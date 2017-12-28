又添新功能 Instagram在首页中加入“为你推荐”

新浪科技讯 北京时间12月28日凌晨消息，在本月早些时候增加了关注话题标签功能后，现在Instagram又新增了一个“为你推荐”的功能。这项新特性会将你可能感兴趣的图片帖子直接推送到你的Instagram首页Feed中去。

近期，“为你推荐”这项功能对部分用户开放了测试。现在，该公司在其新的帮助文档中承认了此特性的存在。Instagram解释称“为你推荐”是基于你已关注的用户点赞过的帖子来给你进行推荐的。Instagram在帮助文档中写道：“当你浏览首页Feed时，你将可能看到一些为你推荐的图片帖子。这些图片都是你所关注的用户喜欢过的。”

这些被推荐到首页Feed中的图片和你已关注的用户发布的图片有明显区别，每一张被推荐图片底下都会标注上“为你推荐”字样。如果你对某推荐的图片感兴趣，还可以直接点击图片右上角的“关注”按钮关注发布该图片的用户。

你如果觉得推荐不合理或者不想看到推荐的图片，可以点击图片右上角的三个点并选择“隐藏”，这将“暂时性”地停用推荐功能，但不能永久性关闭此功能，Instagram对这个“隐藏”功能的介绍比较含糊。

这不是Instagram第一次加入推荐功能，用户可以在“探索”模块中浏览给你推荐的图片和视频，但这些推荐的图片和视频不会出现在首页Feed中。用户也可以在“正在关注”模块中浏览到已关注的用户给哪些帖子点赞或评论了。

细心的用户可能已经发现了，Instagram首页Feed中的帖子已经不再是严格按照帖子的发布时间顺序倒序排列了，而是加入了更复杂的排序算法，这使得一部分用户感到不满。而最新加入的推荐功能也不能完全关闭，也将引起部分用户的不适。不过从另一个角度来看，“为你推荐”功能可以为你发现你可能感兴趣的用户，也不失为一个好用的功能。（小宝）