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贾跃亭融资计划书曝光：看他如何靠两份PPT融资150亿

贾跃亭融资计划书曝光：看他如何靠两份PPT融资150亿
2017年12月28日 16:44 新浪综合
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　　来源：山石观市

　　假到真时真亦假，贾到临期换说法。

　　今年7月4日，贾跃亭前往洛杉矶，称忙于法拉第未来FF事务，此后滞留美国不归，是为下周回国贾跃亭。而在7月6日辞去乐视网及其他一切职务后，贾跃亭只要发声几乎都是关于FF的融资事宜，少有关心乐视其他事务。

　　虽然，FF的融资推进不顺利。但不影响对外放融资口风。

　　12月1日，一个没有明确消息来源的说贾跃亭的法拉第未来融了10亿美刀，主角是小超人李泽楷。12月7日，澎湃新闻找上李泽楷，对方明确否 认；12月21日，还是类似的消息散播方式，这次主角换成了泰国国家石油公司（PTT），12月25日澎湃又找上泰国石油，对方同样明确否认。

　　于是，形成乐视中层所言的贾西佗陷阱：不论这一次贾跃亭的FF融资成功与否，此前的太多次假消息，已经伤害了他的诚信。这次即使融资成功也不能说是一个“喜大普奔”的结果，反而是证明了此前放出来的都是假消息，这已经让贾跃亭作为企业家的人设崩塌。

　　乐视体育陷入了同样的困境，但本不至于如此的。

　　2016年4月，成立于2014年03月的乐视体育完成B轮融资80亿，估值215亿。

　　今年5月26日，乐视体育宣称完成25亿元B+轮融资，从10月北京市第三中级人民法院披露的民事裁定书显示，乐视体育声称当前估值240亿。

　　乐视体育CEO雷振剑称找到了中意宁波生态园下属基金，拿到千亩土地加数亿现金，部分新老股东也计划出资增持股份，公司则从版权内容运营商转型成为体育小镇的开发和运营商。

　　不过交易迟迟未能完成，这让外界怀疑这或许只是一场独角戏。乐视体育的资金危机，系因贾跃亭拆借了乐视体育40亿B轮融资，本月由此被乐视体育股东在北京市第三中级人民法院发起诉讼。

　　乐视体育何以完成B轮80亿融资，海航资本、刘涛、孙红雷、陈坤、周迅、贾乃亮如何被吸引入局？借展示乐视体育B轮融资文件全文，供借鉴学习。

　　按文件的预期，乐视体育计划在2018年完成上市。按当时6.5的汇率，届时市值将高达132亿美元。

　　来做一个粗略对标，根据福布斯每年发布的体育运动队价值榜，2015年全球估值最高的俱乐部皇马，估值约32.6亿美元、NFL球队达拉斯牛仔32亿美元、纽约洋基队32亿美元、巴塞罗那31.6亿美元、曼联31亿美元。

　　成立四年时间，乐视体育>皇马+纽约洋基+巴塞罗那+曼联。

　　乐视汽车也即法拉第未来10亿美元的融资计划书，贾跃亭又是怎样讲述故事。亦用文件全文来披露。

贾跃亭融资PPT
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