新浪科技> 互联网 > 正文

人工成本高监管复杂：ofo摩拜开拓英国市场遇阻

人工成本高监管复杂：ofo摩拜开拓英国市场遇阻
2017年12月27日 11:23 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　新浪科技讯 北京时间12月27日上午消息，亚拉夫是英国一名17岁的学生。今年，他放弃了作为外卖送餐员的兼职工作，转而从事共享单车的运输和维修。

　　他表示，他正在为中国共享单车应用ofo工作。相对于英国外卖巨头Deliveroo提供的报酬，ofo的报酬更高。

　　亚拉夫目前的时薪为4.95英镑。他负责将被ofo用户随处停放的单车运送到指定地点。与此同时，他还需要参与简单的维修。亚拉夫的工作内容表明了无桩共享单车在英国的发展面临的困境。

　　过去两年，获得阿里巴巴投资的ofo及其主要竞争对手，获得腾讯投资的摩拜，在中国各大城市投放了数百万辆单车。近期，两家公司开始开拓英国和欧洲大陆市场。英国公交系统价格昂贵，而自行车文化盛行，因此成为了ofo和摩拜重点关注的市场。

　　ofo英国和爱尔兰总经理约瑟夫·希尔-德来福（Joseph Seal-Driver）表示：“英国很有潜力，这不仅能支撑可持续的业务，普及单车还能带来额外好处。过去多年，英国的许多城市，以及伦敦的许多地区都想要共享单车服务。”

　　然而，由于缺乏明确的监管框架，市场的开拓并不容易。ofo和摩拜需要与伦敦的32个自治市镇分别谈判，并且与英国全国的多个区议会签订谅解备忘录。在与地方政府部门的数个月谈判之后，ofo目前在英国的3座城市和伦敦的3个自治市镇开展业务，而摩拜则覆盖了英国的3座城市和伦敦的两个自治市镇。

　　希尔-德来福表示：“在英国，这是个有点灰色的地带。没有明确立法，规定地方政府可以监管此类共享单车服务。”

　　通勤者、旅客和本地居民可以使用智能手机，方便地解锁这些共享单车，骑往城市的任何地方。这种共享单车的优势吸引了想要抓住科技行业下个风口的投资人。然而，在共享单车技术的背后，大量的劳动力仍然必不可少。

　　亚拉夫表示：“我们提供眼睛、耳朵和双手。ofo是一家创新的科技公司，但公司内部的许多工作是外界并不清楚的。我会前往各处，回收停放在街头的共享单车，将单车放在交通枢纽。周末，我们需要处理有关单车被违规丢弃或损坏的客服报告。”

　　这方面的工作需要投入大量人力和资金。自从在英国开展业务以来，过去一年ofo和摩拜获得了阿里巴巴和腾讯的数亿美元投资，以支持业务开拓。这也引发了投资人关于泡沫的担忧。

　　风投公司Mangrove Capital Partners CEO马克·特鲁泽克（Mark Tluszcz）表示，很难看懂“这些公司要如何实现大规模的盈利”。

　　这些公司正展开激烈竞争，对于用户数、车辆数和成本等业务数据严格保密。不过两家公司均表示，人工是业务成本的很大一块。

　　希尔-德来福表示，在剑桥，ofo有450名员工负责管理车辆。摩拜英国总经理史蒂夫·皮尔（Steve Pyer）没有直接招聘员工，而是采用了与第三方合作的方式。他表示，每1000辆摩拜单车就需要10到15名运营人员。

　　摩拜国际拓展副总裁克里斯·马丁（Chris Martin）表示：“需要确保，车辆永远在合适的时间处于合适的地点，让我们知道我们拥有这些车辆。在每座城市我们都有运营团队，我们有员工和物流供应商，协助运输单车，从而匹配供需。”

　　在伦敦，两家公司的员工需要确保，车辆不会被随意停放在尚未获得运营许可的自治市镇。采用类似运营模式、来自新加坡的共享单车公司oBike今年8月曾被媒体称作“黄色单车瘟疫”。当时，该公司的多辆单车停放在伦敦西南部的一个地区。该公司的超过130辆单车被区议会扣押。oBike拒绝就本文置评。

　　由于在进军这些自治市镇和城市市场中遇到的挑战，ofo和摩拜试图从Uber的遭遇中学习经验。今年，伦敦封杀了Uber，称该公司不是“适当的运营者”。Uber正在对这一禁令提出上诉。

　　马丁表示：“在伦敦，我们对每个自治市镇投入了大量时间，确保我们能协力进入市场。”（邱越）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有