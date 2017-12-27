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洪泰基金盛希泰：作为CEO要“屁股指挥脑袋”

洪泰基金盛希泰：作为CEO要“屁股指挥脑袋”
2017年12月27日 15:12 新浪综合
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　　12月9日，在今今乐道读书会全国总部，洪泰基金创始人、洪泰资本控股董事长盛希泰分享了洪泰的投资逻辑，以及他所看到的创业公司和创业者存在的误区。盒饭财经对原文进行整理编辑：

　　嘉宾丨盛希泰（洪泰基金创始人、洪泰资本控股董事长）

　　编辑丨解 夏

　　来源丨盒饭财经 公众账号

　　本文精选3412字，邀你8分钟深度阅读

　　盒饭君与你一同思考：

　　创业者需要什么样的品质？

　　创业管理中要避免哪些误区？

　　投资人最看重创业公司哪种因素？

　　90%的CEO品质是天生的

　　如果你选择了一毕业去投资银行、大的咨询公司去做，相当于你一开始起步的人生就在水平面以上，但是你成长的道路会比较平缓，呈15度角、20度角往上走，不会有太大的坎坷。但是如果你选择创业的话，相当于你前面很多年是在水平面以下，但突然有一天你如果崛起了，脱离水平面，你的角度就是45度角、甚至60度角向上走的。所以人生35岁到40岁的时候有一个交集，我们会惊讶“这个人怎么出来了”，例如刘强东，这种感觉很明显。

　　我们看一个快速崛起的人不要只看他的成功，也不要跟他一个人比，如果他崛起出了水平面，是以9999个在水下淹死的人为代价，这其实很残酷。

　　创业也不要神秘化，CEO与职业经理人只是你选择吃米饭和吃馒头的区别。我说我山东人吃馒头，你是广东人你吃米饭，没什么了不起和不同，你选择了这条道，也很适合你，这是最重要的。

　　创业者跟职业经理人、合伙人有很大不同，压力是不一样的。你要做CEO还是做合伙人，需要有选择、会衡量。去年杜克大学校长问我，你认为一个人的素质培养是教育和后天各占多少比例，我说90%的CEO是inside，是天生的，但教育没用吗？教育很有用，但99%都是i do。

　　其实你要衡量你自己，能不能做老大的位置，例如容人之量、格局观、学习意识，这些能培养，也不能培养。

　　我特别强调，作为CEO要“屁股指挥脑袋”，中国有一句古话叫做“宰相肚里能撑船”，没有一个人天生是有胸怀的，比如你踹我一脚，我不想打你两拳吗？但是我没回头打你，我反而觉得很享受你这一脚。为什么？因为我是CEO，我是老大，只要你舒服了，把活干好，再打我一拳也挺好，这叫屁股指挥脑袋，你坐在这个位置上，必须把胸怀撑大，这点非常重要，也区别于职业经理人。

　　还要清楚，用屁股思考问题，而不是用脑袋思考问题，这是作为CEO的潜质。我特别讨厌创业者跟我说“我没有合伙人”，那你回家去吧，期权不要合伙人，跟班不叫合伙人，没有容人之量，没有股权分享意识是不行的。

　　一定要找比你牛的人做合伙人，你1.6米的个头，敢追求1.8米的女生，这才叫牛的CEO，合伙人要比你在某些方面牛，才能拖着你往前走，拓展你的边界，提高你的意识。

　　不要把个性带到管理中，要有赋权意识

　　创业还有一点特别重要，就是你不能只是自己能干，与之相关的是，不要把你的个性带到管理当中，这是成事的根本。

　　人跟动物的区别，就是除了物质利益满足之外，还有精神享受。精神享受是什么？我说的露骨一点，就是“说了算”。每一个牛的人都希望自己说了算，如果你请了牛人，你就让他说了算，要有赋权意识和赋能意识。你这样做了，他也会这样做，他的团队里面他也有赋权意识和赋能意识，整体团队感觉就完全不一样，这是一个正循环。所以这一点我觉得特别强调的就是，整体团队嗨起来，给别人赋能，给别人分享利益和权利。

　　无论什么时代，都要十年磨一剑，就是说任何事情，都必须需要时间，马云也不是一口气练成的。没有一个人天生一定能成功，如果你站在了正确的起点，滚雪球就会滚到你想要的结果。

　　作为创业者，要自信地告诉自己“我只需要时间”，当你有这种自信的时候，你离成功就近了很大一步。什么叫“只需要时间”？首先我站在一个正确的起点上，第二我格局架构搭的不错，第三我可以容纳各种牛人，人比较强。第四点很重要，纠偏机制，做企业一定是小错不断，大错不能犯，出了大错就是颠覆性毁灭。

　　一个大厦需要有N个顶梁柱，像房子一样需要N个承重墙，很多墙可以打掉的，无所谓，你要找到你的承重墙，这很重要。一个团队那么多人，你要搞清楚谁是不可或缺的。你要假设这个家伙如果出点问题就完蛋了，这种人你一定要各个方面都得考虑周到。

