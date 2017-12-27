陆金所代销逾期资管计划兑付方案出炉：首期六千多万

12月27日，21世纪经济报道记者获悉，陆金所代销的逾期资管计划兑付方案出炉，所有持有人按照比例拿到了首批共计六千余万的兑付款。

大同证券公告称，由陆金所代销的逾期资管计划大同9号和提前终止的大同10号的兑付方案已经出炉，大同9号总规模逾1.37亿元，大同10号近9000万，该计划的管理人为大同证券，托管人为宁波银行，推广机构为陆金所。

本应于12月7日届满大同9号逾期之后，经上海市第二中级人民法院主持调解，该集合计划投资的标的上市公司龙力生物承诺将分期全额偿还本息。

因此，兑付计划也是分期进行。

其中，第一期为部分清算，12月28日大同9号和10号合计共兑付本息6117万，按份额持有人所持有份额比例分配。逾期的期间内，投资人仍然可以享受到基准利息。按照法院审理的结果，龙力生物将按照六个批次偿还，除第一批于12月26日已经到账之外，第二批至第六批时间分别2018年2月9日之前，2月12日之前，3月15日之前，3月26日之前，4月25日之前。

陆金所对21世纪经济报道记者表示，12月27日晚，上海陆金所基金销售有限公司（下称“陆基金”）收到大同证券公告，称龙力生物承诺将分6期偿还全部本金及收益，并在2018年4月25日之前完成全部兑付。经了解，首笔资金目前已到大同证券托管账户中，并将于12月28日清算后将首笔本金及收益从托管银行中划出，陆基金在收到该款项后会第一时间划拨给投资人。陆基金正在逐一通知投资人，并将持续跟进该项目兑付进展。