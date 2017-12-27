比特币2018年预测：飙涨至6万美元还是泡沫破裂？

比特币2018年预测：飙涨至6万美金还是泡沫破裂？

【编前语】2017年财经领域不乏扣人心弦的好戏，临近年尾仍有不少尚未收场，乐视能否起死回生、无人驾驶汽车能否合规上路、区块链未来如何……它们或跌宕起伏，前路茫茫，或生机勃勃，令人向往，而这一切，都将在不久的将来尘埃落定。一切都是瞬间，一切都会过去，即日起，中新经纬将推出2017年终策划之《2017未解之局》，带你梳理局中之谜。

中新经纬客户端12月27日电（毕彤彤）有人说这是21世纪的郁金香泡沫，有人说这是打开未来财富之门的钥匙。2017年比特币经历了跌宕起伏，从“无名小卒”到“头条明星”，成为今年当之无愧的热门话题之一。

与此同时，“比特币毫无价值”、“这是本世纪最大的骗局”这样的言论也不绝于耳。今年比特币最高涨幅近30倍，明年比特币怎么走，投资者还能入场吗？中新经纬客户端采访了多位业内人士，有人看多，有人看空，但均提醒投资者这是个充满风险的“赌场”。

2018年比特币或涨至6万美元

比特币在2017年犹如过山车般的惊险刺激。1月份，央行对几大数字货币交易所现场检查，进行反洗钱调查和整改，比特币一度下跌31%；5月，全球网络遭遇病毒攻击并要求以比特币的形式支付赎金，比特币再度走进公众视野，币价现上涨行情；7月下旬，比特币分叉导致价格波动，数字货币几乎全线下跌；9月，央行联合多部委出台《关于防范代币发行融资风险的公告》，随后数字货币交易所全部关闭国内交易，比特币一度重挫超30%。12月，受到比特币期货上线和比特币分叉的影响，币价飙升破2万美金后又连跌一周跌幅近35%。

比特币2017年价格走势来源：coinmarketcap

比特币明年还会继续走高吗？盛宝银行发布的《盛宝2018年十大惊人猜想》中预测，在2018年的大多数时间里，比特币价格将继续上升，比特币价格将在2018年达到峰值，可能超过6万美元。随着比特币期货合约在2017年12月正式推出，引发投资者更加积极地参与比特币投资，资金交易比特币期货更加方便，比特币的市场价值将超过1万亿美元。

“但随着俄罗斯和全球其他国家采取灵活措施来阻止、甚至禁止未经批准的加密货币进入国内市场，比特币价格飙升的态势将受到抑制。”盛宝银行加密货币策略师Kay Van-Petersen指出。

盛宝银行同时指出，比特币价格在2018年达到峰值后，将在2019年出现暴跌并且走软，价格将接近1000美元的“生产成本”。

值得一提的是，盛宝银行曾在2017年的预测中押注比特币会大涨，称2017年比特币会强劲上涨至2100美元上方，当时比特币价格在800美元左右，而今年的比特币行情最高已达到其预测值的近10倍。

价格波动剧烈，幅度可能超过200%

然而大部分研究人士对比特币2018年走势还是抱着谨慎态度。摩根士丹利在上周的一份标题为Bitcoin Decrypted的报告中表示，很难对加密货币进行定价，因为它既不像法定货币，也不像黄金。

值得一提的是，随着12月美国芝加哥期权交易所和美国芝加哥商品交易所接连推出比特币期货，比特币再多了一个做空渠道，比特币期货也成为影响比特币价格走势的重要因素。

火币区块链应用研究院首席研究员郭大治向中新经纬客户端表示，随着比特币期货的推出，标志着投资市场对比特币价值的广泛认可，更多传统金融的专业投资者可以以更低的门槛接触比特币投资，将会为比特币二级市场注入大量资金。但是另一方面，今年以来，比特币价格一路上扬，并未经历充分回调，比特币期货为比特币交易市场带来做空机制，投资者要做好风险防控措施。

“虽然比特币期货的上市推动了比特币向主流金融市场的挺进，但同时也给不看好比特币价格的投资者提供了做空的机会，一旦比特币市场出现较大的利空事件，很多场外资金就会迅速入场做空，价格的波动就会非常剧烈。”另类投资专家、数字货币资深观察员肖磊告诉中新经纬客户端。

肖磊坦言，比特币的不确定性是巨大的，目前为止，全球市场都还没有达成统一来监管或定性比特币。“在这种情况下，我对明年的比特币价格走势抱有很大的担忧，2018年对于比特币来说，波动幅度依然可能超过200%。”

长线来看，郭大治表示比特币无疑是一个高风险投资。从长期来看，比特币投资面临政策不确定性、技术风险、竞争风险等风险。比如各国对比特币监管的政策变化、共识机制可能被破解等风险。

神秘“白鲸”用户或将影响行情

比特币未来要面对的不仅是政策不确定性，还有交易所和钱包的安全问题。12月19日，一家名为Youbit的韩国比特币交易所因为遭遇黑客攻击而申请破产保护，黑客总共盗取了这家交易所17%的资产，这是这家比特币交易所不到8个月内经历的第二次黑客攻击。

据央视报道，近日，河南省中原油田公安局成功破获了全国首例比特币盗窃案。嫌犯戴某把下载的正版钱包软件破解后，加入传输用户名和密码的程序盗取比特币，一旦别人把比特币存入电子钱包，他就会知道对方的账户名和密码，并转移电子钱包内的比特币。通过这种方式，戴某已经作案三起，涉案2000多万元。

美国《连线》杂志预测，2018年数字货币钱包服务提供商之间竞争将会升级。但如果比特币世界不能解决安全这个问题，它就会损害整个行业的发展前景。

此外，在比特币世界，近40%数量的比特币控制在约1000人手里，这些持有大量比特币的大佬们被称为“白鲸”，这些人的举动，无疑会对比特币行情造成较大的影响。

对于比特币持观望态度的人群，华尔街金融大鳄罗杰斯的做法或许是一个参考，其近期在接受中新经纬客户端采访时表示，“我从来没有购买过数字货币，也没有参与过相关的投资。可以肯定的是，这一领域泡沫太多，未来大多数数字货币创业公司将被淘汰，难以生存。”

比特币仍旧前路未卜，大潮退去，才知谁在裸泳。（中新经纬App）