　　有的人在不在团队关系不大，但不要伤筋动骨，不要出大错，这是核心的核心，所以我的团队搭建特别成功，出现任何情况，我强调人是1，其它都是0。

　　企业的成功与失败，人的因素永远是第一位

　　大家谈洪泰还是天使投资，其实洪泰的架构远不止于此，靠天使投几百亿规模是不可能的，而PE和并购是我的母语体系，是我的基因，洪泰打通这些之后感觉更加不一样。洪泰天使、洪泰VC、洪泰PE、洪泰并购，投资体系不一样，因为逻辑不一样。

　　国内投资圈很小，比证券圈还要小，我多吃一口你就少吃一口，这种感觉很强烈，但你会发现，国内早期投资和中后期投资相互之间有一个鄙视链条：做PE的人觉得做VC的没谱，什么都没有就给钱，还这么贵，PE不知道什么A轮B轮，他也不想知道这些，有数据就可以；做VC的觉得做PE的不性感，做PE的有利润有收入才敢去投。

　　其实这些可以打通，例如我是天使投资，加上PE思维，PE思维就是不见兔子不撒鹰，兔子是谁？兔子就是每一个PE投资人在投你的时候，如果你没有IPO的可能性和想象空间是不可能投你的，做天使的想不到这点。那么PE加点天使投资的思维呢？做PE的人往往有一个怪现象，只看数据、报表，但不看人。其实任何时候人都是第一位的，人都是1，其它都是0。

　　我去过1000家IPO现场，与1000家自我感觉成功的企业家对话，我算了下，我投了100家，别的公司投了200-300家，那为什么剩下的600-700家失败了呢？这就是人的因素是主导，否则就不会出现某公司1000亿市值，因为某个人轰然倒塌。所以，PE也要重视看人，天使投资只看人，这种借鉴很有好处。

　　同时，你会发现，每家企业上市都有招股说明书，这就是企业上市的画像，其中有一张叫“历史沿革”，上市时候的状态描述与10年20年前起步的时候要做的事情，几乎90%是不重合的。

　　一个创业者，每个阶段成长道路都需要有人护航，需要资金扶持，如果洪泰基金能参与每个阶段，做到有能力跟投，我的逻辑是，一个人只要敢说把某个行业研究透了，比如说教育，你真吃透了，其实跟（投哪个）阶段没关系，你可以300万投给天使，也可以30亿并购一个项目，但是大部分基金是因为阶段的限制，只能投某个阶段，我认为很可悲，对这个人的整个潜能是浪费，对这个项目的成长也是浪费。

　　大家知道天使跟VC跟这个后端是完全不搭嘎的，投行是作卖方的，卖方是帮别人卖东西，就是我帮你卖股票，我卖出去你收钱，双方责任压力是不一样的。成熟的企业它来找我，好比是鸭子熟了，我告诉你怎么吃，把鸭子卖掉，把钱收回来，这是投行的工作。那么投资是做买方的，就像天使、VC、PE、并购的几个阶段，PE和并购跟投行是有衔接的，都是企业成长的后期，尽管也存在买方和卖方的区别。但是天使和VC跟投行是没有任何交集的。

　　我当时做这个事，最大的痛苦就是，我不认识任何人，所以，包括创业者现在做的行业、创业项目也是一样的，你一定要熟悉这个领域，否则根本找不到北，你没有一个作战地图，你没有一个基本概念，这是不行的。

　　洪泰要做的三件事

　　第一，洪泰内部要孵化几个上市公司，我曾经给100个人披过嫁衣裳，我也要给我自己披一次。

　　很多人说股市本身就是泡沫，资本主义市场本身就是泡沫，没有泡沫就不叫资本主义市场，什么叫股市呢？股价的基本原理就是利润乘以市盈率，把未来N年的收益，今天套现叫股价，它有一个折现价格，假设未来30年你的利润什么水平想象空间，折到今天就是股价，这不是泡沫是什么？但我觉得，股票的价格是人类社会伟大的创造成果，只是这帮自认为最文明的聪明投资人完全没用这个工具。

　　这么多你眼中的土豪，好像智商情商都不如你，都做上市公司了，他们就是用足了这个人类文明伟大的成果，实际上投资机构完全没用到。国内A股市场目前为止，不太欢迎资本控股的公司上市，但我相信有一天，一定会欢迎，一定没有障碍，也不应该有障碍，因为只要模式清晰，盈利可持续，就有可能上市。

　　这是洪泰想做这个事情，我想吃到食物链的顶端，那么洪泰资本控股生态圈里面有一半，我是按照A股的模式打造，我100%的相信3~5年之后一定可能成为上市公司。

　　第二，通过投资成就一批人。投资人最大的魅力就是，通过投资成就一批人、一批企业，通过投资贡献这个社会、成就这个社会。我们的孩子身上留了太多父母的希望，其实我们投资人，如果真的投到很牛的企业，希望投的每一个企业都很牛，一定是希望赋能，延伸你很多的智慧、经验和期望。

　　第三，通过投资影响一两个行业。只有能够影响一两个行业，才能够对这个社会做出更多的贡献，这是洪泰要做的，我们的愿景就是10个字：创新推动者，跨界整合者。这10个字里面都没有出现“第一”，或者“我要做的怎么样”，也可以理解成是我们整体一种手段的组合。任何时候到任何阶段，你永远在创业，永远要思考问题，通过投资成就很多人，贡献这个社会，影响一两个行业。

洪泰基金盛希泰
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