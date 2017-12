比特币挖矿东亚三强：中国马力最大 韩日也非佛系

殷怡

欢迎来到魔法世界,这是关于比特币的。

“你会唱迪士尼老电影《白雪公主》里,七个小矮人出场时的那首歌吗?”看到突然被问题懵住的第一财经记者,朴恩志(化名)在视频电话的那头露出了大男孩的韩式微笑,然后自顾自地唱了起来,“We dig dig dig dig dig dig dig in our mine the whole day through,To dig dig dig dig dig dig dig is what we like to do。……(大意为:“我们挖挖挖挖矿挖挖挖挖了一整天,挖挖挖挖挖挖挖是我们喜欢做的。)朴恩志说,“这歌简直就是在描述我们的生活啊。”然后又是一阵大笑。

因为姓名的缘故,朴恩志常被认为是韩国人,其实他是一名来自中国吉林的朝鲜族留学生,在首尔一所大学主修信息技术专业已快3年了。除去上课之外,当个“矿工”或许是他平日里为数不多的爱好之一。他挖的并不是煤矿,而是一座“金矿”,一座比特币的“矿”。

“我只是拿这当作专业课程学习之余的爱好,并不指望真弄出多少来。何况我的设备太少、电费又太贵了,根本也弄不出多少来。”朴恩志告诉第一财经,据他了解,在韩国本地有一些“矿主”的工厂规模很大,虽然不见得比得上中国的一些工厂,但应该可以和另外一个邻国——日本的同行比拼一下了。

“因为中国的产量太高了(约占了全球的七成),拿来作比较的话,显然没什么可比性,但是比较一下韩国、日本这两个国家的比特币‘文化’,得出的一些结论可能会相当有趣。” 朴恩志说。

值得注意的是,日本政府对比特币表态趋于谨慎,似乎在向中国、韩国靠拢。上周,日本财务大臣麻生太郎表示,比特币尚未被证明是一种可信的货币,因此日方仍需要比较慎重地对其进行观察。此前,法国财政部长布鲁诺·勒梅尔称,法国将在明年G20峰会上将提议讨论比特币等虚拟货币的监管问题。

比军备:日本“发烧友”更爱DIY?

首尔市龙山区汉江路一带的龙山电子商业街区,是韩国国内规模最大的综合电子商业街区,共有10个商街聚集在此。“韩国本身就是电子科技强国,龙山电子商业街区的地位可想而知。”朴恩志介绍说,提及龙山,主要是因为这个地区在“矿工”眼里有别样的意义——很多人都推测,那里可能是韩国“挖矿机”最集中的地区了。

“挖矿机”其实就是用于获取比特币的电脑,一般都会配置专门的挖矿芯片,对显卡的损伤极大,也极费电。随着“挖矿热”的出现,“挖矿机”的成本也水涨船高。“主要是显卡价格上涨,我这样的留学生是不可能有资金实力去大量采购的,不过观察下来,好像也没阻挡其他人的热情。”朴恩志说。

此前当地媒体报道,龙山电子商业街区有部分出租的商铺被用作比特币“挖矿”之用,甚至某些专卖店有超过上百台“挖矿机”同时开工,导致该地区用电量暴增,甚至空调这类用电量大一点的电器启动工作时都会出现跳闸现象,安全隐患极大。最后,电子市场的管理单位不得不出面加以约束,但也并没有完全禁绝。

相比较韩国同行的境遇,日本的“挖矿”爱好者展现出的创造性,更是满满的“日式小清新”,充满了DIY的乐趣。

据日本当地媒体报道,有爱好者认为现有的“挖矿”方式太不环保,于是DIY出了人力发电型“挖矿机”,就是通过连续摇动发电杆一小时,大概可以得到相当于 0.002日元的虚拟货币萌奈币(Monacoin)。发明者似乎完全不介意效率问题,只认为环保和锻炼的意义更大。

如果说DIY“挖矿机”更接近搞笑的话,日本在“挖矿”方面展现出的“财团化”特征更为明显。

在今年9月,日本互联网巨头GMO互联网集团对外宣布,斥资3.2亿美元(约合21亿元人民币)投入比特币“挖矿”,并且计划自主研发芯片颠覆挖矿领域。该公司CEO同时宣称,那将会是新一代的“矿机”。

由此不难看出,“挖矿机”方面的“军备竞赛”在一定程度上已经打响。

拼“财技”:“渡边太太”们更潮

今年9月,中国监管机构关闭国内虚拟货币交易所,禁止以人民币交易比特币。此后,日元和韩元的交易量截至目前在全球的占比已接近60%。因此,完全可以认为,韩日两国的投资人在“财技”方面的比拼大赛早已开始。

“渡边太太”指的是日本的家庭主妇们,好比“中国大妈”,都因市场嗅觉灵敏而负有盛名。她们使用自己的存款、丈夫的收入或家庭基金,在日本央行常年维持低利率的情况下,通过投资境外高收益品种和外汇交易实现资金增值。

