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阿米巴资本王东晖：投资SaaS是避开BAT的机会

阿米巴资本王东晖：投资SaaS是避开BAT的机会
2017年12月27日 09:09 界面
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　　来源：界面新闻 刘燕秋LYQ

　　2010年下半年，时任金山软件CFO的王东晖告诉雷军，他要辞职去做天使投资，当时雷军有一点诧异，觉得他应该更平稳的去做二级市场。但“好奇心驱动”的王东晖想做点“更好玩”的事情，于是在2011年，他和前阿里巴巴副总裁赵鸿、口碑网创始人李治国一起创立了专注于TMT领域早期投资机构阿米巴。

　　在经历“怕投不出倍数”的短暂焦虑之后，阿米巴很快投中了蘑菇街、快的打车两只“独角兽”。投资蘑菇街时，阿米巴甚至还没有正式成立。那是2011年3月，在一个日式餐厅里，王东晖请陈琪吃了一顿烧烤，彼时蘑菇街还在发展初期，两人没怎么聊产品的问题。王东晖就问陈琪，你今天如果面临的是一个完全不一样的阶段，要面对很对投资人、企业规模扩大、压力越来越大、还有内心的孤独感，这些要怎么处理。在王东晖眼中，陈琪是那种高质量的创业者，所以没怎么犹豫就下了注。

　　阿米巴成立的时候，中国还只有三家天使投资机构，作为最早一批机构化的天使，又恰好赶上了移动互联网的红利爆发期，阿米巴一期基金投了36个项目，最终产生20多倍账面回报。

　　但现在形势变了。移动互联网红利渐退，越来越多的风险投资机构也让王东晖感叹“钱有点泛滥”，而触角越伸越远的BAT更让王东晖感受到压力。这也促使他在二期基金中调整了投资的侧重，最终60多个项目里，投了20多个面向B端客户的SAAS企业。

　　SAAS行业投资周期长，爆发慢，但与传统行业更深的融合能够实现科技的颠覆力量，同时这个领域也是BAT为代表的互联网巨头还没太顾及到的。因而，投资SAAS对王东晖来说是个“理想”的选择。“我们基金年限比较长，没有三五年就退出一个项目的想法，另外，我们基金的理念是，一件事本身的价值，比追一个风口更重要”，他告诉界面创业。

　　对王东晖而言，做投资更多时候还是一件关于“相信”的事。在他看来，每家早期投资机构信任的方式都不太一样。选择相信谁往往决定了成败，也要能坦然接受那些没有结果的投资，因为“无常”才是这个行业里的常态。

　　关于多年来的投资体会、关于重点投资的SAAS行业、关于同创业者间建立信任的方式，界面创业和王东晖聊了聊，以下是对话内容，界面创业略作编辑：

　　好奇心、反思和焦虑

　　界面创业：你是财务背景出身，在金山又做了7年CFO，对数字肯定更敏感一些，当初为什么决定做早期而不是偏后期的投资？

　　王东晖：有几个层面的原因。最重要的是人的驱动，这实际上是一个很奇怪的事，有些人就是很纯粹地要做一个跟别人特别不一样的事情，一定要有非常大的光环，觉得这是人生的价值。这么多年来，我也一直在分析自己是什么驱动，我觉得我自己是好奇心驱动。有好奇心的人一定喜欢自由，在任何一个公司里面哪怕在大的公司里，除非你是创始人才能有自由。我在金山是一个职业经理人，拿到股票也是期权，仅此而已，公司的很多事情属于我可能比股东更着急，但是我解决不了这些问题。

　　做互联网投资首先给我一个重新看待世界的机会，它是科技的，然后有代表着年轻人的一些方式的变迁，天生来讲这就是一个年轻自由的选项，在你看未来的时候往往就是看年轻人和科技，所以这是我选的一个大的方向。

　　为什么要做早期？2010年的时候我和阿米巴现在的联合创始人赵鸿想创业，他当时是阿里巴巴集团负责财务的副总裁，当时我们就觉得自己什么都懂点，但是实际上又什么都不懂，既不懂产品也不懂运营也不懂研发，可能对于一个行业，对价值链、对模型、对判断这些还比较擅长。赵鸿也有很重的好奇心，我们都想做互联网，又都有这份资源，就做投资吧，这也是我们这个圈子决定的。

