的估值调整期。新一轮资本春天来临，投资机构“弹药”充足，但在选择投资标的的时候，表现出了更多的理性和谨慎，并未出现盲目出手的情况。最有力的佐证是，创投市场总体募集金额超过2016，但融资事件有所减少，资本扎堆向头部项目聚集，热门赛道集中在科技与消费两大领域。

2017年华兴资本完成私募融资交易55个（不含早期融资平台华兴Alpha），私募融资额超过120亿美元，约占中国私募融资总额20%。2017年，包凡个人也入围新浪财经、新浪科技《中国顶级投资人排行榜TOP50》，这是首次由创业者评选出来的榜单。

2017年并购交易相对谨慎 注重流量/场景获取

2017年的互联网并购市场总体上延续了去年的相对谨慎态度。从交易金额、交易数量到大额交易的出现频率都有所下滑，但在包括战略投资、行业整合、A股收购和跨市场并购等在内的各个子领域里，依然爆发出不少明星交易，买家普遍更关注资产的质量和双方的战略协同，头部资产的价值得到凸显。

垂直领域行业整合持续发生，同类合并已经成为重构市场格局的典型手段。经过了2015年最初一波同类合并热潮的洗礼和验证，行业整合交易所带来的资源集中、流量整合和成本降低的效用已经被市场所熟悉和认可。在今年发生的多起细分行业整合交易中，背后不乏腾讯、阿里等互联网巨头的身影，互联网巨头从战略投资到引导整合的步调正在加快，以此达到资源的有效配置和行业格局的重塑。

流量/场景获取和行业赋能是今年战略并购的主要逻辑。随着移动互联网各个子领域的线上渗透率达到天花板，如何以低成本获取优质流量成为互联网公司业务发展需要迫切解决的问题。另一方面，平台型互联网公司依托于基础设施、技术能力和商业变现等方面的积累和优势，积极探索为行业和企业赋能。无论是新零售的兴起，还是从BATJ到TMD在海外的布局，都是围绕着这一命题展开。

后重组新规时代，A股市场在严监管下前进。在并购重组市场上打击炒壳，从严监管借壳，封堵不符合IPO要求的资产通过规避借壳快速上市的路径，同时在IPO市场上加快审批速度，并从严审核限制问题资产，是后重组新规时代监管层治理的主要思路，旨在抑制二级市场投机和套利行为，引导理性投资。

2017年，华兴完成并购交易5个，交易总规模超过80亿美元，约占中国TMT领域并购总额12%。

证券市场：教育、互联网金融与医疗是2017赴美上市热点

2017年海外资本市场非常活跃，海外上市方面，美国以所筹集资金额领跑全球上市地点。上市公司主要来自教育、互联网金融与医疗健康行业， 这也是近年赴美上市的热点行业。 内地政策《民促法》的落地、 二胎政策及美国市场较高的估值是内地教育机构赴美上市的驱动力。

自2015年下半年以来，内地互联网金融行业进入整顿期，国内借壳或IPO面临困难，加上美国投资者对金融科技企业越趋了解，吸引内地互联网金融企业赴美上市。另外，在新经济体基本面回升以及沪深港通南下资金的利好因素带动下香港恒生指数创近年新高。

展望2018年，美国资本市场充裕的流动性和富有吸引性的估值、以及美国投资者对于高增长公司的高度认可使美国市场保持其对中国民营高科技、新兴行业企业的吸引力，预计将继续成为内地机构寻求上市的热门地点之一。

另外，港股中长期前景同样乐观，港交所通过设立创新板以完善发行机制包括开放同股不同权，预计将吸引更多优质、成长型公司来港上市。另外拟H股全流通、与内地的互联互通、“一带一路”政策等正面因素支撑下，预计香港在全球股票市场的地位将进一步巩固。

华兴资本旗下华兴证券先后参与四季教育1.08亿美元、搜狗5.85亿美元、简普科技1.8亿美元、乐信1.08亿美元的美国IPO及阅文集团10.7亿美元的香港IPO，总筹集金额超过20亿美元。

中国大陆方面，从一级市场来看，为推动新股发行常态化，扩大直接融资规模，同时规范上市公司再融资行为，中国证监会从融资频率、融资规模等方面对再融资规则进行了修订，2017年上市公司再融资规模也伴随着急剧缩减。同时，IPO新股堰塞湖得到疏解，2017年IPO融资数量接近2016年的两倍，并接近2017年再融资的融资数量。上述措施解决了A股市场非公开发行与其他融资方式失衡的结构性问题。但在新股发行常态化的背后，在依法、从严、全面的监管尺度下，IPO审核环节的否决率有所提升，审核通过率下降至7成。

从二级市场来看，在金融去杠杆推进、市场流动性偏紧的背景下，2017年 A 股上半年整体处于震荡调整的态势，但伴随着供给侧结构性改革以及国企混改步入新阶段，A股市场在6月后开始企稳并稳步上行。同时，中国证监会推出了减持新规，完善后的减持制度进一步引导上市公司股东、董监高规范、理性、有序减持股份，有利于进一步健全上市公司治理，形成稳定的市场预期，维护证券市场交易秩序，进一步提振市场信心。

此外，从2018年6月开始，中国A股将纳入MSCI新兴市场指数和全球基准指数，是中国股票市场国际化的重要一步，表明A股国际地位的提高和A股开放程度的提高，也体现了国际投资者对我国经济发展稳中向好的前景和金融市场稳健性的信心。

从政策层面来看，监管机构对于新经济企业上市也体现出更高的热情和接纳度。新经济对社会及经济发展的影响力逐步加强，正助推中国经济格局发生新变化。新经济企业为A股输送了新鲜血液，资本市场率先启动经济形态转型，起到了对新经济的引领作用。 （王上）