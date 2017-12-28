钱宝网张小雷自首：是57家企业股东交易金额超500亿

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“在钱宝网上花钱买任务后每天签到，任务到期后就可以取得收益，而任务就是看广告。”、“去年投了8万元，刚好做了一年任务赚了5万元。”钱宝网的“生钱之道”尚处扑朔迷离之际，南京市公安局官方微博“平安南京”的一条微博消息再次为钱宝网及其实际控制人张小雷增添了一层疑云。

12月27日，这条微博消息称，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于2017年12月26日向南京市公安机关投案自首。而就在自首当日，钱宝网微信还推送了张小雷录制的视频，次日9时，钱网官方微博还更新了相关促销推广活动。

《每日经济新闻》记者下载钱宝网手机客户端“钱宝有票”、“钱宝网”发现，这两款APP已经无法正常使用，其官网也无法正常打开，“7*24小时客服电话”也一直处于占线状态。

自首当日发新春祝福视频

据南京市公安局官方微博“平安南京”消息 ，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于2017年12月26日向南京市公安机关投案自首，目前南京市公安机关正在开展调查。《每日经济新闻》记者下载钱宝网手机客户端“钱宝有票”、“钱宝网”发现，这两款APP已经无法正常使用，官网亦无法正常打开。

钱宝网的运营主体是上海钱柳电子商务有限公司，于2013年6月26日注册成立，法定代表人张小雷。该公司股东是张小雷（持股50%）、成都钱乾智能系统有限公司。而在成都钱乾智能系统有限公司的股东构成中，张小雷持有其94.6%的股权。钱宝网曾在今年4月21日因通过登记的住所或者经营场所无法联系，被上海杨浦区市场监督管理局列入企业经营异常名录。直至7月28日，依法办理住所或经营场所变更登记后，才申请移出。

据《北京商报》报道，截至今年8月底，钱宝网已经投资30多家公司、遍布全国10余省市的规模，用户注册量已超过2亿，根据此前钱宝网官方公布的数据，其交易金额已经超过了500亿元。

《每日经济新闻》记者以投资者身份和一名在钱宝网上投资过的网友交流时，他告诉记者，在钱宝网上花钱买任务后每天签到，任务到期后就可以取得收益，而任务就是看广告。他还表示回报率很高，去年投了8万元，刚好做了一年任务赚了5万元。

事实上，市场上一直存在对钱宝网的质疑。对此，11月28日，钱宝网微信推送了一条名为“钱宝告谣言者书：以法律的名义，敲响你们的丧钟！”的消息，钱宝网称平台越大，影响力越广，越有可能被黑暗中泛红的噬血之眼盯上，受到无谓无据的诽谤，并且将“钱包8·28事件”定义为一场由网络谣言引发的攻守战。而张小雷之前曾录视频“霸气”回应跑路传闻，声称悬赏10万寻找幕后爆料者。值得一提的是，还有不少投资人在留言区为钱宝网“站台”。得知张小雷自首的消息后，甚至还有投资人质疑“平安南京”官微是否被盗号。

《每日经济新闻》记者注意到，就在张小雷自首当天，钱宝网微信还推送了张小雷录制的视频，第二天微博也更新了相关促销推广活动。记者欲就事情详细始末做进一步了解，多次拨打钱宝网客服电话，一直处于占线状态。

控股三板公司净亏千万已摘牌

值得注意的是，据天眼查显示，张小雷是57家公司的股东，其中一家由其控股的新三板公司——泡宝网，不久前发布公告称于12月22日终止挂牌。至于具体原因，泡宝网在《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》中表示，是为了配合公司业务发展及长期战略规划调整的需要。

泡宝网主要依托“泡宝网”网络，以网络购物，积分换礼和礼品服务等形式进行商品销售以及同城配送服务打造b2c平台，也包括游戏发行、产品研发等业务。不过，该公司的经营状况似乎并不乐观。截至2017年6月30日，泡宝网营收2286.4万元，同比下降55.33%；净亏损1104万元，同比下降164.5%，毛利率为62.6%。

2016年1月，张小雷通过自己的一家名为钱宝网电子商务交易平台的公司，发行了25000个“钱宝份额”，并承诺其可转换为泡宝网公司的股票，涉嫌构成非法发行债券。同年9月5日，泡宝网发布公告称，因济宁嘉诚劳务服务公司占用泡宝网资金、关联方出售“钱宝份额”等问题，收到了证券监督管理委员会山东监管局的关注函。

一年多后，2017年12月5日泡宝网再次公告称，收到自律监管措施决定书，泡宝网全资子公司上海冰穹网络科技有限公司于2017年8月29日向成都钱坤智能系统有限公司（实控人为张小雷）提供无息借款1400万元，构成关联方资金占用，且没有履行必要的决策程序、未及时进项信息披露且未约定利息。

自2016年1月起，主办券商西南券商曾7余次针对泡宝网发布风险提示公告，其中原因包括关联方资金占用未及时履行协议程序，延迟披露年度报告，未取得相关资质就代理钱宝开展相关游戏业务，股票交易异常，变更实际控股人等。

《每日经济新闻》记者前往泡宝网官网时，发现网站已经无法打开，此前披露的联系电话也一直处于无人接听的状态。

（实习生李婉月对此文亦有贡献）