　　如果我们做一个后端的投资，那其实又变成一份工作，就不是一个兴趣了，那挑战不够。早期对我们来讲更好玩，说实在的就是不一样的东西，你也会有很强的归属感。如果我看到一个企业从零开始，在企业最需要钱的时候，我第一笔把钱给他，如果他成功了分享的喜悦，跟这企业到C轮、D轮以后了我给一笔钱，这是完全不一样的喜悦。某种意义上说，这种东西可能别人是不能体会的，现在很多企业大了之后，没人知道天使投资人是谁，一提滴滴都知道是王刚投的，这种案例非常少，但我觉得这个根本就不重要。

　　投早期是一件失败概率非常高的事情，某种意义上说对创业者是挑战，对于投资人也是一个挑战，你的纪律性决定了你到底会投什么样的企业，所以其实往往在投资过程中也是一个学习的过程，尤其是我们会看到每个创业者，在创业的过程中面对挑战会有一些人性中光辉的东西。各种各样的东西反过来也会映射到我们自己，我觉得做天使投资人，有很大一个兴趣就是，你在不停反思这些项目的过程中，让自己的内心变得更大，这个大不只是强大。人之所以与其它的物种不一样，我们能传承下来，核心是知识太丰富了，所以知识某种意义上讲是让我们能够去探索世界，或者是让我们得到愉悦得到解脱的非常核心的东西。总而言之，我觉得早期投资让我变成更好的一个人。

　　界面创业：你觉得做天使投资人很大的乐趣是，在不停反思的过程中让内心变得更大，能具体说说是如何进行反思的吗？

　　王东晖：其实做投资很重要的一件事就是要相信。做高倍数的投资，相信是必须具备的最核心的东西，因为很多东西没什么道理。但相信谁是一个很难的过程，人和人之所以不一样是因为选择相信的不同，从而产生完全不一样的结果。对我们早期投资来说，选择信任的人是最核心的。

　　第二件事就是设定正常的期望值。佛教经常说“无常”，在早期投资里有太多无常，怎么把无常当成是常态，正常设定预期，而不是患得患失，怎么处理恐惧和贪婪这件事情，其实道理都是一样的。

　　第三就是要宽容。用这种态度处理跟创始人之间的关系，比你去指点或者指导团队意义更重要。

　　实际上这也是我们投资人生的一个生意经。你在面对不可预测、瞬息万变的世界时，只有本着这几点，才能构建自己的理想国。这三个道理是我们在跟每一个创始人沟通学习、一起工作过程中不停在领悟的。

　　界面创业：做了将近七年投资后，现在对投资这件事儿的感觉跟一开始有什么不同吗？

　　王东晖：完全不一样。一开始的焦虑是无知者无畏那种焦虑，也不知道自己能干成什么样。我记得当时第一次融资的时候在深圳，一个二级市场的朋友问我，你的基金回报能做到多少，我说能做20倍，其实当时我也不知道一个早期投资基金到底能做到多少，但我们正好做了20多倍，一期基金有不错的项目，但我觉得这是一个纯粹的偶然事件，有运气的成分。

　　当时我们内心很纯净，面临的机会也不一样。智能手机的流量红利刚刚开始在中国出现，爆发是在2012年、2013年，我们是从2011年开始做投资的，当时市场上很多人其实对智能手机到底代表什么还是有困惑的，大部分人只是认为互联网从desktop到smartphone是一个平移的关系，没想到是一个几十倍的关系。阿米巴是最早期机构化的天使，我们成立的时候，中国只有三家天使投资机构，所以我们算起了个大早，赶上一个非常好的时间，很快就度过了怕自己投不出倍数的那种焦虑期。

　　今天的焦虑其实跟那时候不一样。我最近也在反思，今天的焦虑是怕自己不够成功？也倒不是，往往这是一种负担，尤其是拿了很多LP的钱，让你觉得不帮人挣钱或者不帮别人挣很多钱是一个很没面子，很不好意思的事。今天更多是这种基金层面的焦虑。

　　对这些企业来说，一期基金比较野蛮，基本上属于生完孩子不管，好孩子被人领养这套逻辑。今天不行了，现在你要找一个生出好孩子的从概率上说也不容易，在2007年以前，钱还很值钱，今天来讲至少在过去好多年，尤其是在我们科技创业早期资金圈里，钱有点泛滥了，在这种情况下，能找到一个好企业是一件困难的事情。同时随着基金规模扩大，能够在重大的决策上给予帮助也是一个非常重要的事情，今天我们在这方面比之前要花费精力稍微多一点，操的心更多了。

