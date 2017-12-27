新浪科技> 互联网> 央行发布条码支付规范专题 > 正文

微信与支付宝回应央行新规：继续探索条码支付新技术

微信与支付宝回应央行新规：继续探索条码支付新技术
2017年12月27日 23:05 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　新浪科技讯 12月27日晚间消息，今日下午，央行网站发布了《条码支付业务规范（试行）》的通知，微信与支付宝先后作出回应，均表示，认同央行规范，同时积极研发新技术以及探索新技术应用于条码支付领域的可行性。

　　微信支付回应全文如下：

　　刚刚，央行网站发布了《条码支付业务规范（试行）》的通知，腾讯财付通公司非常关注，正在组织相关团队学习消化这一通知。

　　我们认同央行一直以来为规范条码支付所做出的努力，这些努力在本次规范中有重要体现。我们也在收集用户和商户的实际需求，同时积极研发新技术以及探索新技术应用于条码支付领域的可行性。腾讯财付通公司希望与业界、监管部门一同探索更具技术前瞻性的创新模式。

　　第三方支付机构作为金融科技发展的基础，一直以来备受关注。在央行及各监管部门的有效指导和监管下，第三方支付行业在过去十余年间获得了井喷似的增长。拥有央行第三方支付牌照的腾讯财付通旗下的微信支付和QQ钱包两大产品的用户数已超过8亿，日均交易笔数已超过6亿笔，包括线上线下在内的腾讯移动支付的量级还在持续稳定增长。风险可控、日趋成熟的第三方支付机构和正在蓬勃发展的条码支付，对于服务大众生活、拉动创新经济起到了积极作用。腾讯财付通将一如既往合规发展，为消费者提供更加安全、快捷、便利的移动支付服务。

　　支付宝回应全文如下：

　　刚刚，央行网站发布了《条码支付业务规范（试行）》的通知，支付宝非常关注并正在组织团队认真学习这一通知。

　　近年来，在人民银行及各监管部门的指导和支持下，中国的移动支付高速发展，规模位居全球第一。移动支付已经成为新时代下中国的“新四大发明”之一，在服务大众生活、促进普惠金融、提升百姓美好生活质量、服务实体经济等方面起到积极作用，成为备受瞩目的中国现象。近年来，中国的移动支付技术还在多个“一带一路”沿线国家生根发芽，为全球贡献中国方案。

　　这些成绩的取得与监管部门对创新的包容和支持密不可分，支付宝认同央行一直以来为规范条码支付移动支付所做出的努力。对于本次规范的相关内容，我们会持续收集用户和商户的实际需求，并与业界、监管部门一起，继续积极研发新技术以及探索新技术应用于条码支付领域的可行性。

　　支付宝从诞生第一天起，就一直把用户的账户安全和权益保护放在第一位，先后推出了“你敢扫 我敢赔”等保障计划。在规范、安全的基础上不断创新是支付宝一直以来的发展原则。未来，我们将根据文件精神，继续探索，用技术创新来解决不平衡不充分的发展问题，为小微企业和大众百姓的美好生活，继续努力！

我要反馈
相关专题： 央行发布条码支付规范
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有