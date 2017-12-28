2017热门投资人：争议不断朱啸虎、高处跌落小燕子

原标题：2017热门投资人画像：“争议不断”朱啸虎、“高处跌落”小燕子、“疯投ICO”薛蛮子

徐志成

2017年已经进入尾声，相对于去年所谓的“资本寒冬”，今年的资本则来势汹汹，慧眼识珠的幕后投资人也更多的被人们搬上荧屏，成为人们茶余饭后的焦点论题。“炮手”朱啸虎怂完马化腾，又惹上60后；“小燕子”被“禁止入市”，又遭遇“背后男人”的远离；“天使投资第一人”薛蛮子好不容易喜迎ICO，又碰上政策监管。这一年的投资人似乎不好干，但也有“否极泰来”、“顺风顺水”、“心想事成”的。

一起来看看，这当中都有谁。

“争议不断”朱啸虎

投资圈里的“红人”朱啸虎最近又刷爆了朋友圈。12月20日，联友电讯董事长王学宗在朋友圈发图表示，金沙江创投董事总经理朱啸虎公开鄙视60后创业者。

王学宗是位51岁的创业者，自然也是这60后一代。

那天王学宗做东，宴请的客人里包括朱啸虎——他此前花十万块参加某培训营才得以认识的“导师”。席间，王学宗为一个名为“小会”的云通讯项目拉融资， 仅介绍了一分钟后，朱啸虎就毫不留情打断了他，并淡定宣布：“我不投资六零后，我投资八零后和九零后”。

王学宗瞬间就陷入了尴尬之地，同时他也愤怒了。15岁进清华学力学、34岁辞官下海、39岁辞职创业的他从没被如此奚落过。随后，一场60后创业者与朱啸虎的互怼大战就在朋友圈掀开。

不过，最近这几年朱啸虎也的确在滴滴、饿了么、映客直播、ofo单车等年轻人的创业项目中挣的满盘金箔。

次日，朱啸虎可能也意识到了不妥，他在朋友圈转发《程维致谢车主&司机：没有你们滴滴什么都不是》一文，附上评论表示，在他投资的项目中，一位50后的创业者创造了单一项目税后回报是他整个基金迄今为止回收现金第二多的项目，并强调，优秀的创业者都是他的良师益友。

其实朱啸虎这次陷入“骂战”也并不令人意外。早在6月19号，朱啸虎和马化腾在朋友圈就摩拜跟ofo谁是第一而互怼，一时也是掀起了热议。

类似的情况，朱啸虎此前也遇到过不少。对于这位“炮手”级别的投资人，业内唯一没有争议的评价似乎就是：争议人物。

“攻城略地”刘炽平

在今年，我国互联网行业的两大巨头腾讯和阿里市值突飞猛进，尤其是腾讯，已经超过了5000亿美元大关。这背后与一个刘炽平的男人和他所带领的投资团队不无关系。

刘炽平1973年在北京出生，25岁时就拿下了美国密歇根大学电子工程学士学位、斯坦福大学和西北大学两个硕士学位。先后在麦肯锡任管理顾问；高盛亚洲投资银行部电信、媒体与科技行业组任首席运营官。

2004年，在高盛操作腾讯上市项目上，刘炽平表现得到了马化腾的欣赏，同时刘炽平也在操刀腾讯IPO中十分认可这家公司。同年，刘炽平受邀出任腾讯首席战略投资官，负责腾讯战略、投资、并购和投资者关系。如今他还是腾讯总裁，在腾讯内部中排名第2。

日前，在媒体发布的2017年BAT投资成绩单中可以看到，腾讯总投资113起，投资总额达2094.2亿元。阿里投资45起。腾讯投资的项目总数是阿里巴巴的两倍有余。其中腾讯的投资业务包含企业服务、智能硬件、人工智能、教育、文娱、出行、游戏、金融等多个领域。

无论是腾讯近期向唯品会投资6.04亿美元，还是腾讯42.15亿获永辉超市5%股份以及投资蔚来汽车都占据了各大媒体的头条。

刘炽平曾表示，“我们每一个投资都有两个期望，战略价值和财务回报”。事实也是如此，今年同样也是腾讯投资的IPO收割年。9月28日，众安保险在香港上市；11月8日，腾讯旗下网络文学平台阅文集团在港上市；纽约当地时间11月9日，搜狗在纽交所上市；11月16日，易鑫集团在港上市。