　　界面创业：需要放更多的精力在管理这一块？

　　王东晖：对，投后管理操的心更多了。我们基本上都是锁定重点项目，所谓A类项目一般占我们基金的10-20%左右，我们长期跟投的项目比A类项目多一点，在25%左右。现在基金大了以后，我们也是从天使轮或者A轮转到B轮，一直保持着这种话语权。不像你投了天使，可能到了B轮以后你连董事席位都没有，那想保持话语权、影响力是很难的事，可以和创业者还是朋友，但是总不能说你连股份都不到那个门槛还要董事席位。

　　界面创业：那对你来说，现在投资过程中比较纠结的地方有哪些？

　　王东晖：展望未来十年的东西，这个机会对所有人既是公平又是不公平的。做早期投资苦在哪儿？你要做很长时间的思考，你做后端的就看数就行，趋势很明显，对我们来说不一样，我们一定要对未来至少五年趋势要有一个非常大的判断，这决定了你去怎么赌，你是不是要赌。

　　今天来讲，我们投资一定要看到这些科技的大趋势，在各个行业如何去渗透，如何去建立新的连接方式，AI怎么去产生一些新的应用场景，另外对我来说就是怎么能够避开BAT，至少在他们之前我要先下手，像这些我觉得实际上是一个早期投资者特别纠结的东西。

　　界面创业：BAT越来越多介入投资，给你们的压力主要体现在哪？

　　王东晖：BAT资源广，信息灵，他们又更聪明，唯一一点就是他们是按照自己的战略布局，对于我们来讲，要更专注要更快。其实压力非常大，从业绩上看也是很大的挑战。这几年，阿里腾讯的股票涨了十几倍，我觉得这已经比市场上99.9%的基金业绩都要好。所以今天做投资，第一是要回避掉BAT，第二是要从业绩上超过他们，这是一个巨大的挑战。

　　投资SaaS是避开BAT的机会

　　界面创业：总体来说，二期基金和一期在投资布局上有什么不同吗？

　　王东晖：只是侧重点不同。一期里面还是基于C端流量的项目多，二期里面基于C端流量的少，基于B端SAAS的多，配比是不一样的。

　　界面创业：为什么会有这样的变化？

　　王东晖：二期的时候，我们看到BAT太强大了，把基于C端流量的场景这块都能占领。纯线上流量这几年真的没有出现大的东西，要么被BAT收购了，要么被包养了。不被收购，不被包养，面临的结局都比较凄惨，今日头条算是不一样的公司。但是我觉得互联网的使命，或者说意义不光是在于建立C端流量，因为它本身是连接，是在通讯基础设施提升之后产生的一种科技颠覆的力量，这种力量其实有很大的一种趋势是要更深地融入传统行业里面。对我们来讲，我觉得能够提高B端用户效率、解决他们核心的能力问题的，这方面就是SAAS，或者类似的东西。这样的行业就是需要一些时间建立行业的壁垒，信息化的壁垒。无论什么互联网公司想深入进去，这都不是它擅长的。

　　界面创业：谈一下具体的问题吧，就国内整个市场的发展情况来说，SAAS是不是还处于比较早期的阶段？

　　王东晖：我觉得从市场上来讲，垄断行业就不适合我们现在挑的这些赛道，如果上游和下游都比较分散，那就有机会去做很多东西，对我们来说就是大部分中小企业。

　　比方说我们投了一家电商的SAAS叫聚水潭，当时服务各个店的软件非常多，聚水潭也是在一条血路杀出来的，经过这段时间积累，它首先帮企业解决进销存的问题，慢慢延伸到科技服务，我今天看到它面临的机会越来越大，可以把更多的客服服务甚至供应链后端的服务打包在一起，提供全维度服务。我们后来跟聚水潭一起初创了一个叫乐言的客服机器人，它解决了淘宝店很大的痛点，淘宝其实客服工作量挺大，一家五千万年销售额的淘宝店大概客服上要花75万，大部分是人工和坐席成本，通过乐言就可以让你的成本降低一半，那你一年给我几万块钱年费也很正常。另外，我觉得随着SAAS拓展，你只要做好前面的基础服务，以后SAAS会逐渐变成一个生态化工具甚至开放的API提供更多服务。

