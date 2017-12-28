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有考试缴费仅能京东支付 北京发改委：滥用行政权力

有考试缴费仅能京东支付 北京发改委：滥用行政权力
2017年12月28日 08:34 新浪综合
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　　原标题：昨天市发改委通报两起滥用行政权力排除限制竞争行为

　　来源：北京青年报

　　本报讯（记者 林艳）昨天，市发改委通报，朝阳农委、中国证券业协会被查存在滥用行政权力排除限制竞争行为。朝阳农委出台的一份文件，对农村拟建产业项目设定了“产业项目集体收益的最低标准”，而集体收益应为市场调节，该文件涉嫌滥用行政权力。同时，中国证券业协会则是在组织从业人员资格考试中，报名费只能使用“京东支付”，同样涉嫌相关问题，要求其增加支付宝、微信、银联等方式。

　　日前，市发改委对中国证券业协会涉嫌滥用行政权力问题进行调查。在组织证券业从业人员资格考试中，中国证券业协会指定“京东支付”平台作为其唯一的考试费收取平台。考生报名该考试时，必须通过该平台缴纳考试费，且通过该平台缴费，还必须先注册，填写个人信息并绑定银行卡，成为该支付平台的用户。

　　市发改委在通报中指明，该协会仅为考生提供“京东支付”这一唯一的报名费用支付工具，使得作为消费者的考生必须与“京东支付”之间形成资金支付结算服务关系，没有选择性地必须注册成为“京东支付”的用户，破坏了提供资金支付结算服务的经营者之间的公平竞争环境，从而损害了消费者和其他经营者的利益。

　　该行为涉嫌违反《反垄断法》第三十二条的规定：行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力，限定或者变相限定单位或者个人经营、购买、使用其指定的经营者提供的商品。在调查过程中，中国证券业协会作出了整改承诺，将采用第三方支付综合平台服务，综合平台包含支付宝、微信、银联等多种支付渠道，供考生选择；在有条件的地区增加现场报名方式，供考生现场报名、缴费。整改工作，将于明年3月31日前完成。

　　除此之外，朝阳区农委，也被查出存在滥用行政权力排除、限制竞争的行为。朝阳农委制定的《朝阳区农村地区产业发展指导目录（2016年版）》文件中，对农村地区拟建产业项目设定了产业项目集体收益的最低标准，要求各地区办事处、乡政府引入的产业项目的集体收益不得低于该最低标准。

　　经调查，这一行为涉嫌违反《反垄断法》第八条“行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力，排除、限制竞争”的规定。根据通报，在调查过程中，朝阳农委及时认识到涉嫌排除、限制竞争的问题，于12月22日印发通知主动废止了原文件中相关规定，主动纠正了滥用行政权力的问题。

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