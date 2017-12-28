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韩国31%的工薪阶层投资过虚拟货币 其中80％赚了钱

韩国31%的工薪阶层投资过虚拟货币 其中80％赚了钱
2017年12月28日 10:33 TechWeb
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　　TechWeb报道 12月28日消息，据国外媒体报道，近日在线求职门户网站Saramin调查了韩国941名受薪人员，其中31.3%声称投资虚拟货币，平均投资金额为566万韩元（约合3.5万元人民币）。

　　在接受调查的人群中，44.1%投入不到100万韩元，18.3%投入了1200万韩元。12.9%表示投入1000万韩元以上，9.8%投入200-400万韩元，7.8%投入400万-600万韩元之间。

　　至于投资虚拟货币背后的原因，有54.2%的人认为这是赚钱的最快方式，47.8%的人认为投资虚拟货币是因为这很容易赚钱。

　　就像其他任何投资一样，有一些赚了钱，有一些则亏了钱。大约80.3%的受访者表示，通过投资虚拟货币赚到了钱，6.4%的人表示亏钱，13.2%的人表示他们没亏也没赚。收益超过10%的占21.1%，回报率超过100%的占19.4%。

　　众所周知，韩国在比特币投资方面特别活跃。这个国家是世界上最大的三家交易所之一，占全球比特币交易量的20%。

　　据估计，韩国有200万人拥有比特币和其他数字货币。飙升的比特币价格已经吸引了大批新入者，从大学生到在家玩游戏的爷爷奶奶。而且他们愿意为全球价格支付15%至25%的溢价，并希望比特币的涨势能够持续下去。

　　然而，随着一些小投资者相继跳水，韩国担心会引起市场崩溃。 12月初，韩国表示正在准备一项法案，试图禁止与数字货币有关的活动，包括交易比特币。（yoyo）

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