　　我觉得在未来，SAAS有个很大能力就是它会自动调整产能，一些不先进的产能就会慢慢的被去掉，因为随着效率的提升，不赚钱的东西自然就被淘汰了，因为大家都在一个生态里，这种快速的信息去交换，去中介化、去中心化，以后所有的中心都围绕着数据，数据在说话，效率在说话，能力在说话，信用在说话，智力在说话，围绕这个东西去做的话，整体产业都会变成不一样的事物。

　　界面创业：这种发展路径跟SAAS在美国的发展是不一样的吗？

　　王东晖：不一样，美国是一个大的行业先驱做整合，大鱼吃小鱼，然后我慢慢的把整体产业链从上到下吃掉，或者我横向去发展。美国在70年代以后，很多的传统行业都已经进入合并竞争淘汰的阶段，所以往往在那之后会进行企业信息化。

　　中国的企业还没整合，举个例子，中国药业零售有几十万家，其中属于大规模连锁的也只有不到20%，这跟美国来比还是处于早期阶段，所以未来机会很大，但大家是不是一定要通过资本并购这种模式，我觉得一部分会，未必会全部，可以通过科技赋能，甚至我觉得以后本身这些信息化系统就变成一个虚拟运营商的角色。

　　界面创业：国内SAAS行业在技术这块和美国有很大的差距吗？

　　王东晖：没有，我觉得不是技术上的原因，在中国阻挠SAAS发展的因素比较多。首先在认知过程当中，无论是大型民营还是国有企业，它现在的预算体制都不支持你付服务费，买个东西可以，做个项目可以，它能看的见，可以招标，但是说到服务费，它不愿意付钱。我觉得这是目前最大的瓶颈。这种情况也在慢慢改变，现在C端消费者都已经改变了。

　　界面创业：你觉得企业的观念转变大概需要多长时间？

　　王东晖：三、五年，尤其是像建筑这样的传统行业，价值链比较长，越是价值链长的，用户改造时间也更长。

　　界面创业：到那时候，SAAS行业有可能大规模的爆发吗？

　　王东晖：我觉得SAAS行业一定会有大规模的爆发，它的载体也可能发生很大的变化，它可能会和物联网、新的硬件平台融合在一起，以后互联网加上SAAS加上物联网，这种新的智能硬件平台，都会成为一个基于云端的服务能力。

　　界面创业：但这就需要更长时间吧？

　　王东晖：没有想象的那么长，到最后会有一个加速的阶段，我觉得很多的行业在未来5到10年可以被彻底的改造，哪怕是在中国。

　　界面创业：SAAS行业在中国能出现一个大公司吗？

　　王东晖：我觉得一定有机会，否则的话我们也不去看，但是它会比较慢，爆发性没有那么强，改变企业用户不会是一个很快的过程，越大的企业越是这样。

　　界面创业：你们的LP能等那么长时间吗？

　　王东晖：我们基金年限比较长，另外从基金的理念上讲，我们更觉得，一件事本身的价值，比追一个风口更重要。

　　界面创业：那大家都在追逐风口的时候，你不会担心自己落下了？

　　王东晖：不会的，我觉得其实你很难从风口上去赚到钱，我们投的很多项目，刚开始的时候都拿不到钱，他能拿到钱也不会找你。

　　界面创业：你们二期基金里投了多少个SAAS项目？

　　王东晖：大概差不多有20多个吧。

　　界面创业：未来这个SAAS的市场格局会是怎么样的？会一家独大？

　　王东晖：我觉得在垂直领域之中，应该最后都是变成一家独大的，但是整体来说很难一家独大。比如我们餐饮投的二维火、院线投的指点无限这些都是行业NO.1。

　　界面创业：投垂直行业的SAAS是因为在行业里扎的更深吗？

　　王东晖：对，像那些综合类的CRM，肯定通过微信，你给你的销售弄了一套CRM的东西，让他去做管理，最后他大部分沟通界面还是在微信，那有什么意义呢？还是把用户带到微信上。

　　界面创业：二维火前段时间遭遇美团封杀，怎么看待这种大公司的竞争压力？

　　王东晖：他们有竞争，很容易锁定对手。这种互联网企业，流量中心会倒逼很多企业加入它自己控制的SAAS体系，但是无论如何它都需要SAAS，光有流量中心的平台或者前端的东西是不够的。

