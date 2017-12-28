多部委:专项整治网络游戏违规 部分企业主体责任缺失

中宣部等部委联合开展针对网络游戏违法违规行为和不良内容的集中专项行动

新华社北京12月28日电 为营造清朗网络空间，有效保护青少年身心健康，推动我国网络游戏健康有序发展，近日，中共中央宣传部、中央网信办、工业和信息化部、教育部、公安部、文化部、国家工商总局、国家新闻出版广电总局联合印发《关于严格规范网络游戏市场管理的意见》（以下简称《意见》），部署对网络游戏违法违规行为和不良内容进行集中整治。

《意见》指出，近年来，我国网络游戏快速发展，内容形式不断丰富，市场规模不断扩大，成为广大人民群众休闲娱乐的重要方式，对于促进互联网技术应用、丰富人们精神文化生活、推动我国数字经济发展发挥了积极作用。同时必须看到，我国网络游戏文化内涵缺失问题较为突出，部分游戏格调不高，存在低俗暴力倾向，个别作品歪曲历史、恶搞英雄，价值观念出现偏差，触碰道德底线。网络游戏沉迷问题较为突出，对一些青少年身心健康造成危害，产生负面社会影响。市场经营行为问题较为突出，部分企业主体责任缺失，低俗营销、诱导消费现象严重，用户权益保护不力，无序竞争时有发生，私服外挂等侵权盗版行为屡禁不绝。网络游戏系统安全、用户信息安全问题较为突出，个人信息泄露、账号非法交易现象较为普遍。同时，管理体制机制与市场发展还不完全匹配，相关法律法规还不够健全，方式手段还不够完善，纠错惩戒不足以形成震慑。

《意见》从统一思想认识、强力监管整治、落实主体责任、加强制度保障、加强教育引导、加强监督举报等六个方面，对集中规范整治作出了全面部署。《意见》强调，各相关部门要迅速开展全面排查，重点排查用户数量多、社会影响大的网络游戏产品，对价值导向严重偏差、含有暴力色情等法律法规禁止内容的，坚决予以查处；对内容格调低俗、存在打擦边球行为的，坚决予以整改；对未经许可、擅自上网运营的，坚决予以取缔；对来自境外、含有我国法律法规禁止内容的，坚决予以阻断。所有网络游戏企业都要认真进行自查自纠，自觉抵制和清除不良内容。影响力大的游戏企业要带好头、作表率。

为推动此次集中整治取得实际成效，欢迎人民群众对网络游戏违法违规行为进行监督举报，有关部门将依法依规对举报线索进行核查处理。

全国文化市场举报电话：12318，举报平台：www.12318.gov.cn。

中国互联网违法和不良信息举报中心电话：12377，举报平台：www.12377.cn。

网络违法犯罪举报网站：www.cyberpolice.cn。

消费者投诉举报电话：12315。

全国“扫黄打非”工作小组办公室举报电话：010－65212870，在线举报微信公众号：“扫黄打非”。