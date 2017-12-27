条码支付规范将限制支付宝微信补贴大战 利于银联

新浪科技讯 12月27日晚间消息，今日下午央行发布了《中国人民银行关于印发<条码支付业务规范（试行）>的通知》（银发〔2017〕296号），配套印发了《条码支付安全技术规范（试行）》和《条码支付受理终端技术规范（试行）》（银办发〔2017〕242号发布），自2018年4月1日起实施。对此，新浪科技采访了部分支付机构和相关专家。有分析师认为，该规范将对支付宝和微信带来重大影响。

条码支付主要针对的是线下消费支付，近两年发展得非常快，无论是大型商场、酒店，还是小型便利店、路边小摊，甚至是乞讨者都用起了二维码或条纹码支付方式。对于用户来说也非常方便，出门不用带钱也不用带钱包，一部手机就完全足矣。

虽然非常便捷，但是条码支付准入门槛太低，安全隐患非常大，之前就曾发生过很多起用户扫码钱被盗刷的案例。

拉卡拉支付股份有限公司资深合规总监唐凌认为，此前，在条码支付异常火爆的同时，市场的无序竞争、机构的违规操作、不法分子的攻击诈骗等问题时有发生。直至今天，条码支付的相关规范终于发布了，可谓是恰逢其时。

信用卡行业研究人士，多年从事独立的信用卡与支付产业研究的专家董峥告诉新浪科技，针对扫码支付的规范早应该出台了，央行的新规对用户无甚影响，但将约束第三方支付公司，而有利于银联扫码支付。

目前的条码支付处于双寡头竞争格局，即支付宝和微信几乎垄断了市场，为了争抢用户、培养用户的消费习惯不惜下血本，大肆烧钱，比如8月1日-8月7日支付宝的“无现金周”，8月8日微信的“无现金日”搞了大量的补贴活动，对其它市场竞争者来说非常不公平。

融360理财分析师刘银平认为，条码支付规范有利于形成一个健康发展的支付市场，支付规范实施之后将对支付宝和微信带来重大影响，今后这两大支付机构将不能以这种倾销的方式排挤竞争对手、破坏市场公平秩序。

而"对于用户来说，今后线下支付将无法获取补贴，各种优惠活动没有了，但是用户的支付账户会更加安全。"刘银平指出。

新浪科技也采访了蚂蚁金服、腾讯财付通、京东金融、连连支付和翼支付等有第三方支付业务的公司，均认为对有业务许可、重视合规的支付公司影响不大。

其中，腾讯财付通作出了官方声明，声明表示，“我们认同央行一直以来为规范条码支付所做出的努力，这些努力在本次规范中有重要体现。我们也在收集用户和商户的实际需求，同时积极研发新技术以及探索新技术应用于条码支付领域的可行性。”

近年来，央行对第三方支付机构的监管加强，且增加了处罚频率和力度。据不完全统计，2017年以来，央行处罚了67家支付公司，包含支付宝和微信。与此同时，央行也收紧了支付牌照的发放。（王上）