　　界面创业：这种情况下，创业公司的优势是什么？

　　王东晖：那就要在产品上、服务上有更深的积累，大公司做的杂，产品积累可能差一些，而且我也相信，像腾讯走过的路也一样，从让别人无路可走，到今天开放让别人加入自己生态，我觉得这是迟早的事。

　　建立信任的方式

　　界面创业：现在你们的项目来源都有哪些？

　　王东晖：就是我们自己的信任圈，之前是我们几个人，现在到我们阿米巴的LP，到我们投的企业，尤其是我们投资的一大堆SAAS企业，这些SAAS企业又在行业当中属于领先的位置能够再覆盖一堆，这个是我们核心项目来源，另外还有一些外部朋友推荐等等。其实大家都差不多，不能建立联系的项目你再好都没法投，这就是圈里圈外的差别，互联网圈之外的人，他不是不够聪明，他真是没法和这个行业建立信任关系，这个是核心。

　　界面创业：你们投的威马汽车是属于哪种情况？

　　王东晖：那是一个认识十七八年的朋友介绍的，当时我们也看了好几个汽车的项目，最后我觉得我们看一个企业最核心的东西，是看它的“一招鲜”到底是什么。我们觉得威马最重要的，是整车制造的能力以及它符合欧盟或德系车的高标准，如果将这个能力放大，我觉得别人是很难超越的。

　　界面创业：你们是投的哪一轮？

　　王东晖：我们投的是最早期和中间的B轮。

　　界面创业：最早期只有你们投吗？

　　王东晖：对，最早期只有我们投。

　　界面创业：这个领域不是还有蔚来汽车、小鹏汽车这种创始人具有互联网背景的？

　　王东晖：我觉得整车制造还是蛮复杂的，你要让这些背后对应的供应链能够高效运作，这件事蛮难的，手机就那么难，小米手机做了那么多年，最后还要雷军自己挂帅去解决小米供应链的问题，手机不过1000个件了，汽车要上万个件，电动汽车比传统汽车件要少，但还是一个数量级的，对于我们来讲，更相信能跨界但是必须在制造整车能力上有优势的人。这个没有对错，看你相信谁了。

　　界面创业：你们以前投了快的，又投了威马，为什么没投共享单车？

　　王东晖：当时没看懂吧。

　　界面创业：后悔吗？

　　王东晖：没有什么后悔的。什么都投中，我们就变成神仙了。对我们来讲，只要能够坚定我们的理念，不停学习，然后保持低调，保持敬畏即可。

　　界面创业：当时你是怎么分析共享单车的？

　　王东晖：当我们想投的时候，市场已经挺晚的了。我们其实知道这个事蛮早的，但当时觉得好像没弄明白，我们觉得单车那么小，跟汽车怎么比？一辆单车创造的收益跟一辆汽车完全不是一个概念，一辆汽车可能要顶几十辆单车。单车一天收益几块钱，一辆汽车一天收益几百块钱。

　　界面创业：所以你们当时觉得算不过来账？

　　王东晖：当然当这个变成了全民习惯的时候就不一样了。这是一个习惯的变迁。补贴这事儿实际上是跟快的、滴滴是一样的，通过补贴把折损扭转过来。不过这事儿还早。我们今天相信，智能汽车行业至少是一个千亿美金的机会。对于单车来讲，如果说仅限于一个单车，那也就是一个百亿美金级的市场，还是有一个数量级的差距。

　　界面创业：共享单车现在的这个局势和滴滴快的那时候有可对比性吗？

　　王东晖：我觉得发展规律都是一样的，最后两家合并，其他都活不了。补贴的习惯说白了就是钱嘛，我现在有能力花那么多钱把用户重新改造一遍，这个意义到底有多大呢？估计这两家后面都有这么多钱。这个仗已经没法可打了。今天企业之间打口头仗，我觉得是有些神经错乱的。

