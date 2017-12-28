北京启用新能源车专用号牌：已登记车主可自愿换领

新华网北京12月28日消息，北京市28日正式启动新能源车专用号牌，交管部门表示，对办理新能源车注册登记、转移登记的，将全部核发新号牌；已登记的新能源车，按照“自愿换领”原则由车主自主选择是否换领新号牌。

北京市公安交管局负责人介绍，新能源车专用号牌以绿色为主色调，增加专用标识并采用新式样、新材料以及新的防伪技术。与普通汽车号牌相比，专用号牌号码由5位升为6位，号码容量增大、资源更加丰富，可以满足“少使用字母、多使用数字”的编排需要，同时避免与普通汽车号牌重号，方便车辆高速行驶时准确辨识。

专用号牌应用全国统一的选号系统，所有号牌号码统一监管、统一发放。北京市按照新能源号牌编排规则，将先投放纯数字号段号牌，资源使用完毕后再按照规则投放含有字母的号段号牌。

专用号牌启用后，新购置的新能源汽车号牌申领条件、办理地点、业务流程与申领普通汽车号牌相同。已经领取普通汽车号牌的新能源车，原普通汽车号牌丢失或损坏的，公安交通管理部门将予换发新能源车专用号牌。

目前，北京交管、税收、保险、停车、公路通行等部门均进行了系统升级、制度调整等，启用新能源车专用号牌后，无论使用新号牌还是普通汽车号牌，均不影响车主对交通违法和交通事故的处理以及享受新能源车交通管理优惠政策。

为避免车主集中换领专用号牌导致拥挤排队，交管部门将通过互联网交通安全综合服务管理平台（网址：http://bj.122.gov.cn或“交管12123”手机APP）提供预约办理服务。

据统计，截至目前北京新能源车达到15.3万辆，其中纯电动汽车15.1万余辆，插电式混合动力汽车1500辆。按照相关规定，北京市纯电动小客车（以可充电电池作为唯一动力来源、由电动机驱动的小客车）不受尾号限行措施限制。

（原题为《北京启用新能源车专用号牌，现有新能源车15.3万辆》）