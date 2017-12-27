美媒盘点今年中国网络流行语:保温杯和Freestyle都有

导语：美国财经媒体Quartz近日开始关注2017年在中国网络上出现的流行语。文章称，世界看见了一个在全球化和气候变化等多个领域取得进展的中国，然而在中国国内，许多事情仍值得担忧。中国网络上有很多流行语反映出中国已感受到的骄傲和焦虑。文章列出了其中的一些流行语，并解释了前后来源。

以下为文章主要内容：

2017年，世界看见了一个在全球化和气候变化等多个领域争取领导地位的中国。尽管在国际中许多中国产业水平高度都值得骄傲，然而在中国国内，许多事情仍值得担忧，其中包括高额的债务以及高企的生活的成本（尤其是儿童的教育）。

中国网络上有很多流行语反映出中国已感受到的骄傲和焦虑。以下是部分我们最喜欢的流行语：

厉害了，我的国！（Incredible, my country）

2016年，中国的网民创造了“厉害了，我的哥”来表达对某人的惊叹、敬仰之情。1年后，中国的官方媒体想出了“厉害了，我的国！”这个流行语，并在网上让它广为传播。

央视以第一人称采访了民众对于中国发展的看法，并在1月末农历新年黄金时间播放，这个策划标题是“厉害了我的国”。其它地区也效仿这一做法，这个流行语就很快传播到全国各地。

最终，中国网民开始用这个流行语来表达自己对中国南海军队的组建，从技术到经济改革的进程一切事情的仰慕之情。在微博平台上，打上“#厉害了我的国#”标签的文章吸引了共超过3亿人的浏览。

别低头，GDP会掉（Don’t bow, GDP will fall）

三月，中国开始播出55集电视剧《人民的名义》，该片内容讲述的是在一个虚构的城市——京州市的反腐工作。这部电视剧成了热门剧集。

在剧中，最受喜爱的角色之一是京州市委书记李达康。他被描绘成一个正直的官员，目的是消灭腐败。但他也痴迷于GDP增长。他是中国官员的一类典型形象，观众在现实生活中可能遇到。比如，尽管公众抗议，但他仍下令拆除一家当地工厂，为一个能提高GDP的项目让路。

中国网民开始用手机分享相关表情包，里面有“别低头，GDP会掉”这句话。

这句话是根据女演员范冰冰的一句话改编的，她在2015岁的新浪微博上写道：“别低头，皇冠会掉；不要哭，坏人会笑。”

保温杯（Thermos）

8月，50岁的黑豹乐队鼓手赵明义端着保温杯出门的一张照片在网上火起来了，这张照片引发了对可怕的中年危机和对未来的恐惧的讨论。

这些激烈的讨论拿他与全盛时期的他鲜明对比，现在的他，有着灰白的头发和大肚子。保温杯反映出中年人的焦虑——一个人变得不那么精力充沛，但仍然必须面对充满不确定性的生活，以及来自年轻人的激烈竞争。

有些人开玩笑说连青少年也表现出中年危机。微博上有网友这么写：“步入中年的90后，到夜场也要带保温杯。” 另一个说：“90后的老阿姨每天默默拿起保温杯泡一杯杞子水。”（在中国，喝枸杞泡水保养身体，是一个中年人的专有特征）。

8月下旬，人民日报发表了一篇评论，提到了人们普遍担心失去竞争优势、害怕落后于时代的焦虑感，并鼓励所有年龄的人“不失朝气锐气，不畏奋斗之苦”。

佛系青年（Buddhist Youths）

十二月下旬，一系列的漫画在微信上疯狂传播后，“佛系青年”也在网上走红。这个词并不意味着年轻人皈依佛教，只是说他们更喜欢平和而不是冲突，倾向于满足现状而不是过分追求物质。

“佛系青年”出自“新世相”微信公众号的一篇文章，里面描述了二十几岁青年的九种“佛系”生活状态。例如，一个24岁的女孩说自己用手机App打车时，她会走到司机停车的地点，而不是坚持让司机来她的定位；另一个故事中，一位北京27岁的母亲说她不会强迫两岁的女儿参加任何课外课程，因为她不想给自己或孩子施加压力。这篇文章自12月11日一经发出，就已经收获了超10万的阅读量（链接）。

人民日报在12月13日对此发表了题为“也说‘佛系青年’（民生观）”评论，里面指出，无欲无求的态度是在高压社会迷失自我的症状，人们应该对生活更加充满热情和好奇。

贫穷限制了我的想象力（Poverty has limited my imagination）

中国收入最高的女演员范冰冰在九月下旬宣布订婚，一枚巨大的钻石戒指占据了近一半她的无名指。范冰冰佩戴这款戒指参加2017年金鸡奖。这枚巨大的戒指立刻引发了网友的好奇心，比如它是否干扰日常生活，是否能够让她自如地弯曲手指。后来有人指出，这个戒指实际上可以拆卸成一个更小的戒指。

这使许多人感到惊讶，一些人评论说“贫穷限制了我的想象力”，这也成为了评论如此奢侈的生活的一种说法，指的是某种奢侈品对于一个普通人来说是不可想象的，然后中国网民开始使用这个流行语嘲笑那些他们认为贵得离谱的物品。

十一月底，一位约有1600万名粉丝的微博用户“小野妹子学吐槽”在微博上发了一张售价为25380日元（约合225美元）的蒂芙尼曲别针，上面写道：“贫穷一次又一次地限制了我的想象力。”然后许多用户在下面回复装着普通的回形针盒子的照片。他们开玩笑说，他们意识到自己拥有的财富是多么巨大。

我可能X了假XX（I probably … fake …）

“我可能喝了假酒”，这是一名CS:GO选手在游戏中表现不佳后，会对队友这样说。因为有说法称酒精可能让选手发挥更好。这据说是“我可能X了假XX”句式的起源，指面对逆境时不会反思自己的弱点，而把原因归咎于其他因素。

“我可能学了假汉语，”这是纽约一所高中的中文试卷在网上流传时最受欢迎的流行语之一。一些中国网民质疑，即使像他们这样以汉语为母语的人，也不一定能够自如地应付这场考试。

当考试成绩不理想时，有人会说“我可能参加了假考试。” 而加班的人则会说，“我可能是过了个假的周末”。

你有Freestyle吗？（Do you have freestyle?）

由于娱乐节目“中国有嘻哈”在中国网络爆红，今年嘻哈首次在中国从地下成为主流。“中国有嘻哈”由视频网站爱奇艺出品，自六月开始播出，观看量达到了27亿之多，帮助数十名有才华的年轻嘻哈歌手，至少在当下声名鹊起。

而“你有Freestyle吗”是评委吴亦凡在该节目常问选手的一个问题。吴亦凡在节目初期经常问这个问题，而没有给选手有成效的反馈，这让网友质疑他是否是一个真正的嘻哈艺人。从这以后，“你有Freestyle吗”成了嘲笑那些名为嘻哈音乐人、实为一般流行明星的流行语。

这个流行语反映出“中国有嘻哈”的成功是建立在年青一代的消费主义之上，正如节目总制片人陈伟所说：“嘻哈在中国有巨大的商业潜力，音乐只是人们开始消费它的一个借口。”（亦深 轶群）