　　界面创业：去年比较热的直播类项目之前有看吗？

　　王东晖：我看直播特别早。四五年前就一直在关注这个东西。我那个时候特别相信，视频会变成一个新的内容。这个领域当时还比较空，还没有太多人进来。

　　界面创业：所以当时是觉得那些团队不行？

　　王东晖：对，我有一段密集看了很多，但是都没有投。很多时候做投资就是这样，不能说你看的早看的多，就是机会。你可能没看几家，或者就看一家，正好碰上这一家就投了，结果也很好。这个世界就是这样，但是你也不能相信运气嘛，你必须要了解大概率的东西，保持一样的心态，一直投下去。从做这一行来讲，大部分出错都是在时间上出错，方向其实大家都能感受到。你怎么会知道这个东西正好是合适的时间呢？要么过早，要么过晚。

　　界面创业：对你来说，这也是投资行业的魅力所在？

　　王东晖：对，我觉得这是最大的挑战。有些人太后知后觉了，当这些事已经变成现象级了变成风口了才出手，那我觉得这就没什么意思，除非你有很多银子。我觉得最可笑的是，当时滴滴快的补贴战打的很厉害时候，全国每个省都有好多创业团队在看这些。很多人发BP都说，听说你们投了快的，然后介绍自己现在做了一个什么项目。想一想觉得很多人其实非常盲目。这也没办法，可能大家的想象力啊各个方面也有限，为了创业而创业的人太多。

　　界面创业：社交这块，你们投TiKi这种陌生人社交软件，是因为你看好这个方向？

　　王东晖：我们喜欢这个创业者。其实我们今天投的这三个社交项目里面，有两个当时就不是做这个方向的，后来慢慢转过来的。其实创业者就是这样，当中有太多的歪打正着。

　　界面创业：那你们当时主要还是看人，觉得这个人能成事？

　　王东晖：人嘛，缘分。无形当中能够相互吸引，建立信任，真的是一种缘分。我觉得其实就是这种信任的方法，可能是每家早期投资机构都不太一样。

　　界面创业：那一般什么样的人比较吸引你？

　　王东晖:我觉得每个团队都不一样，像我们之前投的那个tata UFO，创始人是个韩国人，在北大读书，会讲中文，最初是在韩国创业，去印尼做过志愿者。我特别喜欢他，觉得他挺勇敢，心也很大，他要做一个泛亚洲的东西，当时我们觉得他这个想法可能还比较早，比较幼稚，但有这种想法其实是值得沟通的。那好像是2013年，当时我在休假，发现他在Linkin给我发了一个东西，我其实很少看Linkin，看了觉得这个东西挺好，很有兴趣见面跟他聊，没几天就进了TermSheet（投资意向书）。但是这么多年来，这个项目濒死的状态太多了。所以我觉得投早期非常难。你要总结别人的成功，那不过都是事后的事情，其实是没有逻辑的。

　　界面创业：那你们当时投蘑菇街是什么机缘？

　　王东晖：我们联合创始人是阿里体系的，所以当时有人把蘑菇街的陈琪介绍给我们，我们就特别喜欢他。陈琪做蘑菇街的时候美丽说实际上已经很大了，一天的UV大概有三四十万吧，我看蘑菇街的时候只有七万多，实际上蛮小的。当时蘑菇街还是走过一段弯路的，在做那个淘宝导流的时候就差点倒闭。

　　陈琪当时有几点比较吸引我。第一就是他在阿里的经历，我们很容易做尽调，他实际上在阿里混得很好，是很优秀的产品经理，大家都喜欢他，另外，他做这件事的决心很大，阿里的股票都放弃了，把房子都卖了。从某种意义上来讲，能碰到这种高质量的创业者，对我们来说实际上不需要犹豫。

　　蘑菇街是我们投的第一个项目，那时候我们基金都还没有成立，所以我们也特别幸运，第一个项目就碰上了陈琪。2011年3月，他来到北京跟我聊，在一个日式餐厅里面，我请他吃了烧烤，没怎么聊产品的问题。因为当时产品也很在初级阶段，我也没什么可供参考的意见。我就问了陈琪，你今天如果面临的是一个完全不一样的阶段，后续可能面对很对投资人、包括企业规模扩大、压力越来越大、还有内心的孤独感，这些要怎么处理。

　　界面创业：那他怎么说的呀？

　　王东晖：那我现在不能告诉你。

　　界面创业：现在在阿里、京东这种巨头挤压之下，这种垂直电商还有机会吗？

　　王东晖：我觉得现在流量上有一些新的变化。蘑菇街已经加入到腾讯阵营里了，我觉得基于腾讯流量的电商会做一些新的改变。

　　界面创业：你会看好现在基于微信的小程序电商？

　　王东晖：我寄予很高的期望。说白了，现在就是微信给大家流量，给大家奶喝，这是好事情。对于微信来讲，其实就是一个方式和决心的问题。以前有一些投鼠忌器，其实微信有内容，可以通过内容链接交易，内容电商是不一样的东西。我觉得只要你不影响它的朋友圈，涉及不到它的根本原则。

