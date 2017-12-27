一款玛丽苏的恋爱游戏，《恋与制作人》怎么就火了？

作者：古泉君

最近不少人的朋友圈里，都有人在分享一款游戏的截图，不是《王者荣耀》的超神 MVP 战绩，也不是在《荒野行动》里终于吃到鸡，而是一款你以前从来没听过的恋爱游戏——《恋与制作人》。

在各大社交媒体上，你能看到各种各样的同人图和段子，此番盛景比起去年的《阴阳师》来说有过之而无不及。

没玩过的人看得一脸懵，这是个啥游戏？《男生女生》成精了？

如果要定性的话，《恋与制作人》是一款融合了卡牌元素的恋爱经营类游戏。这一游戏类型其实相当成熟了，其起源于日本，最早是面向宅男玩家，有个专业的名字“Galgame”，由“ギャル(gal)”与“ゲーム(game)”组合而成。简单来说，就是玩家可以和游戏内的美少女互动，通过玩家的抉择，影响人物的好感度，最终决定剧情的走向。这类游戏在日本相当有市场，甚至可以说是日本游戏界的中流砥柱。日本ACG文化中的“G”，很大程度上指的就是“Galgame”。

Galgame有许多经典之作，其中最知名的大概就是《白色相簿》了

而《恋与制作人》则是面向女性玩家的“Galgame”，这类游戏也有个专业名词叫“乙女游戏”（乙女是指介于LOLI和御姐之间的女孩子，年龄在14~18岁左右），属于女性向游戏的一个分类，形式为一女多男即男追女，多以著名的声优，华丽优美的场景和感人至深的情节博得女性玩家的青睐。同样，乙女游戏也是在日本发扬光大，国内虽然也有过一些成功之作（比如《明星志愿》系列），但总体来说还是处于比较小众的状态。

具体到《恋与制作人》中，玩家扮演继承家族企业（一个电视节目）的傻白甜女主，主线剧情就是拍摄曾经热门但逐渐没落的电视节目，随着剧情的发展，你会遇到上图这四位身份性格迥异的帅哥，有霸道总裁、天才学者、猫系偶像明星，然后跟他们上演各种玛丽苏的桥段。

剧情设计的相当简单直接，女主设定也乏善可陈，亮点就在于这四位男主，完美的颜，加上不同样式的苏，要么暖男，要么霸道，让玩家（尤其是女玩家）体验到她们曾经在言情小说中幻想过的情节。

此外，为了增加真实感，游戏采用第一人称视角，还设计了“朋友圈”“信息”等功能，来增强玩家的沉浸感。虽然女主全程是个“哑巴”没有配音，但制作方为男性角色请来了圈内知名的配音演员边江、阿杰等等，每个帅哥都会在你耳边轻轻低语。不得不说，这对女性玩家还是非常有杀伤力的。

总的来说，《恋与制作人》依然是套路满满的玛丽苏剧情。但是对于“Galgame”来说，这从来都不是问题，只要剧情没有太大硬伤即可，玩家们更在意的是人设、声优和立绘这些方面，从这个角度来看，《恋与制作人》还是有一定优势的。

此外，游戏的细节设计也可圈可点，UI 精美，过渡流畅，整体完成度很高。

这款游戏于12月13日上线了 iOS 版本，目前已经爬到了App Store免费榜第三的位置，仅次于《荒野行动》和《王者荣耀》。在Tap Tap上，这款产品安装量已经逼近26万。

根据“游戏葡萄”的报道，该游戏从上线至今iOS下载量预估达到了76.6万。日流水已经可以达到500万，在一些玩家中，其ARPU甚至能做到1000以上。

并且这款游戏的话题不断升温，在社交媒体持续发酵。目前《恋与制作人》的官方微博关注人数已经达到了20万, “恋与制作人”话题阅读量目前阅读量已经超过了4.3亿，粉丝达到3万，综合指数排在了游戏榜的第一名。

在被《王者荣耀》和“吃鸡”统治的 2017 年手游市场，《恋与制作人》可以算是一匹黑马了。

但这款游戏也有很多槽点，其中被玩家们吐槽最多的就是付费设计。与传统乙女游戏不同的是，《恋与制作人》融合了卡牌游戏的一些系统，抽卡、首充等套路都没有缺席。比如和男主的“羁绊”是要抽卡的，也就是说，如果你想解锁和男主的“隐藏剧情”，氪金；想听甜言蜜语，氪金；想要完美结局，氪金。“没钱谈什么恋爱？”可以说是很残酷了。

《恋与制作人》开发及发行商是苏州叠纸科技，成立于2013年3月，公司以换装类手游起步，此前的拳头产品是大火的“暖暖”系列：《奇迹暖暖》《暖暖环游世界》以及《暖暖的换装物语》。官方披露该系列游戏日活跃用户超300 万，全系列产品下载用户数超3000 万。

作为少数的专门面向女性用户的游戏厂商，叠纸科技也获得了市场的认可。2015年，叠纸科技宣布完成B轮融资，融资金额1.5亿人民币，由东方证券旗下投资基金东方星晖(北京)投资基金管理有限公司领投、宋城演艺旗下宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业(有限合伙)跟投。此前，苏州叠纸的A轮融资是在2014年1月，获IDG资本投资，金额公布为“数百万美元”。

过去国内的乙女游戏，总是逃不过“火得快，凉得也快”这个魔咒。叠纸自家的《奇迹暖暖》，现在也在免费榜100名左右徘徊，辉煌不再。作为一个小众品类，如何触及更多的玩家，如何平衡付费和体验，以及如何通过后续运营延续游戏生命周期，是叠纸科技需要思考的问题。