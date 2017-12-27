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热词记录2017年 百度百科发布大数据产品百度数说

热词记录2017年 百度百科发布大数据产品百度数说
2017年12月27日 11:21 新浪科技
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　　新浪科技讯 12月27日上午消息，昨天“数说·星芒”百度百科史记2017暨数说发布会在北京举行。发布会推出《百度百科2017娱乐数据报告》，同时百度百科全新发布大数据分析产品“百度数说”。百度数说将借助大数据挖掘和自然语言处理等AI能力，将从明星垂类切入，从多维度量化明星价值。

　　百度副总裁吴海锋、百度知识业务体系总负责人王京津、百度百科&百度经验首席架构师杨明璐、百度百科总经理陈合春等出席会议，中央军委后勤保障部金盾影视中心主任李学政、艾漫数据CEO 夏宗靓、爱奇艺产品技术中心高级总监孙斌、新浪娱乐事业部明星业务高级总监吴赫、猫眼娱乐副总裁白文娟、拾捌文化CEO邓立、吐槽电影院主编 Luka等行业大咖也莅临现场并发言，共同见证百度百科的年度盛会。

　　“史记”视频追寻2017年度记忆

　　从2013年开始，百度百科“史记”每年都会以词为单位，盘点全年发生的热点事件。2017是史记五周年，今年百度百科用情绪串联全年热点，用热词记录年度人们关注点的变化，描绘出2017的时代色彩。

　　在发布会现场，播放了百科“史记2017”的年度热点事件盘点视频《2017，世界是什么颜色？》。视频通过“灰，生命之殇”、“蓝，时代之思”、“黄，万众之瞩”、“红，国邦之兴”四条主线，重现了十九大、九寨沟地震、江歌案、无人车等热点事件，展示了在2017年中国人的喜怒哀乐。

　　随后，百度百科品牌经理容薇分享了《百度百科2017娱乐数据报告》。容薇表示，“热点事件背后隐藏的社会状态与人类情感的宣泄，百度百科希望可以透过这组数据，让大家看到百态人生。”

　　“数说”推出 百度百科变为“数据简历”

　　本次发布会还发布了一款大数据分析产品——百度数说。百度百科总经理陈合春在发布会上表示，“百度数说是百度百科从1.0时代向2.0时代跨越的重要一步，将全面实现从标准的 ‘百科全书’，向结构化‘数据简历’的跃迁。”

　　目前，数说仅开放明星垂类，随着技术的不断提升，数说所覆盖的领域将越来越多；同时，通过提升数据挖掘能力，数说也将逐步从C端渗透到B端，服务更多的B端产业。

　　现场，由艾漫、微博、爱奇艺、猫眼等多位权威数据方代表，与百度公司相关领导一起，共同启动数说。基于百度数说的分析结果，百度百科在现场公布了“2017年度最具粉丝力艺人——易烊千玺”、“2017年度最具粉丝力艺人——张雪迎”；此外，杨明璐、李学政、孙斌、邓立、Luka等还就大数据在娱乐行业的应用进行了深入探讨。

　　可以看出，“All in AI”的百度，旨在打造更加开放的知识生态体系，引入更多优质合作方，实现与相关产业的深度结合。（辛苓）

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