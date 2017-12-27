新浪科技> 互联网 > 正文

90后男子因“花呗套现”入刑：非法获手续费共40余万

90后男子因“花呗套现”入刑：非法获手续费共40余万
2017年12月27日 15:38 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　新浪科技讯 12月27日下午消息，近日，受司法界关注多时的 “花呗套现”非法经营第一案终于宣判，记者从重庆市江北区人民法院获悉，杜某某非法经营“资金支付结算业务”，构成非法经营罪，一审判处有期徒刑两年六个月，并处罚金三万元。这也是全国首例因为利用“花呗”进行非法套现而入刑的案件。

　　“花呗”是一款互联网在线消费金融产品，面向支付宝注册用户提供定向消费贷款服务。由于花呗是无法直接提现到支付宝的，只能用于消费支付。因此，蚂蚁花呗提现到支付宝需要使用一些技巧，甚至有这种教人套现的群。

　　2015年中，90后杜某跟他的同伙在电商平台通过虚假交易的方式为他人套现，以收取一定比例手续费的方式牟利。

　　经公安机关侦查，在2015年11月10日至2015年11月13日期间，杜某等人利用多家网上店铺，在全国范围内串通多名电商用户虚构交易共计2500余笔，从“花呗”套现共计470余万元，从中收取手续费共计40余万元。

　　令人唏嘘的是，在犯案期间，这位90后一直没有意识到自己正在犯罪。在庭审中，杜某表示“大部分的手续费都给了中介人员，我只得到几千元。我以为套现的是电商用户，我为他们提供帮助不算犯罪。”

　　“‘花呗’作为一款互联网时代的消费信贷产品，生而具有互联网的虚拟色彩，不具备磁条卡或芯片卡等实物载体。但从根本上来讲，互联网金融的本质还是金融，利用‘花呗’通过虚假交易套现，实质上仍是一种未经有关主管部门批准的资金支付结算行为。”重庆市江北区人民检察院检察官助理蔡明洋评价说。

　　和信用卡套现型犯罪不同的是，像杜某这样通过“花呗”套现并收取手续费的行为是否属于犯罪，之前的确没有法律法规进行明确的界定。不法分子由此想当然地认为找到了法律的漏洞，找到了生财的捷径。

　　而蚂蚁金服也坚决打击套现行为，也希望用技术壁垒来作出规范。“在打击利用‘花呗’非法套现及诈骗方面，依托蚂蚁金服的风控体系，花呗建立了一套严密的反套现、反诈骗体系。”蚂蚁金服安全管理部总经理邵晓东表示，面对新型网络套现诈骗，花呗布下了三道防火墙：基于海量数据的智能风控大脑、反欺诈决策引擎以及合作伙伴的联防联控机制。这三道防火墙已经拦截了数十万笔可疑交易，阻止了数亿元的损失，将绝大多数的疑似诈骗交易拦截在事前。

　　江北区法院刑事审判庭的法官表示，“将办理支付结算作为一种经营性业务，并从中牟利的行为属于非法经营罪打击的对象。”

　　“江北区法院的判决非常明确，可以说具有标杆作用，对潜在的不法分子必将形成有力地震慑，对促进互联网金融行业的健康发展具有积极意义。” 重庆市江北区人民检察院负责该案件的检察官表示。（王上）

花呗套现手续费
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有