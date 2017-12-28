腾讯阿里市值超越美国巨头指日可待？

新浪美股讯 北京时间28日 日经中文网报道，全球上市企业的总市值排名前5位目前仍被美国IT巨头垄断，但腾讯和阿里已经分别跻身第7、8位…

中国两大互联网企业的发展势不可挡。腾讯控股和阿里巴巴集团的股价连创新高，眼下两家公司的市值加起来超过100万亿日元（约合8800亿美元），是2016年底的2倍以上。尽管垄断市值排行榜前几位的美国企业股价也上涨了30~60%，但远远不及两家中国企业。从全球上市企业的总市值排名来看，腾讯位列第7位，阿里巴巴排在第8位。中国两强的市值超过Alphabet（谷歌母公司）等美国IT巨头的日子会到来吗？

10亿用户的魅力

腾讯11月底在中国广州市向外国媒体开放微信总部，负责微信的副总裁张军充满自信的介绍称，微信今后将不断改变人们的生活方式。

7年前腾讯就是从这里起步，开始了社交网络服务——微信。当时还被称为“中国版LINE”，而现在用户数已经远远超过LINE，成为中国人的日常必备。

腾讯通过出资特斯拉为涉足纯电动车领域铺路（11月，广州市的特斯拉展示店）

使用共享单车、公共服务缴费、医院预约挂号、朋友间汇款等，微信的服务在迅速扩充。用户数预计年内就将达到10亿。这10亿人平均每天通过微信发送消息38次。而这一发送消息数目前仍以25%的速度持续增长，显示出强劲势头。

而这一逼近10亿的庞大用户群也吸引了众多企业关注的眼光。微信的法人用户注册和个人相比毫不逊色，目前已达到2000万家以上。比起利用个人电脑，中国企业已更倾向于在可利用智能手机进行轻松操作的微信上建立窗口，大力进行商品及服务的推广和促销。

而腾讯也以超过50万亿日元（约合4400亿美元）的市值为武器，通过雄厚的资金实力将投资目标扩大到许多业务领域，逐步向获得投资收益的经营模式转变。投资频率平均可达到每3天一家公司。3月，腾讯向美国特斯拉出资约2000亿日元。6月，又向摩拜单车投入了数百亿日元。越是向受关注企业投资，其股价就越会上涨，形成了良性循环。

腾讯的投资部门负责人透露想法称，今后仍不会限制投资领域，只要有好的项目，就不断地投资。在海外，该公司准备加强攻势的是亚洲地区。仅中国就有14亿人，如果再加上6亿人口的东南亚和13亿人口的印度，这将是一个超过30亿人的市场。中国互联网两强正放眼这一市场。

超越美国企业的关键在亚洲

“如果能避开（在亚洲实力仍较弱的美国企业的）干扰，牢牢地把握住这里，就没必要再去费力地开拓已经成熟的5亿人口的欧洲市场和3亿人口的美国市场”，腾讯公司高管如此解读。

腾讯的竞争对手阿里巴巴也抱有同样的想法。目前的格局是美国亚马逊（1182.55， 5.79， 0.49%）在欧美日等发达国家开展经营，而阿里巴巴则以中国为中心开展业务。但在中国以外的亚洲地区，双方尚未决出胜负。亚马逊今年夏天在新加坡建立了第一个东南亚配送中心，成为其进军亚洲的一个象征性举动。

阿里巴巴通过收购电商平台Lazada领先一步进入东南亚，8月又向印度尼西亚大型电商（EC）企业投资1000亿日元以上，亚洲的势力范围之争越来越激烈。腾讯自然也不轻易相让，该公司高管甚至表示一定要拿下亚洲新兴市场。

从作为投资指标的预期PER（市盈率）来看，腾讯和阿里巴巴在30~40倍左右，与美国Facebook、Alphabet处在同一水平。有人指出“如考虑到今后的增长潜力，股价算不上偏高”（外资证券公司）。

腾讯和阿里在几乎被其垄断的中国市场的业务不断增长，而今后如何乘上整个亚洲的增长快车，将是其超越美国企业的关键所在。

单一的盈利结构是短板

腾讯和阿里这两大中国互联网企业的强劲势头令人折服，但其盈利结构仍如同跛脚鸭。腾讯销售额的7成来自游戏业务。如果畅销商品难以维系，将意外地面临危险。受到关注的“微信”和智能手机结算业务并未带来明显收益。同时，业务集中于中国，海外销售额仅为5%。

阿里巴巴也面临同样的问题。销售额的8~9成来自电商业务，海外销售额也仅为1~2成。其虽然已在约30个国家推广流行的智能手机结算，但更像是为赴海外旅行的中国人准备的服务。

尽管两家公司都尚未摆脱单一的盈利结构，但总市值仍在1年里迅速扩大。其原因是市场认为，中国市场仍处于增长阶段，业务开拓的余地巨大。腾讯2016年投资了75家公司，2017年投资了113家，但投资对象大部分是中国企业。

一方面，如果两强在东南亚和印度等地撒下的种子能顺利发芽，则很有可能带来更高的评价。

日本经济新闻（中文版：日经中文网）广州 中村裕，上海 小高航，东京 远藤贤介