食药监总局约谈饿了么美团金拱门海底捞等餐饮平台

国家食品药品监管总局今天（27日）约谈了饿了么、百度外卖、美团点评集团、到家美食会、金拱门（中国）有限公司、百胜餐饮集团中国事业部、四川海底捞餐饮股份有限公司等，国内主要的网络餐饮服务平台负责人。

国家食品药品监管总局副局长孙梅君表示，目前网上订餐主要部分平台对入网商家审查把关不严格、理责任不到位，有的商家线下线上菜品质量存在明显差距；对配送环节食品安全风险防范措施不细致，对消费者权益保护不及时，投诉举报处理不及时等问题。

食品药品监管总局专门研究制定了《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》，新办法将于2018年1月1日起正式实施。要求国内各网络餐饮服务平台能够明确责任，落实好《办法》的有关要求。

食品药品监管总局食监二司司长 马纯良：网络订餐的入网餐饮服务者，必须要有实体店，有食品经营的许可证，必须在自己的实体店进行加工制作，不得委托其他的经营者进行加工制作。网上所定的餐食的质量和分量要和实体店的一致，来保证消费者的权益。

新办法对网络平台开办者、餐饮服务提供者、送餐人员以及各级监管部门的责任义务作出了明确规定，并制定了相应的处罚条款。