2017年腾讯已经成为中国最大的PE机构。

“跨界闪耀”任泉

美国时间11月16日，融360全资子公司——简普科技在纽交所上市。在敲钟的股东代表中有一个特殊的身影，他就是Star VC联合创始人任泉。

任泉与叶大清（融360创始人、CEO）的相识缘于2015年的一场线下理财论坛。任泉曾回忆道，“当时听完叶大清的演讲之后，我就主动拉着他不让他走。”遗憾的是，彼时叶大清因为时间紧迫只是简短的跟任泉沟通了10分钟，便急冲冲地离去。对于跟叶大清的这次简短交流，任泉比作是“一见钟情”。

此后，他们多次在北京三里屯的热辣火锅见面，两人的关系也变得亦师亦友。叶大清曾这样评价到，“我把任泉当作是有着共同价值观的创业伙伴，因为我们都很喜欢互联网金融，而娱乐、生活、互联网金融三者又是紧密联系在一起的。”基于这一点，融360与Star VC在之后进行了联姻。

融360也促成了任泉在纽交所第一次敲钟的经历。

如今，任泉从偶像明星脱变成专业投资人已有整整三年有余。这三年来，以任泉为代表的Star VC投资了超过二十家公司。其中韩都衣舍、融360、财加、一下科技、商汤科技等上市或独角兽公司都是其投资项目。其中大多是在成长或成熟期进入，且与红杉、IDG等知名的专业投资机构联合投资。

值得一提的是，商汤科技也在今年7月份完成4.1亿美元B轮融资，并且当时还创下了全球AI单笔融资的最高纪录。另外，目前Star VC投资的项目中还没出现过失败的案例。

任泉曾经对外表示，“我在专业能力上一定不是最优秀的，但我会看人、用人，这是演员的职业教会我的。”或许这也是任泉在投资圈内一路顺风顺水的原因之一。

“高处跌落”小燕子

有“中国女版巴菲特”之称的小燕子，是近几年“明星跨界投资”的新闻常客。但最近她有点不太顺，连她“背后的男人”马云也及时站出来跟她撇清关系。

12月5日下午，马云对媒体公开表示，自己跟小燕子加起来见面也没超过十次，其中大概至少五次还是因为公益活动在一起。不过，马云的说法不久就被网友“证伪”，该网友找出两人见面至少超过20次的合照，甚至还调侃到，“马云老师的数学真好。”

马云离“小燕子”而去也并非是突发奇想。11月9日，小燕子、黄有龙夫妇因去年年底高杠杆收购万家文化（现已更名祥源文化）证监会对黄有龙、小燕子处以罚款30万元，5年禁入证券市场。这令小燕子的人设瞬间垮塌，被公众指为“割韭菜”的人。

2016年末，小燕子控股的龙薇传媒拟以30.6亿元收购万家文化29.135%股份引发市场关注，并引来上交所多次追问。在这场高达30.6亿的收购中，小燕子仅出资6000万元，其余30亿元均来自借款和融资，被媒体质疑“空手套白狼”。

而马云与小燕子的私交之所以在这一时间点被公众扒出来，很大一部分原因在于小燕子曾入股阿里影业。这也是她众多投资中，最具标志性的事件。2014年底，小燕子黄有龙夫妇以每股1.6港币的均价买下逾19.3亿股阿里影业股份，成为公司第二大股东。2015年5月，再以每股3.9港币的均价减持2.56亿股，套现近10亿港币，收获颇丰。

另外，据天眼查显示，目前小燕子担任法人的企业共5家，持股比例不低于50%的有9家，并在8家企业担任高管。

然而，12月6日又有媒体曝出小燕子北京朝阳区4家公司全被搬走装修中，掀起了小燕子要“跑路”的舆论风波，可谓是屋漏偏逢连夜雨。小燕子于12月8日凌晨发微博回应称：就不能装修一下公司，让大家工作环境更好吗？有错了？

