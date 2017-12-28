何小鹏年终信：50亿融资完成 说过的话都做到了

新浪科技讯 12月28日上午消息，12月27日，小鹏汽车官方微信推出小鹏汽车董事长何小鹏给全体小鹏同学的内部信。

何小鹏总结更新了小鹏汽车在融资、高管及团队建设、研发制造布局、品牌营销的发展，并首次透露上市车型明年1月将全球首次亮相美国CES展，具体配置和价格也将在明年春天揭晓。

在信中，何小鹏再次明确小鹏汽车“期望成为全球的智慧出行运营商和大型的制造商”，“要完成硬件、软件、数据、服务和整个运营体系的闭环和一体化。”（辛苓）

主要内容根据何小鹏的内部信整理如下：

小鹏汽车的同学们，

创业让人上瘾，前进的推背感让人不知疲惫。

有人说，开车如同选择人生，人生要选对行选对人，开车要选对路选好车。我们已经一起选对路，剩下的所有，就是要做大家都喜欢的那辆好车，一辆让我们自己，让我们家人、同学、同事、朋友都想开的好车。

我们的第一款车型，David1.0马上就要大批量逐步交付给大家，这是所有新造车公司第一家可以批量交付的，真的很不容易。从静态展示车到动态上牌车，中间的困难和时长远超我之前的想象，感谢所有同学在2017年的共同努力！

但是交付才是迭代和运营的刚刚开始，在之后，我期望所有同学都将汽油车丢到车库去，多开我们自己设计和生产的互联网电动车，多体验，多提建议，为明年的2.0规模交付打下更好的基础！就像我之前说的，不开电动车的人做不出好电动车；不开豪华车的人做不出好品质；不做互联网的人无法设计互联网的应用和服务体系；不开Tesla的人不知道什么是无人驾驶，所有同学都一定要自我体验和感受。

我们要用年轻心，造和其他车不同的好车。

过去，小鹏是我们的名字；现在，小鹏是互联网汽车的品牌。年轻的名字，不凡的梦想。不少曾经的“新”名字，都成为了不起的“老”品牌。我们相信，用自己的名字，就是最大的自信和诚恳。

2017年转眼即过，2018正向我们走来，8月29日我正式任职小鹏汽车后，4个月的时间虽然还很短，也想和大家分享一下最近的进展。

一、 A+轮融资结束，B轮融资宣布在即

我们会在今年过年前完成50亿左右的融资，虽然在今年的融资竞赛中只能排到第二，但是我想自豪的和大家说，我们的效率/投入产出比绝对行业第一，更何况，这些融资并不包含土地，政策等更多无形的价值。智能制造是一个拼效率和耐力的产业，我相信在更多资源注入的情况下我们明年有更快和更大的发展！

12月15号，我们宣布3轮A+轮融资结束，阿里巴巴集团和9家顶级VC加入我们的投资人队伍。我们得到的不仅是资金，我们的现在、我们的方向、我们的增长潜力通过了代表世界最高水平的审核。

明年年初，我们将宣布B轮融资，请大家见证“鹏友圈”的实力。

二、 梦之队揭晓将持续惊喜

差不多每周挖两个高P的感觉很棒。我们一直在持续这样的节奏。Laura、俊丽和刘博已经正式加盟。Henry、何涛和老同学们仍然是我们的中流砥柱。小鹏汽车梦之队的揭晓不会停止惊喜，在明年第一季度，还会有多名高P加入小鹏汽车。

小鹏汽车的员工从我就职到现在，已经增长近两倍，达到近千人规模，产品研发的占比超过70%，明年我们还会迎来近2000名新同事，期待所有同学努力推荐志趣相投的同事朋友加盟小鹏汽车。我们在北京、硅谷已经建立了分公司。2018年年中，广州研发总部将告别加速器园区，正式迁入位于市中心近五万平方米的新智能园区。

小鹏汽车智能网联科技产业园12月11日已在肇庆奠基，总面积达到3000亩，其中整车生产项目占地面积1500亩，投资100亿元。预计一期项目建成后，将实现年产20万辆。

三、上市车型明年春天揭晓配置和价格

我们的上市量产版2.0即将亮相美国的CES展。2.0的上市在明年春天，颜值，续航里程，品质和自动驾驶都有非常大的提高，绝对可以对标，而且相当部分可以超过市场上40万以上的电动车。具体配置和价格，我们明年揭晓。

小鹏汽车的速度背后，不仅是同学们在过去一年的全身投入，更是高段位跨界碰撞和融合的产物，也是超级产品经理思维的高效迭代的结果。高效、极致是我们的文化，高效、极致是我们的速度。在互联网和AI催生巨变的风口，奔跑是人的速度，我们要有科技的速度。

第四、品牌和营销蓄势待发

小鹏汽车要为年轻人，打造不一样的互联网汽车。年轻就是对颜值的挑剔，就是对产品快速迭代的行动，就是舍我其谁的科技实力，就是面向创新和变化的勇气。

小鹏汽车不是少数人的专属，小鹏汽车要跑在多数人的路上。我们要让汽车智能网联功能离开概念阶段，让自动泊车覆盖绝大部分的场景。我们要完成硬件、软件、数据、服务和整个运营体系的闭环和一体化。小鹏汽车的期望是全球的智慧出行运营商和大型的制造商。

我们的营销品牌工作已经开始，小鹏汽车绝不会缺席你的2018年。

从互联网转身进入汽车领域后，我发现汽车领域有太多说的太好，但是做的太差，我想到库克曾说过，在硬件领域：“Easy to Say，Hard to do”。刚刚结束的广州车展，很多车说是智能互联汽车，很多车说有很多智能配置，但是事实却完全不是如此。赢在格局，输在细节，小鹏汽车说过的，都要努力做到，做好。我们不跳票，不忽悠，我们要做得漂亮。这需要我们所有同学2018更多的努力和奋斗！我们要努力做自己、同学、朋友都抢着买的好产品！

感谢同学们的全力以赴，感恩我们并肩而战的时光。

祝我们新的一年，少年不老，梦想发生！