挑战谷歌与Facebook：亚马逊2018年发力数字广告业务

新浪科技讯 北京时间12月27日早间消息，据多个广告主和技术合作伙伴透露，亚马逊一直在悄悄的在自己的网站和其他服务中测试广告产品。该公司计划在2018年发力数字广告业务。消息人士表示，亚马逊希望在2018年中，将重心放在电子商务搜索和视频产品的广告上。

除了自己的网站和产品之外，亚马逊还希望在其他地方销售广告。例如，一位消息人士表示，该公司正在与Kargo等第三方移动广告合作，希望在电视和移动设备上销售广告。

来自广告行业的消息源也表示，亚马逊正在扩招广告部门员工，尤其是在纽约地区。在今年7月的Q2财报会议上，亚马逊CFO布莱恩·奥尔萨夫斯基（Brian Olsavsky）曾表示，他们将会招聘更多的广告销售人员。

研究机构Magna Global的数据显示，2017年，全球数字广告行业的市场规模达到了2090亿美元。该机构预测，明年数字广告行业的总规模将上涨13%，达到2370亿美元。美国是当前世界上数字广告规模最大的国家，广告主在2017年上半年就花费了401亿美元。

虽然目前亚马逊并不依靠广告赚钱，但是eMarketer预测，在营收方面，该公司是美国第五大广告商。亚马逊在美国数字广告市场中，占比超过2%。Pivotal的数据显示，亚马逊目前落后谷歌和Facebook，两者加在一起占据了数字广告行业70%的市场份额。

为了结束谷歌和Facebook的垄断局面，许多广告主都在寻找其他广告平台，并且希望能够让其于谷歌和Facebook展开良性竞争。而亚马逊就是非常有潜力的一个选择。一些数字广告买家表示，相比于谷歌和Facebook，只要广告预算规模足够大，亚马逊愿意将更多的用户数据分享给广告主。因此，广告主们非常欢迎亚马逊在数字广告领域发力。（行云）