从大众喜爱的明星，到“中国女版巴菲特”和如今的被质疑是“割韭菜”的人。小燕子的经历似乎应景了一句网络语：出来混迟早是要还的。

“连踩三雷”任泽松

12月15日晚间，宣亚国际（300612）发布公告称，公司终止现金收购北京蜜莱坞网络科技有限公司48.2478%的股权。之后宣亚国际一度连续跌停。

根据宣亚国际第三季度报告显示，中邮基金共持有829.44万股，持仓市值超5亿元，且分别位列前十大股东中第6、7、8位。无疑连续的跌停让中邮基金损失惨重。

这也是曾经的“公募一哥”任泽松今年的再一次踩雷。由于重仓集中策略，任泽松在今年已经连续踩到了乐视网（15.330， 0.00， 0.00%）、尔康制药（6.450， -0.05， -0.77%）等多个地雷，据天天基金网数据显示，任泽松的中邮战略新兴产业基金，近一年以来的业绩是-35%。

有业内人士称，“如果不出意外，当年的业绩冠军任泽松今年的排名戏剧性地会沦落为倒数第一。”

在2011年进入中邮创业基金管理有限公司之前，任泽松先后在毕马威、北京某资产管理公司任职，于2013年帮助中邮基金拿到了业绩冠军，同时，他担当基金经理的中邮战略新兴产业基金在当年取得了80.38%的傲人战绩。

中邮基金也凭借任泽松成为了当年的业绩黑马。在2012年底到2013年中旬半年时间内，中邮战略新兴产业份额从不足6000万份，增加到了1.73亿份。

在孙宏斌接盘乐视时还曾高调透露，在对乐视尽调的期间，专门请任泽松做报告，出谋划策。可见其对任泽松业绩的认可。

如今风水轮流转，2017年似乎是当年“公募一哥”任泽松的悲剧年。

“心想事成”韩彦

11月10日，拍拍贷在纽交所上市。按照13美元的发行价计算，拍拍贷的总市值达到40亿美元。光速中国管理合伙人韩彦以投资人的身份参加了该上市仪式。

1982年出生的他在GP管理公司中的持股比例与60后的宓群相当。与韩彦差不多时间入行的投资人中，在各大基金担任一线合伙人的屈指可数，在韩彦这个年纪能做到管理合伙人级别的，更是少的可怜。

取得如今的成绩，这与他之前的投资不无关系。在谈及拍拍贷时韩彦曾回忆说，“因为内心的不信服光速中国错过了拍拍贷的A轮投资，我想象中搞金融的人不应该是工科背景，而且网上收集数据、放贷款，这个想法听起来太疯狂了。”然而与拍拍贷创始团队千丝万缕的关系似乎也注定了他们之后的联姻。

据了解，韩彦跟拍拍贷的创始团队同为上海交通大学的校友，与张俊和顾少丰都曾在微软中国任职，此外，拍拍贷的天使投资人兼联合创始人也与韩彦同在麦肯锡有过工作经历。

2014年，光速中国作为领投方完成了对拍拍贷的1500万美元B轮融资。2015年4月，拍拍贷C轮融资光速中国再次跟投。

在拍拍贷上市后，韩彦感慨道，“哪怕是成为拍拍贷股东一年后，光速中国对这笔交易依然存在争议。”如今拍拍贷的成功让韩彦有点苦尽甘来的感觉。

除此之外，在今年10月10日，途家网宣布完成E轮融资3亿美元，估值超过15亿美元。光速中国曾作为领投方参与了2012年4月，途家网的首轮融资。 这也是韩彦进入光速中国以来首次独立操作的大案子。

“当时能从那些资力和名气大的多的机构手里赢得领投的位置，也算是光速在中国具有里程碑意义的一笔投资。”韩彦自豪的说道。如今光速中国在途家的投资账面回报已经相当可观。

但韩彦的投资生涯也并非都是顺风顺水，在这当中他也曾错过滴滴、摩拜、ofo、美图秀秀这样的独角兽跟上市公司。在投资途家之前，韩彦还曾参加过一个心理培训，为了让自己放下心里的包袱，突破自己。

