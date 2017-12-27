人工成本高监管复杂：ofo摩拜开拓英国市场遇阻

新浪科技讯 北京时间12月27日上午消息，亚拉夫是英国一名17岁的学生。今年，他放弃了作为外卖送餐员的兼职工作，转而从事共享单车的运输和维修。

他表示，他正在为中国共享单车应用ofo工作。相对于英国外卖巨头Deliveroo提供的报酬，ofo的报酬更高。

亚拉夫目前的时薪为4.95英镑。他负责将被ofo用户随处停放的单车运送到指定地点。与此同时，他还需要参与简单的维修。亚拉夫的工作内容表明了无桩共享单车在英国的发展面临的困境。

过去两年，获得阿里巴巴投资的ofo及其主要竞争对手，获得腾讯投资的摩拜，在中国各大城市投放了数百万辆单车。近期，两家公司开始开拓英国和欧洲大陆市场。英国公交系统价格昂贵，而自行车文化盛行，因此成为了ofo和摩拜重点关注的市场。

ofo英国和爱尔兰总经理约瑟夫·希尔-德来福（Joseph Seal-Driver）表示：“英国很有潜力，这不仅能支撑可持续的业务，普及单车还能带来额外好处。过去多年，英国的许多城市，以及伦敦的许多地区都想要共享单车服务。”

然而，由于缺乏明确的监管框架，市场的开拓并不容易。ofo和摩拜需要与伦敦的32个自治市镇分别谈判，并且与英国全国的多个区议会签订谅解备忘录。在与地方政府部门的数个月谈判之后，ofo目前在英国的3座城市和伦敦的3个自治市镇开展业务，而摩拜则覆盖了英国的3座城市和伦敦的两个自治市镇。

希尔-德来福表示：“在英国，这是个有点灰色的地带。没有明确立法，规定地方政府可以监管此类共享单车服务。”

通勤者、旅客和本地居民可以使用智能手机，方便地解锁这些共享单车，骑往城市的任何地方。这种共享单车的优势吸引了想要抓住科技行业下个风口的投资人。然而，在共享单车技术的背后，大量的劳动力仍然必不可少。

亚拉夫表示：“我们提供眼睛、耳朵和双手。ofo是一家创新的科技公司，但公司内部的许多工作是外界并不清楚的。我会前往各处，回收停放在街头的共享单车，将单车放在交通枢纽。周末，我们需要处理有关单车被违规丢弃或损坏的客服报告。”

这方面的工作需要投入大量人力和资金。自从在英国开展业务以来，过去一年ofo和摩拜获得了阿里巴巴和腾讯的数亿美元投资，以支持业务开拓。这也引发了投资人关于泡沫的担忧。

风投公司Mangrove Capital Partners CEO马克·特鲁泽克（Mark Tluszcz）表示，很难看懂“这些公司要如何实现大规模的盈利”。

这些公司正展开激烈竞争，对于用户数、车辆数和成本等业务数据严格保密。不过两家公司均表示，人工是业务成本的很大一块。

希尔-德来福表示，在剑桥，ofo有450名员工负责管理车辆。摩拜英国总经理史蒂夫·皮尔（Steve Pyer）没有直接招聘员工，而是采用了与第三方合作的方式。他表示，每1000辆摩拜单车就需要10到15名运营人员。

摩拜国际拓展副总裁克里斯·马丁（Chris Martin）表示：“需要确保，车辆永远在合适的时间处于合适的地点，让我们知道我们拥有这些车辆。在每座城市我们都有运营团队，我们有员工和物流供应商，协助运输单车，从而匹配供需。”

在伦敦，两家公司的员工需要确保，车辆不会被随意停放在尚未获得运营许可的自治市镇。采用类似运营模式、来自新加坡的共享单车公司oBike今年8月曾被媒体称作“黄色单车瘟疫”。当时，该公司的多辆单车停放在伦敦西南部的一个地区。该公司的超过130辆单车被区议会扣押。oBike拒绝就本文置评。

由于在进军这些自治市镇和城市市场中遇到的挑战，ofo和摩拜试图从Uber的遭遇中学习经验。今年，伦敦封杀了Uber，称该公司不是“适当的运营者”。Uber正在对这一禁令提出上诉。

马丁表示：“在伦敦，我们对每个自治市镇投入了大量时间，确保我们能协力进入市场。”（邱越）