新浪科技> 互联网 > 正文

食药监总局约谈饿了么美团金拱门海底捞等餐饮平台

食药监总局约谈饿了么美团金拱门海底捞等餐饮平台
2017年12月27日 18:49 央视新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　国家食品药品监管总局今天（27日）约谈了饿了么、百度外卖、美团点评集团、到家美食会、金拱门（中国）有限公司、百胜餐饮集团中国事业部、四川海底捞餐饮股份有限公司等，国内主要的网络餐饮服务平台负责人。

　　国家食品药品监管总局副局长孙梅君表示，目前网上订餐主要部分平台对入网商家审查把关不严格、理责任不到位，有的商家线下线上菜品质量存在明显差距；对配送环节食品安全风险防范措施不细致，对消费者权益保护不及时，投诉举报处理不及时等问题。

　　食品药品监管总局专门研究制定了《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》，新办法将于2018年1月1日起正式实施。要求国内各网络餐饮服务平台能够明确责任，落实好《办法》的有关要求。

　　食品药品监管总局食监二司司长 马纯良：网络订餐的入网餐饮服务者，必须要有实体店，有食品经营的许可证，必须在自己的实体店进行加工制作，不得委托其他的经营者进行加工制作。网上所定的餐食的质量和分量要和实体店的一致，来保证消费者的权益。

　　新办法对网络平台开办者、餐饮服务提供者、送餐人员以及各级监管部门的责任义务作出了明确规定，并制定了相应的处罚条款。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有