如今除了拍拍贷、途家。韩彦操盘的运满满、猩便利在今年同样也取得了丰厚的回报。

“疯投ICO”薛蛮子

今年7月9日，拥有1400万粉丝的薛蛮子在微博上晒出了一张与李笑来的合影，图下配文到“我终于找到争取财富自由之路啦！哈哈哈！“

在2013年因嫖娼事件跌入谷底的薛蛮子，出狱后一直保持低调，直到今年，区块链和ICO的疯狂又一次把他推向了聚光灯下。

薛蛮子所说的争取财富自由之路，似乎也直接指向了区块链跟ICO。在随后的一个月之内他投资了20个项目，化身成ICO的代言人。他旗下的蛮子基金在曾在今年6月，耗资千万级参与了ICO项目比原链Pre-A轮投资。

闯入区块链项目投资的薛蛮子毫不掩饰自己的激动，在36氪的报道里，薛蛮子曾这样形容： “我见不着徐小平，见不着雷军，nobody there”，似乎暗指这块美味的蛋糕只有他一个人吃。

但是ICO的这场盛宴，还没来得及收割。在9月4日就戛然而止了。根据央行等七部委出台的联合文件，ICO被定性为“未经批准非法融资行为“。

就在当晚，薛蛮子也在微博发表公开信称，政府部门的大力监管对区块链行业是好事，自己对此“深表赞同和支持”。

对于这位已经60多岁高龄的投资人，是否还能再一次“卷土重来”尤未可知。

“合并推手”王刚

11月27日货运物流行业的两家独角兽公司运满满跟货车帮宣布合并。运满满投资人王刚出任新公司的董事长兼CEO。这也是王刚真正意义上，第一次正式担任CEO。

运满满跟货车帮的合并则是缘起于今日资本创始人徐新的一个电话，在今年7月份徐新与王刚闲聊之时表示，“你投资的运满满跟货车帮应该合并啊，两家烧钱下去没有意义。”

事实上到了2017年，该行业第一梯队就只剩下运满满跟货车帮两家，并且与第三名拉开了很大的差距。与摩拜跟ofo的境遇类似，短期内谁也打不死谁。

徐新的这个提议当时也得到了王刚跟运满满创始人兼CEO张晖的认可，随后王刚就联系货车帮早期投资人、元生资本创始合伙人彭志坚，来操盘该事宜。8月份，运满满跟货车帮的CEO就该事件进行了首次会晤。

然而这两家估值10亿美元的独角兽企业，背后都站着数十位金主。货车帮主要是以腾讯为代表的阵营。除腾讯外，其投资方还有百度、国际金融公司（IFC）、全明星基金、高瓴资本、钟鼎创投、DCM、元生资本。运满满则是以王刚为代表的阿里系，除王刚外，其投资方还有光速中国、红杉中国、襄禾资本、GGV、云锋基金、华人文化等。

因此两大阵营的合并也并非一帆风顺，在这过程中王刚就曾因两家估值不同的难题对运满满跟货车帮表态到，“我们的管理层和股东自己承担损失”。最后因CEO的人选在各自原管理层选出很难找到平衡点，就有人提议由王刚担任。

为此，马化腾也亲自过问，曾给货车帮第一任CEO戴文建打电话，询问王刚是否合适任职，在得到其肯定的回复后，才放手通过。

如今，合并后的新公司有9个董事会席位，除王刚外，运满满跟货车帮各占两个席位，其余的腾讯、中投、红杉中国和光速中国各占一个。

王刚本人一直是属于在创投圈内长期深扎幕后的那一类，在此之前，人们对他身份最广泛的认知也就是滴滴、ofo等明星项目的天使投资人。他很少出现在论坛类的公开场合。

今年5月份，王刚曾告诉媒体，正把主要精力放在研究禅宗与中国传统文化。在此后他也多次分享自己对禅文化感悟。他曾表示，“一个一直做加法的人生，最终很可能会得到一个除法的结果；一个常常做减法的人生，反而会得到一个乘法的结果。”

如今从“幕后”投资人到亲自体验执掌一家公司的“入市修行”似乎也印证了该观点。