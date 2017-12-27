百度内容付费产品即将上线 已有作者参与产品内测

新浪科技讯 12月27日晚间消息，今天有媒体爆料：除了重点的手机百度信息流业务外，百度最近也在内部重点改造另外一款付费内容产品，并希望把专业、高端的人群拉拢过来。

根据爆料，“百度新闻”将进行改版，改版后的“百度新闻”将出现订阅和付费阅读功能，在底部只有4个导航栏，分别是“新闻、订阅、智库、我”。其中，“订阅”栏是用户选择的一些自己喜欢的兴趣频道和标签，“智库”则是百度邀请优质的头部媒体撰写的付费内容。

新浪科技联系了三位圈内头部作者进行核实，收到的反馈都是“百度确实在做付费内容产品”。其中一位作者F先生称，自己一个月前开始与百度沟通此事，并参与了产品内测。根据F先生反馈，百度这次付费内容的分发渠道将是全部百度的信息流产品，因为白名单还没有开，所以现在还看不到改版后页面。至于收费标准和平台作者分成情况也还未定。

自从今年百度打出“All in AI”旗帜，并将公司使命从“让人们最平等便捷地获取信息找到所求”改为“用科技让复杂的世界更简单”，百度在提升品牌形象方面做了不少努力。与百度无人车、百度feed流等重头产品相比，“付费内容产品”这一变化是百度新闻做的新尝试，算不得公司级重点产品。但是就品牌形象来说，付费无疑是内容品质保证的象征，也不失为打造“优质内容”形象的一种方式。

有趣的是，在上个月22日，今日头条提出做付费内容计划。这一点恰好与F先生所说“大概一个月前百度与自己接洽”时间正好对上。“似乎是超级赶出来的，一切未定。说这几天开白名单，但一直没开呢。”F先生对新浪科技说到。（辛苓）