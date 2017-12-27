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媒体：今年亚洲新增18家独角兽公司 15家来自中国

媒体：今年亚洲新增18家独角兽公司 15家来自中国
2017年12月27日 09:16 界面
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　　来源：界面新闻 徐秋雨 何苗HM

　　中国“独角兽风暴”已经席卷亚洲。

　　一般来说，估值超过10亿美元的初创公司被称为“独角兽公司”。总部位于新加坡的创投媒体Tech in Asia统计数据显示，2017年亚洲地区新增了18家独角兽公司，其中有15家来自中国。交通出行、房地产和人工智能是新增独角兽公司最多的行业，蔚来 汽车、摩拜单车、ofo、小猪短租、寒武纪科技等知名公司都榜上有名。

　　另外3个来自亚洲其他国家的独角兽公司分别是菲律宾预制房屋公司Revolution Precrafted、日本AI创业公司Preferred Networks和印尼电商公司Bukalapak。

　　Revolution Precrafted成立于2015年，是菲律宾迄今为止第一家独角兽公司。Preferred Networks在今年8月获得丰田的100亿日元融资，该笔融资将用于加速双方在移动出行相关AI的联合研究。Bukalapak在11月跻身独角兽公 司序列，未来它将面对来自印度本土电商Tokopedia（曾获阿里巴巴11亿美元投资）的激烈竞争。

　　另据胡润研究院在12月21日发布的《2017胡润大中华区独角兽指数》，今年大中华区独角兽企业总数已达120家，整体估值总计超3万亿人民币。 蚂蚁金服以超过4000亿人民币的估值高居榜首，滴滴出行以超过3000亿人民币的估值位列第二，小米、新美大以超过2000亿人民币估值并列第三。

亚洲独角兽公司
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