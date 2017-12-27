复星领投哈罗单车10亿元 为何没投ofo与摩拜？

新京报快讯(记者陈维城)12月27日上午，哈罗单车宣布完成10亿元人民币的D2轮融资，本轮由复星领投、GGV(美国纪源资本)等跟投。不久之前的2017年12月4日，哈罗单车刚宣布完成D1轮3.5亿美元的融资，当时是蚂蚁金服领投。

今年6月起，处于行业第三梯队的悟空单车、3VBIke、町町单车相继倒闭或停运;第二梯队的小蓝单车、小鸣单车、酷骑单车先后面临押金风波。第一梯队也是暗潮汹涌，因投资人朱啸虎认为摩拜单车与ofo小黄车合并才可能盈利，一时间两大巨头将合并的传言四起。而此时哈罗单车与永安行合并，跃升为行业老三，一个月内获两轮融资，势头正猛。

为此，本轮投资方、复星新技术与新经济产业集团副总裁兼董事总经理丛永罡向新京报记者就一些关键问题进行了解答。

新京报：复星集团是第一次投资共享单车领域吗?为何在共享单车行业面临洗牌时入局?

丛永罡：对的，这是复星第一次投资共享单车行业。复星有自己的投资和产业运营逻辑，围绕家庭入口，在衣食住行方面都会有布局。具体到“行”这一方面，复星针对家庭用户的短、中、长线出行需求均会布局，如复星之前已布局了一些无人驾驶、高铁、以及其他出行项目。同一般互联网公司的平台打法略有不同的是，复星聚焦于产业物种的能力，强调产品力，通过完善自己M(maker，制造者)的能力，来打通C(consumer，消费者)的环节。

新京报：如何看共享单车行业未来?

丛永罡：简单来说，复星在为期数月的行业调研之后决定投资哈罗单车，是看好其通过技术提升运营效率的能力(团队技术实力、3510立体化战略等)以及未来国内更广泛城市(主要是二三四线城市)用户对共享单车的实际需求热度。

新京报：为何选择哈罗单车，而不是ofo小黄车或摩拜单车?

丛永罡：共享单车竞争格局及几大头部玩家各自优势已较清晰，目前从整体规模看，哈罗单车处于行业第三，在运营能力、细分市场(即二三线城市)和未来战略布局方面有独到优势。此外，共享单车的流量主要来自线下的硬件使用，只有长期稳定的运营方能维持住流量和用户量，复星看重的是哈罗单车的运营实力在长期竞争中积累的优势。

现在行业基本只剩三家共享单车，从投放量(超过400万辆)、用户量(每日超过1000万订单)等数据的增速来看，哈罗正在逐渐追赶，减小同头部两名玩家的距离。

新京报：复星集团认为哈罗单车的前景如何?

丛永罡：行业资源主要来自于车辆数、用户流量。一方面，哈罗单车同另外两家品牌的主要竞争区域不同，在部分区域市场形成车辆数量优势，占领当地市场，获得地方用户。此外，长期来看，各家的单车都会经历淘汰过程，运营能力强的企业会慢慢获得竞争优势。复星还看重哈罗在智慧出行领域的持续布局。共享单车是出行领域里面频度最高、受众面最广的平台级流量入口，后面无论纵深还是横向都有很大延伸空间。

编辑：艾峥 校对：王心