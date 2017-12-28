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分析师：明年比特币将继续“疯狂” 可能崩跌四次

分析师：明年比特币将继续“疯狂” 可能崩跌四次
2017年12月28日 15:48 新浪财经
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　　新浪美股 北京时间28日CNBC称，华尔街一位最早跟踪比特币的分析师表示，比特币2018年可能继续疯狂波动，最终将以较目前价格小幅下跌结束。

　　DataTrek Research联合创始人Nick Colas关注比特币走势至少已有4年。展望2018年，他认为这种资产将出现更多波动。

　　事实上，他预计明年比特币价格可能在6500美元和2.2万美元之间波动。

　　Colas在一份报告中写道：“底线：明年比特币可能涨到2.2万美元，或者暴跌至6500美元。我们预计两种价格在2018年都可能出现。”

　　最终，他表示，14035美元的中间价将是一个合理的价格水平。

　　伴随着疯狂的价格波动，Colas预计比特币在竞争中将失去更多市场份额，并且将出现“至少四次”40%以上的崩跌。

　　他表示：“比特币和加密货币很难估值，它们的经济效用依赖于尚未建立的用例。当然，我们看到的波动会持续下去。”

　　对于加密货币来说，2017年是令人惊异的一年。作为一种数字支付方式，在一些人看来，它是黄金和其他避险资产的替代品。根据CoinMarketCap的说法，虽然比特币占据了多数新闻头条，但事实上目前已出现36种市值在10亿美元以上的加密货币。

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