　　界面创业：那你们有投这个领域吗？

　　王东晖：我们一直都在看。我们希望投一个类似平台的东西，单一的小程序还在观察阶段。我们大的逻辑是尽量往平台上投，而不投单一的产品，就像我们在淘品牌上看了这么多年，一个淘品牌都没投。

　　从心理上说，我们觉得SAAS这一块我们更能理解，更不用承担个体品牌的风险，这是我们的理想。我觉得阿米巴在策略上是，前瞻性比较大，但是在投资的战术层面还是挺保守的。

　　界面创业：有关注新零售、无人零售这些领域吗？

　　王东晖：我们对办公室货架、无人零售店这事儿没有那么大的热情，我觉得资源比较浪费。我们想看一下后端的系统。

　　界面创业：阿米巴是成立比较早的早期投资机构。这些年一下子有特别多的天使机构、基金诞生，我们现在给自己的定位、战略跟之前有什么不同吗？

　　王东晖：定位上没有区别，我们还是要持续按照我们的价值投资理念，保持判断的独立性，看好一件事情的长远价值和社会价值，另外就是我们希望给股东提供回报，这些东西都没变过。

　　界面创业：那2018年关注的领域跟之前会有什么不同吗？

　　王东晖：SAAS这个领域我们还会继续看，因为SAAS当中会有一些数据场景，数据、AI包括新的智能硬件平台，我们也会看。

　　界面创业：你们看AI是会和SAAS结合在一起？

　　王东晖：其实这倒未必。只不过因为有SAAS这个场景，然后会产生数据，这个过程中，因为有SAAS跟用户的使用习惯，才会更容易给AI做一种服务，产生一个商业模式的基础，这就是为什么我们对打造一个公用AI没有兴趣，我希望AI能够有一个垂直的场景。

　　界面创业：那就是说你们不会看那些比较底层的AI技术？

　　王东晖：纯粹的所谓AI引擎不太会看。我们看AI是把它当成个应用，而不是当成一个平台。

　　界面创业：怎么评价2017年的投资环境？

　　王东晖：我觉得其实从2016年下半年开始，投资都一直处在火爆阶段。2017年下半年稍微有点理性，整体市场还是钱比较多，项目盲目，钱也挺盲目，在追一些所谓的风口，只要有人背书，一大堆跟投的人特别多，大家心里生怕错过了，被落下了，可能是这种恐惧心理吧。我觉得市场能够影响这个东西，第一是整个的金融市场，另外一个就是钱上的供给。我相信2018年这两方面都会变好，二级市场股市应该会有调整，可能钱上也不会像以前那么充分，新的资金去融钱有可能会遇到比较多门槛，基金也会进入到一个快速的淘汰期。

　　界面创业：阿米巴现在退出的项目有多少？

　　王东晖：第一期退出的，差不多有5个项目。二期没有实质性的退出，时间还比较短。

　　界面创业：主要是并购形式退出？

　　王东晖：并购比较多，被上市公司、BAT并购。

　　界面创业：你说当初是在好奇心的驱动下，为了自由而进入投资行业，那你现在觉得自由吗？

　　王东晖：肯定是非常自由了。我跟赵鸿既是基金的创始人，又是个人的大股东，所以对基金有特别强大的拥有感和归属感，这种自由表现在直到今天，我们仍然是一个很小的团队，每个人每天都是自由办公，我也鼓励同事保持高效的状态。从心理感受来说，每天跟年轻人在一起，吸取他们的激情和理想，这本身就是一种莫大的自由，因为你拓展了你的世界，也让我们觉得世界更年轻了。

　　界面创业：你说要保持低调，保持敬畏之心，但做投资又不能太低调，怎么平衡这种关系？

　　王东晖：我觉得投资做的好和低调本身并不冲突，对我们小基金来说，并不一定是要天天刷基金的品牌，更重要的是把项目投好，把回报的倍数做出来。其实今天对我来说，最优先的时间分配还是跟最优秀的创业者在一起。

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