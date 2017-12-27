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哈罗单车一月融两轮：透露阿里对支付入口的焦虑

哈罗单车一月融两轮：透露阿里对支付入口的焦虑
2017年12月27日 14:37 雷锋网
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　　12月27日上午，哈罗单车宣布完成10亿元人民币D2轮融资，复星领投、GGV（美国纪源资本）等跟投。

　　值得注意的是，就在不久前的本月4日，哈罗单车刚刚完成一笔3.5亿美元D1轮融资，投资方为蚂蚁金服、威马汽车、成为资本、富士达等多家投资机构和产业资本。

　　业内人士向雷锋网透露称，该两轮融资，实为一次完成、分次公布。“目前共享单车行业变数太多，因此选择了较为稳妥的方式。”

　　此外，另一位相关人士向雷锋网透露，D轮融资由哈罗单车天使投资方之一的方创资本担任FA。

　　在2017年下半年、共享单车行业一片哀鸿与萧条之际，哈罗单车的频繁高调，倒是颇为醒目。其背后，主要是阿里系的资源加持，以及阿里在单车支付场景下的密集布局。

哈罗单车（上海钧正网络科技有限公司）与永安行关系图谱哈罗单车（上海钧正网络科技有限公司）与永安行关系图谱

　　阿里基因厚重的哈罗

　　哈罗单车（上海钧正网络科技有限公司），最初成立于2016年3月，11月才开始陆续投放车辆，其联合创始人兼COO韩美曾在阿里工作10多年，负责支付宝国际部外卡业务；CTO江伟曾在淘宝、携程任职，团队可以说与阿里有着千丝万缕的联系。

　　2017年10月24日晚间，永安行于官网发布公告称，“近日我公司的参股公司江苏永安行低碳科技有限公司（以下简称‘低碳科技’），与上海钧正网络科技有限公司（以下简称‘钧正科技’）签署了协议，约定低碳科技受让上海钧正网络科技有限公司100%股权，未来低碳科技与钧正科技双方业务将进行合并。上海钧正网络科技有限公司是一家主要经营共享单车业务的公司，经营品牌为哈罗单车。”

　　随后，哈罗单车方面宣称，其创始人杨磊将出任合并后新公司CEO一职，且新公司实际业务将由哈罗单车团队负责。

　　在宣布合并的内部公开信中，杨磊特意强调了蚂蚁金服——也是永安行低碳目前的第二大股东，杨磊表示，“此举并非收购，而是合并，永安行、蚂蚁金服以及哈罗单车等均持有新公司股份，新公司实际业务仍由哈罗团队负责。”

　　阿里增持永安行

　　雷锋网查阅公开资料获悉，今年3月份，永安行发布公告，在其冲刺IPO前夕，永安行低碳科技与阿里系蚂蚁金服签订《终止协议》，终止蚂蚁金服对低碳科技的投资。

　　9 月，永安行共享单车获得 8.1 亿元融资，由深创投、上海云鑫等领投，永安行持股比例下降至 38.17 %。而上海云鑫，隶属浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司全资控股公司，也就是属于阿里系。

　　12月3日，永安行再一次发布公告，称永安行参股公司低碳科技与上市公司上海云鑫、上海龄稷及其他投资人签署《增资协议》，约定上海云鑫、上海龄稷及其他除上市公司外的投资人，共同对低碳科技增资人民币23.0414亿元。

　　九个月的时间，永安行与阿里之间，进行了不为之人的冷热交替、关系交错。

　　目前，上海云鑫已持有永安行5%以上的股份，系上市公司的关联法人。根据公告，若本次增资完成，且上市公司放弃增资权，上市公司永安行持有低碳科技的股权比例将下降至11.9267%。届时，上海云鑫将以26,869,682元持有低碳科技32.0467%的股权，换言之，在永安行共享单车项目中，阿里将获得更多的话语权。

　　阿里对支付入口的焦虑

　　今年4月22日，ofo小黄车宣布获得蚂蚁金服战略投资，双方在支付、信用、国际化等领域展开全面深化战略合作；7月6日，ofo小黄车宣布完成超过7亿美元新融资，由阿里巴巴、弘毅投资和中信产业基金联合领投，滴滴出行和DST继续跟投；12月，消息人士向媒体透露，ofo小黄车敲定新一轮融资，阿里巴巴集团参与，阿里背后的软银也有可能大举入局。

　　而作为与ofo小黄车同为共享单车领域前两位的摩拜，其背后是腾讯。但需要注意的是，ofo与摩拜之间的较量，却不仅仅是阿里与腾讯的均衡抗争——作为ofo背后投资者的滴滴，股权架构中，腾讯占据不小比重。2013年4月，滴滴B轮融资中，腾讯即以1500万美元入股，而直到滴滴与快的合并后的E轮融资，才出现阿里的身影。

　　滴滴在阿里与腾讯之间的尴尬位置，间接使得ofo无法成为纯粹的滴滴系，一位出行领域内人士对雷锋网表示，目前共享单车领域内各方利益错综复杂，没有强大后盾支撑，甚至会直接丧失话语权。此前ofo创始人戴威被迫通过媒体渠道向投资人喊话一事，其实颇令人心酸。作为一名毕业不久的创业年轻人，戴威的路并不好走。当然，此为另一支线。

　　总之，阿里与腾讯之间在支付入口方面的争夺，使得前者抓紧对相关支付场景进行布局，上文所提出行行业人士对雷锋网表示，共享单车是非常重要的LBS （Location Based Service 基于位置服务）场景，可以实现对很多环节的关联打通。阿里本身在共享单车支付场景的布局，就慢了腾讯一拍，如今撇开第一梯队，在三四线城市出其不意地布局哈罗单车，也存有“外围攻击、保卫城市”的想法。

　　相关人士对雷锋网表示，哈罗单车目前在上海正积极扩大招聘与车辆推广，新一波“攻城略地”，箭在弦上。此前，网易科技报道某位ofo投资人观点——“未来，未必是ofo与摩拜先合并，也有可能是ofo与‘哈罗单车+永安行’先合并。”

　　附哈罗单车融资情况：

　　2016年11月4日 轮次：A轮 金额：未透露 投资方：GGV纪源资本等

　　2017年1月12日 轮次：A+轮 金额：未透露 投资方：GGV纪源资本领投，磐谷创投跟投。

　　2017年4月17日 轮次：B轮 金额：数亿元 投资方：未透露

　　2017年7月初 轮次：B+轮 金额：数亿元 投资方：威马汽车

　　2017年12月4日 轮次：D1轮 金额：3.5亿美元 投资方：蚂蚁金服、威马汽车、成为资本、富士达等

　　2017年12月27日 轮次：D2轮  金额：10亿人民币 投资方：复星、GGV（美国纪源资本）等。

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