这一次,“渡边太太”们再战江湖,她们看上了比特币。

“日本投资人在比特币交易上的活跃度今年以来有大幅的提高,这一人群原先喜欢炒外汇,现在同时也会配置一些虚拟货币。”多位受访的日本区块链圈人士均告诉第一财经记者。

今年以来,比特币价格上涨近20倍,尤其是比特币在日本日常生活中的支付应用也大幅增加,提振了当地比特币需求,让一向敏锐的“渡边太太”们嗅到了买涨获利的机会。

事实上,在日本许多商场里,都可以刷比特币来支付,商场内到处都是提示“可用比特币支付”的标语。即使走在东京街头,也时常可以看到刷满了日本最大交易平台bitFlyer广告的车辆从身边开过。

“像bitFlyer这样的大型交易平台还获得了三井住友、瑞穗、东京三菱UFJ这三大金融集团等在日本颇具影响力的金融机构投资,从而让日本人对比特币交易非常信任。” Token news日本研究员南地笃士对第一财经表示。

日本三大行作为股东投资交易所后,个人投资者可以直接绑定其银行账户进行交易,大银行在KYC(即充分了解你的客户,包括账户实名和背景调查等)方面优势非常明显,为投资者提供了信心和保障。

就在12月,由一支中国国内区块链圈人士组成的考察团赴日进行了考察。考察团中的另一位成员告诉记者,日本人一般很少在公开场合谈论自己交易比特币的情况,但可以明显感觉到由于政策的支持,日本持牌交易所都在迅速发展。一个不可忽略的大背景是:日本央行对于构筑无现金社会有较高的期望,日本政府也出台和数字货币相关的税收政策。

比特币日本信息网最新统计显示,今年11月,日本比特币交易量超过1200万枚,按照当时价格计算,约合960亿美元,其中bitFlyer占了全日本超过60%的交易量。

另据信息咨询提供商Coinhills近24小时的数据统计,日本目前是全世界比特币交易量最大的国家,包揽了全球46%的交易量。韩国位列第三,占比约为13%。

评监管:韩国严厉程度甚于日本

韩国、日本两国虽然离得非常近,但两国在比特币监管方面的政策松紧度有很大的差别。从目前迹象来看,论严厉程度,韩国要远甚于日本。

尽管现如今的交易量已经独占鳌头,但日本的比特币发展也并非一帆风顺。2014年,一度承担全球超过70%比特币交易量的比特币交易所Mt。 Gox出现大“乌龙“:其自有的10万枚比特币和用户的75万枚比特币发生了被盗事件,之后宣告破产,从而使得日本投资人一度对比特币心灰意冷。

直到今年4月,随着日本政府针对加密数字货币的一系列监管政策生效,日本投资人认为有了监管保障,开始大量涌入。

日本一家区块链监管科技企业QRC的研究员小林瑠美告诉第一财经,日本对于虚拟货币的监管是很严格的。一方面,日本政府明确虚拟货币交易由日本金融厅监管,在日本申请开设交易所需要经过严格的资质审核,且交易所上线新的数字资产也需要由金融厅审核通过。同时,日本交易所对于投资者资质的审核也非常严格。

小林瑠美和记者提起了一个“插曲”,她的一位中国台湾的同事在刚到日本工作时,竟然因为日本交易平台严格的KYC制度而错过了上周比特币价格回调的“最佳“买入时机。“他是12月14日注册了bitFlyer账号,到目前为止还没有完全通过KYC,因此眼睁睁地看着跌去三分之一的比特币重新又涨了起来。而且,他在申请过程遇到很多审核,其中最重要的是必须由本人接收来自bitFlyer的挂号信,直到12月25日才显示信件‘已发出’,但到今天(27日)都还没有签收到。”

中国区块链相关团体赴日考察发现,虽然比特币交易自由,但背后的监管体系也很严格。

与日本在公交车上大肆投放广告宣传的情况类似,韩国一家名叫Coinone的交易所也在公交车上投放广告,并打出“比特币交易从最安全的Coinone开始”的宣传语。在首尔的地铁站也可以看见各交易平台的广告。

不过,这种具有诱导性的交易所广告宣传在12月22日之后会逐渐被缩小范围并终止,因为韩国区块链、虚拟货币民间自律组织“韩国区块链协会”在本月中旬发布了行业规范条款,称韩国境内的虚拟货币交易所可以宣传交易所的安全性,但不可以发布诱导投资者购买数字资产的广告,并且不得组织“入会及送比特币”等推广活动。

“除了对广告宣传加以遏制,韩国财政企划部本月也推出被认为是针对比特币的韩国‘史上最严厉’监管措施。韩国政府将着手修改有关法律,并将提交至国会表决。”朴恩志告诉记者,这些政策一旦实行,现在很多事情都会被认为是违法的了。

采访快结束时,朴恩志才想起来告诉记者,他唱的那首歌的中文名叫《劳动歌》,挖矿挣比特币也是辛勤的劳动啊。而作为“回礼”,记者教会了朴恩志一句法国谚语——“Deux précautions valentmieuxqu‘une。”(大意为“加倍小心总是好的”),中国话叫做“小心驶得万年船”。