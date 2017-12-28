Snapchat Stories功能或不限于App：将登录网页端

新浪科技讯 北京时间12月28日早间消息，Snapchat可能找到了一个新的方式来对抗Facebook：让Stories功能变得更加开放，不再只限于应用端才可使用。国外媒体Cheddar的消息源透露，Snap正在开发Stories Everywhere功能，该功能将允许网页端和其他应用也可以使用Stories。据悉目前这个功能的开发好处于初期阶段，最终它将会被做成一个嵌入在网页当中的播放器，并且它还会鼓励你下载Snapchat的应用。现在还不清楚这个功能何时才会正式推出。

Snap方面拒绝对此消息做出评论。

Snap做出这样的决定并不奇怪。Twitter推出了网页嵌入式推文，增加了Twitter 的曝光率。Snap毫无疑问也想效仿Twitter的做法。你在网上看到Snapchat的次数越多，你下载它的可能性就越高。对于当今的社交媒体平台来说，吸引新用户是最让他们头疼的事情。目前为止，Facebook和Instagram还没有推出类似的功能，因此Snapchat可以获得一定的优势，然而这个优势持续的时间可能并不会太长。众所周知，Facebook经常会“借鉴”Snapchat的功能。（行云）