新浪科技> 互联网 > 正文

一款玛丽苏的恋爱游戏，《恋与制作人》怎么就火了？

一款玛丽苏的恋爱游戏，《恋与制作人》怎么就火了？
2017年12月27日 23:00 虎嗅网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　作者：古泉君

　　最近不少人的朋友圈里，都有人在分享一款游戏的截图，不是《王者荣耀》的超神 MVP 战绩，也不是在《荒野行动》里终于吃到鸡，而是一款你以前从来没听过的恋爱游戏——《恋与制作人》。

　　在各大社交媒体上，你能看到各种各样的同人图和段子，此番盛景比起去年的《阴阳师》来说有过之而无不及。

　　没玩过的人看得一脸懵，这是个啥游戏？《男生女生》成精了？

　　如果要定性的话，《恋与制作人》是一款融合了卡牌元素的恋爱经营类游戏。这一游戏类型其实相当成熟了，其起源于日本，最早是面向宅男玩家，有个专业的名字“Galgame”，由“ギャル(gal)”与“ゲーム(game)”组合而成。简单来说，就是玩家可以和游戏内的美少女互动，通过玩家的抉择，影响人物的好感度，最终决定剧情的走向。这类游戏在日本相当有市场，甚至可以说是日本游戏界的中流砥柱。日本ACG文化中的“G”，很大程度上指的就是“Galgame”。

　　Galgame有许多经典之作，其中最知名的大概就是《白色相簿》了

　　而《恋与制作人》则是面向女性玩家的“Galgame”，这类游戏也有个专业名词叫“乙女游戏”（乙女是指介于LOLI和御姐之间的女孩子，年龄在14~18岁左右），属于女性向游戏的一个分类，形式为一女多男即男追女，多以著名的声优，华丽优美的场景和感人至深的情节博得女性玩家的青睐。同样，乙女游戏也是在日本发扬光大，国内虽然也有过一些成功之作（比如《明星志愿》系列），但总体来说还是处于比较小众的状态。

　　具体到《恋与制作人》中，玩家扮演继承家族企业（一个电视节目）的傻白甜女主，主线剧情就是拍摄曾经热门但逐渐没落的电视节目，随着剧情的发展，你会遇到上图这四位身份性格迥异的帅哥，有霸道总裁、天才学者、猫系偶像明星，然后跟他们上演各种玛丽苏的桥段。

　　剧情设计的相当简单直接，女主设定也乏善可陈，亮点就在于这四位男主，完美的颜，加上不同样式的苏，要么暖男，要么霸道，让玩家（尤其是女玩家）体验到她们曾经在言情小说中幻想过的情节。

　　此外，为了增加真实感，游戏采用第一人称视角，还设计了“朋友圈”“信息”等功能，来增强玩家的沉浸感。虽然女主全程是个“哑巴”没有配音，但制作方为男性角色请来了圈内知名的配音演员边江、阿杰等等，每个帅哥都会在你耳边轻轻低语。不得不说，这对女性玩家还是非常有杀伤力的。

　　总的来说，《恋与制作人》依然是套路满满的玛丽苏剧情。但是对于“Galgame”来说，这从来都不是问题，只要剧情没有太大硬伤即可，玩家们更在意的是人设、声优和立绘这些方面，从这个角度来看，《恋与制作人》还是有一定优势的。

　　此外，游戏的细节设计也可圈可点，UI 精美，过渡流畅，整体完成度很高。

　　这款游戏于12月13日上线了 iOS  版本，目前已经爬到了App Store免费榜第三的位置，仅次于《荒野行动》和《王者荣耀》。在Tap Tap上，这款产品安装量已经逼近26万。

　　根据“游戏葡萄”的报道，该游戏从上线至今iOS下载量预估达到了76.6万。日流水已经可以达到500万，在一些玩家中，其ARPU甚至能做到1000以上。

　　并且这款游戏的话题不断升温，在社交媒体持续发酵。目前《恋与制作人》的官方微博关注人数已经达到了20万, “恋与制作人”话题阅读量目前阅读量已经超过了4.3亿，粉丝达到3万，综合指数排在了游戏榜的第一名。

　　在被《王者荣耀》和“吃鸡”统治的 2017 年手游市场，《恋与制作人》可以算是一匹黑马了。

　　但这款游戏也有很多槽点，其中被玩家们吐槽最多的就是付费设计。与传统乙女游戏不同的是，《恋与制作人》融合了卡牌游戏的一些系统，抽卡、首充等套路都没有缺席。比如和男主的“羁绊”是要抽卡的，也就是说，如果你想解锁和男主的“隐藏剧情”，氪金；想听甜言蜜语，氪金；想要完美结局，氪金。“没钱谈什么恋爱？”可以说是很残酷了。

　　《恋与制作人》开发及发行商是苏州叠纸科技，成立于2013年3月，公司以换装类手游起步，此前的拳头产品是大火的“暖暖”系列：《奇迹暖暖》《暖暖环游世界》以及《暖暖的换装物语》。官方披露该系列游戏日活跃用户超300 万，全系列产品下载用户数超3000 万。

　　作为少数的专门面向女性用户的游戏厂商，叠纸科技也获得了市场的认可。2015年，叠纸科技宣布完成B轮融资，融资金额1.5亿人民币，由东方证券旗下投资基金东方星晖(北京)投资基金管理有限公司领投、宋城演艺旗下宁波宋城互联网娱乐投资合伙企业(有限合伙)跟投。此前，苏州叠纸的A轮融资是在2014年1月，获IDG资本投资，金额公布为“数百万美元”。

　　过去国内的乙女游戏，总是逃不过“火得快，凉得也快”这个魔咒。叠纸自家的《奇迹暖暖》，现在也在免费榜100名左右徘徊，辉煌不再。作为一个小众品类，如何触及更多的玩家，如何平衡付费和体验，以及如何通过后续运营延续游戏生命周期，是叠纸科技需要思考的问题。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有