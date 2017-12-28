贾跃亭国内资产被清零 “信用透支”波及FF融资

见习记者 白杨 北京报道

12月25日中午，贾跃亭发布了一条微博，内容是“Merry Christmas all FFer！”，并配了一张疑似法拉第未来（Faraday Future，下称“FF”）所有员工合影的照片。

就在贾跃亭写下圣诞祝福的同一日，国内的两条消息将人们的注意力再度集中到这位话题人物身上。

当天，北京法院审判信息网挂出了华福证券与贾跃亭公证债权纠纷案的裁定书。根据裁定书内容，贾跃亭的国内资产已经全部被查封，其名下已经没有其他可供执行的银行存款、房屋登记记录以及车辆登记记录。

同日晚间，中国证监会北京监管局（下称“北京证监局”）发出通告称，为保护上市公司及投资者合法权益，责令贾跃亭于2017年12月31日前回国。

一边是监管部门的喊话以及法院的裁决，另一边却是一心投身于FF，贾跃亭似乎已经屏蔽掉国内所有关于自己的消息。

被乐视移动拖欠供应款120万元的高先生告诉21世纪经济报道记者，贾跃亭回不回国他并不关心，只要乐视能还钱就行。但目前的现状是，乐视移动此前承认欠款，但没钱还，现在新的乐视团队也没有具体的解决方案。

证监局三次喊话

算上12月25日的通告，北京证监局已经向贾跃亭喊话三次。

今年9月13日，北京证监局曾向贾跃亭下发《关于对贾跃亭的监管关注函》，要求贾跃亭见函后立即回国，来处置公司面临的各种风险。

12月3日，北京证监局再次下发《关于对贾跃亭采取责令改正行政监管措施的决定》，称贾跃亭违反相关规定。但是，对于北京证监局的上述两次发文，贾跃亭均没有进行回应。

倒是在这期间，贾跃亭于11月2日接受腾讯新闻驻美记者的采访时说，目前首要任务是完成FF的A轮融资，暂时不会回国。

果不其然，仅四天之后，北京市第一中级人民法院在11月6日对贾跃亭下达了限制消费令。12月11日和12月14日，贾跃亭又先后两次被法院列入失信被执行人名单。这使得贾跃亭的高消费行为将受到限制，出入境也会受限。

在最新的一次喊话中，北京证监局对贾跃亭的回国时间也做出了明确的规定。但有法律专家对此表示，北京证监局的公告只是行政命令，并不属于行政处罚，所以即便贾跃亭逾期没有回国，北京证监局也很难有进一步强制手段。

国内财产被清零？

对监管部门的喊话置若罔闻的同时，贾跃亭在国内的资产也被全部查处。

根据北京法院审判信息网25日挂出的裁定书，法院在对贾跃亭与华福证券公证债权纠纷一案的强制执行过程中，扣划了被执行人贾跃亭银行存款130.94万元，并轮候查封了贾跃亭持有的乐视网10.24亿股股份以及其名下位于北京市东城区东直门外大街x房产和位于北京市朝阳区双花园南里二区x房产。

同时，该法院查明，贾跃亭无其他可供执行的银行存款、无其他房屋登记记录、无车辆登记记录。

需要注意的是，轮候查封是指对其他人民法院已经查封的房产，执行法院按时间顺序在登记机关进行登记。这也意味着，贾跃亭持有的乐视网股票以及其名下房产，此前已经被其他法院查封。而130.94万元存款，是其在国内最后的资产，现也被扣划走。

此前还有媒体爆出，乐视汽车于12月22日召开了一次全员大会，并宣布FF已经完成融资，资金已陆续到账。但对此消息，媒体普遍保持质疑，有国内媒体记者日前在探访FF造车工厂时，发现现场没有任何生产设备。

记者咨询了多位业内人士，他们均认为，不管FF是否真的融资成功，贾跃亭近期回国的可能性都几乎为零。

一位前乐视员工告诉记者，单从业务上来看，贾跃亭回不回来对业务进展没有什么影响，但是人们通常会把乐视品牌与贾跃亭捆绑在一起，那对乐视的影响将非常大。

现在的FF也面临同样的窘境，北京证监局对贾跃亭发出的多封公告，虽然没有强制性，但政府部门的表态，对其进一步的融资也势必会产生影响。