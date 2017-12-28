钱宝网张小雷:曾蹲监狱、买乐视游戏、想救赎新三板

来源：微信公众号 互联网金融新闻中心

12月27日，据江苏省南京市公安局官方微博“平安南京”消息，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于12月26日向南京市公安机关投案自首。目前，南京市公安机关正在开展调查。

互联网金融新闻中心发现，钱宝网微博27日上午仍在更新，最后更新时间为9:04，内容为为钱宝网换购活动。钱宝网官方微信26日发布了一条张小雷录制的新年祝福视频，并称“等你们拿到新春礼盒的时候已经狗年了”。

实际上，张小雷的故事颇为悠长。他曾因泛美亚公司“海外输送足球学员”诈骗事件入狱，也担任新三板挂牌公司实际控制人时涉嫌非法发行证券，并在今年9月收购了乐视游戏。

而钱宝网则频频被质疑涉嫌集资诈骗，被称为庞氏骗局，并遭到媒体与自媒体的持续关注。面对跑路传闻，张小雷曾在直播中悬赏10万，人肉发布“钱宝跑路”消息的网友。资料显示，钱宝网也是西甲皇家社会新赛季的主赞助商。

救赎新三板

张小雷曾被称为新三板第一奇人。据了解，其已经买下四家新三板公司，号称想买1000个壳，要救赎整个新三板。

公开信息显示，2015年12月，张小雷在新三板买了4个壳，分别是汇能科技、雅格股份、泡宝网、弘祥隆，费用分别为费用分别为750万、1148万、600万与2000万。

自从张小雷进入泡宝网后，泡宝网就一直没消停过，经常被出具风险提示。12月22日，泡宝网发布了公司股票在股转系统终止挂牌的公告，于当日退出新三板市场。

早在2016年9月5日，泡宝网发布公告称，公司因存在实际控制人及其关联方资金占用及涉嫌构成非法发行证券的情况，被证监会山东监管局出具监管关注函，要求公司对所述问题引起高度重视，采取有效措施予以整改。

钱宝网平台“宝购”频道中曾有“钱宝应用市场和游戏发行业务新三板股权申购确权项目”，该项目于2016年1月4日至2016年1月31日期间，以 2.14万元元/份的均价发行了7741个(交易界面曾显示为2.5万个)“钱宝份额”(以下简称“份额”)，共向2071位自然人投资者募集资金 1.66亿元。按照“钱宝网”发起该项目时的项目介绍，“钱宝份额”将于2016年4月折换为泡宝网股票。该行为违反了股转相关规定，并涉嫌构成非法发行 证券。

因多次违规，泡宝网曾多次受到监管警示函。12月7日，全国股转公司发布公告称，2017年8月29日，泡宝网子公司上海冰穹网络科技有限公司向实 控人张小雷所控制的成都钱坤智能系统有限公司提供借款1400万，未履行内部决策程序、未及时进行信息披露且未约定利息，构成了资金占用。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 6.1 条的规定，全国股转公司决定对泡宝网、公司实际控制人张小雷、董事长张小悦、时任财务负责人兼董事会秘书杨文阳采取出具警示函的自律监管措施。

泡宝网主办券商西南证券(600369,股吧)2016年多次发布风险公告，提醒广大投资者注意投资风险，分别涉及泡宝网实际控制人变更、全资子公司未取得资质开展相关业务以及2016年半年报。

资料显示，泡宝网2015年7月28日挂牌新三板，主要从事办公用品、家电电器、日化用品、食品特产的网络销售与配送服务，属于基础层企业，2017年上半年营收2286.37万元，净利润亏损1104.43万元。

泡宝网此前也在公告中表示，2000年5月至2004年9月，张小雷曾任海南泛美亚体育管理有限公司董事长，并因“泛美亚”事件而入狱。

微商平台卖股票

泡宝网2016年4月13日公告称，公司实控人张小雷控制的南京钱宝信息传媒有限公司旗下的钱宝网，曾上线"钱宝应用市场和游戏发行业务新三板股权申购确权项目"。截止目前，该项目已在"钱宝网"下线。

同时，张小雷承诺以后不再开展类似业务。并表示该项目不再恢复，将督促及时将该项目发行的全部份额赎回，同时将募集金额返还给投资人，该项目将完全终止，所发行份额不再折换为任何公司的股票。

根据钱宝网自己介绍，钱宝网是一家专门做微商的平台，也是一家新型互动网络创收平台，发布佣金任务，可实现网络赚钱。

资料显示，2012年钱宝网正式成立，该网的运营模式即当用户注册成为钱宝网会员并缴纳一定数额的保证金后，便能到“任务大厅”中领取诸如观看广告、填写问卷、试玩游戏等任务，完成任务后可以获得一定的收益。据早前媒体报道，钱宝网用户的年收益大约在40%或者更高。

高额的收益诱惑下，大量投资者将资金投入该网站。据官网介绍，截至今年8月底，钱宝网已经投资30多家公司、遍布全国10余省市的规模。用户注册量已超过2亿，根据钱宝网官方公布的数据，其交易金额已经超过了500亿。

投资人力挺

在南京警方发布了张小雷投案自首的消息后，几家欢喜几家愁。27日这一天，钱宝网的员工依然在更新微博，而微博的时间也定格在了09:04。与此同时，钱宝网官网已更新为与南京警方公告相同的内容。

而钱宝网投资人则多不相信钱宝网已然倒塌，有网友评论称，“向死而生 向美而亡 哈哈 讨厌的黑子 影响我往里投资金 明天还有个任务要做呢 赶紧恢复吧 跟定雷哥爱咋咋地”，也有网友评论称，“雷哥，你还好吗？看到这么多人骂你我挺心寒的。我挺感谢你的，我们家的房都是靠你才能买上，感谢你一直陪伴7年 希望一直走下去”。

也有用户表示，已经在钱宝网投入超过1000万元，每天收取利息达1.5万元，而现在也已经成为一场空，正后悔不已。

张小雷曾在今年9月12日更新微博称，“宁天下人负小雷 小雷必不负天下人 ”。当天，便有用户评论称，“雷总千万不要跑路，我房子都在里面，我亲戚好多跟我投的，钱宝才几年，我知道有个庞氏骗局坚持了二十年”。

实际上，作为投资人，唯一的可能是“张小雷负的是没有及时撤资的人”。张小雷，将把钱宝网与投资人带向何处？